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Всі екіпажі Bayraktar готові до бойового застосування на Донбасі вдень і вночі, - Наєв

Всі екіпажі Bayraktar готові до бойового застосування на Донбасі вдень і вночі, - Наєв

Ударні безпілотники Bayraktar, які стоять на озброєнні української армії, готові до застосування вдень та вночі. Вони вже пів року перебувають на бойовому чергуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Вони перебувають на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії. Проводили розвідку і тренування", - зазначив він.

За його словами, безпілотники вже показали свою ефективність для розвідки, передаючи цінні відомості про супротивника. І патрулюють не лише Донбас, а й південь та північ України.

Читайте також: На місці партнерів я б говорив про те, де була гаубиця російських найманців, а не про застосування Bayraktar, - Кулеба про реакцію Берліна на виліт безпілотника ЗСУ

Зазначимо, сьогодні Україна закупила у Туреччини 12 комплексів Bayraktar.

"Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася і відповідна підготовка персоналу для них. Зараз усі екіпажі Bayraktar готові до розвідки вдень та вночі, а також бойового застосування - також вдень і вночі", - додав Наєв.

Нагадаємо, в районі проведення ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ робила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу зазнали поранень, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, було застосовано Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію розмежування і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Речниця МЗС ФРН заявила, що в Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон". Дипломат наголосила, що, на думку Берліна, це є порушенням Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву в переговорах.

Автор: 

Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+69
Всем экипажам-респект...
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28.10.2021 18:51 Відповісти
+55
значит - херячте...а не разговаривайте.
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28.10.2021 18:53 Відповісти
+37
Наев, прекрати русофобию, а то за поребриком уже третий день полыхают днища
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28.10.2021 18:53 Відповісти
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Доброй охоты !
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29.10.2021 08:47 Відповісти
Нужно продолжать наносить удары, причем так, чтобы не только от гаубицы, а самое главное и от расчета ничего не оставалось!
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29.10.2021 09:04 Відповісти
Безпілотні літальні апарати це добре, пишаюсь тим що комадрири дбають про особовий склад і бережуть життя!!!
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29.10.2021 09:09 Відповісти
После каждого выстрела
В течении часа или быстрее такая ответка
И через неделю максимум две у них отпадет охота стрелять
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29.10.2021 09:53 Відповісти
"Байрактари" лише один раз задіяли, а треба використовувати як відповідь на кожний обстріл раз вони на бойовому чергуванні вдень та вночі вже понад пів року.
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29.10.2021 10:06 Відповісти
Ну что же.
Мне кажется, что первое применение было не совсем удачным, но главное то - что оно БЫЛО.
Украина применила БПЛА по ЛДНР.
Это очень хорошо.
Но надо чётко понимать, что сейчас шахтёры выкопают в шахтах Панцири, РЭБ и ... БПЛА.

То, что Байрактар пускает средство поражения находясь в воздушном пространстве Украины никого не будет волновать. Надеюсь, что ВСУ уже придумали как обезопасить БПЛА.
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29.10.2021 10:39 Відповісти
А чё не удачным? Попали же.
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29.10.2021 11:17 Відповісти
Байрактар потеряли
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29.10.2021 18:41 Відповісти
брехня
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29.10.2021 19:13 Відповісти
интересно звучит - "пилот беспилотника"...
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29.10.2021 11:17 Відповісти
Появились слухи о взрывах складов боеприпасов в Ичне Черниговской области 27.10 21
Кто что знает?
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29.10.2021 11:21 Відповісти
12 шт....малувато, але краще, ніж нічого.

Сподіваюсь, дані БПЛА збережуть багато життів українських солдат.
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29.10.2021 11:45 Відповісти
12 батарей чи там чогось. У кожній по декілька штук БПЛА.
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29.10.2021 15:42 Відповісти
Берлин идёт в опу.
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29.10.2021 11:47 Відповісти
Нужно бить из Катюш по врагам козачества! Огонь во имя Княгини Ольги и Игоря по половцам!
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29.10.2021 12:36 Відповісти
Це тільки перша ластівка.Далі буде.
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29.10.2021 13:42 Відповісти
Зачем Байракторы? Приняли на вооружение "Ольху" относительно высокоточные ракеты, покажите их в реальном применении, покажите, как они попадают с точностью +- 25м с расстояния до 70км. И будет очередь из заказчиков на покупку ну и кратное увеличение собственного заказа. А пока что это больше похоже на проплаченную рекламу от Турок их беспилотников.
Прикиньте видео Запускается 3-5 ракет, разносят в щепки батарею орудий вместе с расчетами?
Зачем рекламировать импорт?
Или на самом деле Ольха не попадает?
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29.10.2021 14:49 Відповісти
Нажаль такого відео не існує в природі, бо Шмаркля щось хоче побачити в дупі путлера.
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29.10.2021 15:40 Відповісти
Фашисты-немчура и лягушатники-французищки выразили обеспокоенность применением ЗСУ беспилотников, для подавления тяжелой артиллерии руSSни!!!!!!, а убийством руSSней наших воином при помощи этой самой тяжелой артиллерии руSSни, они не разу не обеспокоились!!!!!!!И вот у меня вопрос, фашисты-немчура и лягушатники-французищки они на чей стороне?, они же пособники убийц украинцев, оружие нам не поставляют, даже госпитального оборудования не поставляют, зато щедро спонсируют путлера и руSSко-украинскую войну через так называемый СП2. На кой ляд нам такие "союзники"? и чертям собачьим это "нормандский формат" с путинскими подстилками!
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29.10.2021 15:33 Відповісти
Ці співчувателі завжди лише на своїй стороні. Треба посилати їх на усі букви абетки.
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29.10.2021 15:38 Відповісти
"З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами."
Вони замість того щоб негайно вбивати ворогів, почали писати папірці.
А потім у відповідь на вбивство та поранення наших воїнів, вирішили лише припугнути кацапських ублюдків. Тобто, ми з вами платимо податки лише щоб пугати ворогів. Це якийсь долбаний Кватал.
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29.10.2021 15:36 Відповісти
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