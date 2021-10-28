Розробника фейкової "Дії" запросили на стажування до Мінцифри, - заступник міністра МВС Єнін. ФОТО
Розробнику фейкової версії програми "Дія" запропонували пройти стажування в Міністерстві цифрової трансформації.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову "Дію". Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації. Юнакові запропонували спокутувати свою провину та постажуватись у Міністерстві", - повідомив чиновник.
При цьому Єнін зазначив, що затриманому також доведеться відповідати за ст. 358 КК (підроблення документів).
"Я в інтерв'ю постійно наголошую, що ми в МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган. І ось сьогоднішня історія, мені здається, чудовий приклад", - додав заступник міністра.
Нагадуємо, у Запоріжжі кіберполіція викрила розробника фейкового застосування цифрових послуг, який повністю копіював дизайн "Дії".
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а тепер ст. 358 ККУ (підроблення документів)
Яке там підроблення документів? Який документ і кому він підробив? Напевно такий же, як і втручання роботу комп"ютерних мереж та комп"ютерів
НАТО?