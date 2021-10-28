Головні новини 28 жовтня: Київ у "червоній" зоні, мажор на "Інфініті" - під арештом

На Донбасі - загострення, Київ переходить у "червону" зону карантину, 16-річного підлітка, який влаштував смертельну ДТП, відправили в СІЗО - головні новини 28 жовтня.

Загострення на Донбасі

Чергове загострення: напередодні на Донбасі загинув один захисник України, сьогодні поранено ще двох. Ближче до вечора окупанти взялися обстрілювати Новозванівку. Водночас російські пропагандисти розповсюджують фейк про українських воїнів, які нібито просять допомоги у Старомар'ївці, хоча насправді наші сили не займали цього населеного пункту.

Наєв каже, що екіпажі "Байрактарів" готові до бойового застосування, Франція услід за Німеччиною - що застосовувати їх недобре. Кулеба закликає європейців звертати увагу не на "Байрактари", а на те, по яких об'єктах вони б'ють.

Київ у "червоній" зоні карантину

Опівночі 1 жовтня столиця переходить у "червону" зону карантину. Школи йдуть на "дистанційку", потрапити у транспорт чи торговий центр можна буде лише із сертифікатом про вакцинацію.

Також до "червоної" зони переходить Львів - вже з суботи.

Боротьба з фейковою вакцинацією

Мінцифри обіцяє, що дані про фальшиву вакцинацію видалятимуть. Головний санітарний лікар Кузін пояснює, що навіть із купленим сертифікатом можна піти і зробити справжнє щеплення (щоправда, лікарі будуть змушені викликати поліцію). МОЗ обіцяє, що незабаром у "Дії" можна буде згенерувати не лише сертифікат про вакцинацію, а й документи про те, що вона вам протипоказана з медичних причин. Не виключено, що розробляти нововведення чиновникам допоможе айтівець-шахрай, який створив фейкову "Дію" – його взяли на стажування до Мінцифри.

РНБО стверджує, що відмовлятися від вакцинації українців змушує проплачена росіянами пропаганда.

У Рівному антивакцинаторам влаштували екскурсію в COVID-відділення.

За добу на коронавірус захворіли щонайменше 26 071 українців (це рекорд), померли 576.

16-річного хлопця, який влаштував смертельну ДТП у ​​Харкові, відправили під арешт

У СІЗО він без права застави. Адвокатка каже, що за кермом міг бути не її підзахисний – мовляв, хлопець ударився головою і половину всього не пам'ятає. Натомість дівчина, яка їхала на передньому сидінні, стверджує: кермував саме Микола Харківський. У соцмережах репостять відео, яке вона зняла за декілька хвилин до аварії - молодик збирався розігнатися до 200 км/год. Дівчині, яка перебуває в лікарні, погрожують, активістам довелося забезпечити їй охорону.

Батько винуватця ДТП посилає журналістів, сам винуватець відмовляється співпрацювати зі слідством, соцмережами гуляє старе відео, на якому 16-річний хлопець п'є горілку і дарує другові пістолет.

Росія намагається залякати рідних жертв катастрофи МН17

Про це пишуть ЗМІ Нідерландів. За адвокатами вели стеження невстановлені особи, держава запропонувала включити їх до програми захисту.

2022-го заплановано 12 етапів підвищення пенсій

На початку року середня пенсія становитиме 4000 грн, далі заплановано низку індексацій. Також перерахунок чекає ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю.

Facebook тепер Meta

Соціальна мережа називатиметься як і раніше, а от компанія Цукерберга, яка також володіє сервісами Instagram і WhatsApp, змінює назву. Мета - асоціюватися не лише з Фейсбуком, а з цілим "мета-всесвітом".