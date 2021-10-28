Розробника фейкової "Дії" запросили на стажування до Мінцифри, - заступник міністра МВС Єнін. ФОТО

Розробнику фейкової версії програми "Дія" запропонували пройти стажування в Міністерстві цифрової трансформації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову "Дію". Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації. Юнакові запропонували спокутувати свою провину та постажуватись у Міністерстві", - повідомив чиновник.

При цьому Єнін зазначив, що затриманому також доведеться відповідати за ст. 358 КК (підроблення документів).

"Я в інтерв'ю постійно наголошую, що ми в МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган. І ось сьогоднішня історія, мені здається, чудовий приклад", - додав заступник міністра.

Нагадуємо, у Запоріжжі кіберполіція викрила розробника фейкового застосування цифрових послуг, який повністю копіював дизайн "Дії".

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