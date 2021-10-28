Всі екіпажі Bayraktar готові до бойового застосування на Донбасі вдень і вночі, - Наєв
Ударні безпілотники Bayraktar, які стоять на озброєнні української армії, готові до застосування вдень та вночі. Вони вже пів року перебувають на бойовому чергуванні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
"Вони перебувають на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії. Проводили розвідку і тренування", - зазначив він.
За його словами, безпілотники вже показали свою ефективність для розвідки, передаючи цінні відомості про супротивника. І патрулюють не лише Донбас, а й південь та північ України.
Зазначимо, сьогодні Україна закупила у Туреччини 12 комплексів Bayraktar.
"Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася і відповідна підготовка персоналу для них. Зараз усі екіпажі Bayraktar готові до розвідки вдень та вночі, а також бойового застосування - також вдень і вночі", - додав Наєв.
Нагадаємо, в районі проведення ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ робила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу зазнали поранень, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.
Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, було застосовано Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію розмежування і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.
Речниця МЗС ФРН заявила, що в Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон". Дипломат наголосила, що, на думку Берліна, це є порушенням Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву в переговорах.
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В течении часа или быстрее такая ответка
И через неделю максимум две у них отпадет охота стрелять
Мне кажется, что первое применение было не совсем удачным, но главное то - что оно БЫЛО.
Украина применила БПЛА по ЛДНР.
Это очень хорошо.
Но надо чётко понимать, что сейчас шахтёры выкопают в шахтах Панцири, РЭБ и ... БПЛА.
То, что Байрактар пускает средство поражения находясь в воздушном пространстве Украины никого не будет волновать. Надеюсь, что ВСУ уже придумали как обезопасить БПЛА.
Кто что знает?
Сподіваюсь, дані БПЛА збережуть багато життів українських солдат.
Прикиньте видео Запускается 3-5 ракет, разносят в щепки батарею орудий вместе с расчетами?
Зачем рекламировать импорт?
Или на самом деле Ольха не попадает?
Вони замість того щоб негайно вбивати ворогів, почали писати папірці.
А потім у відповідь на вбивство та поранення наших воїнів, вирішили лише припугнути кацапських ублюдків. Тобто, ми з вами платимо податки лише щоб пугати ворогів. Це якийсь долбаний Кватал.