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Розробника фейкової "Дії" запросили на стажування до Мінцифри, - заступник міністра МВС Єнін. ФОТО

Розробнику фейкової версії програми "Дія" запропонували пройти стажування в Міністерстві цифрової трансформації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

Розробника фейкової Дії запросили на стажування до Мінцифри, - заступник міністра МВС Єнін 01

"Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову "Дію". Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації. Юнакові запропонували спокутувати свою провину та постажуватись у Міністерстві", - повідомив чиновник.

При цьому Єнін зазначив, що затриманому також доведеться відповідати за ст. 358 КК (підроблення документів).

"Я в інтерв'ю постійно наголошую, що ми в МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган. І ось сьогоднішня історія, мені здається, чудовий приклад", - додав заступник міністра.

Нагадуємо, у Запоріжжі кіберполіція викрила розробника фейкового застосування цифрових послуг, який повністю копіював дизайн "Дії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федоров вигадав покарання для творця фейкової "Дії": "Пропоную направити хлопця на виправні роботи в ІТ"

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підробка (441) Єнін Євген (348) Мінцифри (1208) Дія (1142)


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Топ коментарі
+44
поняли что говно слепили
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28.10.2021 19:29 Відповісти
+23
"у нас сумашедший кадровый дефицит - никто из нормальных не хочет с нами сотрудничать"(с)зеленский/арахамия
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28.10.2021 19:34 Відповісти
+17
Невже зеленій команді недостатньо власних злодіїв, чи всі вже розбіглися.
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28.10.2021 19:30 Відповісти
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Нічого не розумію. тільки но
а тепер ст. 358 ККУ (підроблення документів)
Яке там підроблення документів? Який документ і кому він підробив? Напевно такий же, як і втручання роботу комп"ютерних мереж та комп"ютерів
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28.10.2021 20:48 Відповісти
Дія це лише софт.Пишатися потрібно компаніями,як Sony,Yamaha,LG і тд.
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28.10.2021 20:56 Відповісти
харьковского малолетку на инфинити надо брать стажером в полицию
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28.10.2021 21:04 Відповісти
а Гиркина пригласите в Минобороны! зЕбилы *****
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28.10.2021 21:11 Відповісти
Ідіоти, ця програма просто показує картинки, вона простіша навіть за калькулятор телефону. По їхній логіці відксерина двухсотка на якісному ксероксі робить того хто відксерив великим спеціалістом і дозволяє працювати в монетному дворі?
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28.10.2021 21:29 Відповісти
у тебе начинка протухла, козломорде, не заздри, ти й цього не зробиш.
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28.10.2021 23:01 Відповісти
Знову побираєшся по українських сайтах, ішак русько-кацапських. І в написанні таких програм, щоб ти знало, недоразвинене, нічого важкого нема.
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29.10.2021 07:11 Відповісти
он с моего города этот гений вундеркинды в таком нежном возрасте просто девственном уже хакер..как зовуего..хз))
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28.10.2021 21:29 Відповісти
Тупі злодії будуть стажирувати малолітнього злодія . Та позвіть когось нормального з США чи Японії , нехай нормальну програму зроблять замість говнодії !
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28.10.2021 21:32 Відповісти
голимое ни о чём
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28.10.2021 22:09 Відповісти
Скоро пойманных карманников будут направлять на стажировку к Гетьманцеву.
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29.10.2021 10:33 Відповісти
Я слышал там какого-то педофила словили, дайте ему работу в доме у напившостого потэрпилого. И дети не будут скучать по папке из-за негодяя Ткача , и педофил будет доволен.
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11.12.2021 15:20 Відповісти
Я так понимаю что карманников можно приглашать в ДФС? Маньяков куда? Еще в УК есть полно статей по которым можно обвиняемых пригласить в Кабинет Министров. И почему нас не берут в
НАТО?
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11.12.2021 15:34 Відповісти
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