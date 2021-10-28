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Інструктори ПВК Вагнера причетні до порушень прав людини та сексуальних злочинів у ЦАР, - ООН

Інструктори ПВК Вагнера причетні до порушень прав людини та сексуальних злочинів у ЦАР, - ООН

Російські інструктори приватної військової компанії (ПВК) Вагнера причетні до насильницького переслідування та залякування мирних жителів Центрально-Африканської Республіки, а також журналістів, співробітників гуманітарних організацій та представників меншин у цій державі.

З такою заявою виступило Управління Верховного комісара ООН з прав людини, висловивши стурбованість ситуацією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Інструктори ПВК із РФ тісно співпрацюють із місцевою поліцією та військовослужбовцями ЦАР і, серед іншого, беруть участь у затриманнях, вказали в ООН. Їхні жертви часто позбавлені правосуддя та не наважуються подавати офіційні скарги, що сприяє атмосфері безкарності, зазначили в організації.

Багато груп бійців, у тому числі ПВК Вагнера, причетні до системних і грубих порушень прав людини в ЦАР, включно із свавільними затриманнями, тортурами та стратами без суду, повідомляли експерти ООН навесні.

До ООН неодноразово надходили повідомлення про причетність "вагнерівців" до сексуального насильства як над жінками, так і чоловіками у багатьох регіонах ЦАР. Точна кількість постраждалих невідома, оскільки багато з них бояться звертатися до суду, побоюючись помсти, наголошується в заяві. ООН закликала уряд ЦАР "припинити будь-які відносини з приватним військовим персоналом, особливо з групою Вагнера", та виконувати міжнародні зобов'язання щодо притягнення порушників прав людини до відповідальності.

Читайте також: ООН оприлюднить докази воєнних злочинів російських найманців у ЦАР, - New York Times

Автор: 

ООН (3380) ПВК Вагнер (1542) Центральноафриканська Республіка (9)


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Топ коментарі
+18
Каждый вагнеровец, КАЖДЫЙ - маньяк, садист и убийца с КРОВЬЮ на руках ТЫСЯЧ простых людей, женщин и детей!
А Зекленский просто взял и ОТМАЗАЛ их от заслуженного наказания!
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28.10.2021 23:10 Відповісти
+8
Разве только вагнеровцев? Любого кацапа возьми-маньяк,садист да убийца. Вагнеровцы-это так сказать элита ихнего безумного племени.
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28.10.2021 23:27 Відповісти
+3
А этих гусей разве не для этого туда "пригласили"?
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28.10.2021 23:02 Відповісти
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А этих гусей разве не для этого туда "пригласили"?
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28.10.2021 23:02 Відповісти
срані імпотенти крім занепокоєності ні чого зробити не здатні !
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28.10.2021 23:03 Відповісти
какие там у ********** убийц "права человека"
это всё равно что права кроликов для стаи волков
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28.10.2021 23:04 Відповісти
скорее шакалов
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29.10.2021 07:09 Відповісти
Каждый вагнеровец, КАЖДЫЙ - маньяк, садист и убийца с КРОВЬЮ на руках ТЫСЯЧ простых людей, женщин и детей!
А Зекленский просто взял и ОТМАЗАЛ их от заслуженного наказания!
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28.10.2021 23:10 Відповісти
Разве только вагнеровцев? Любого кацапа возьми-маньяк,садист да убийца. Вагнеровцы-это так сказать элита ихнего безумного племени.
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28.10.2021 23:27 Відповісти
Опять сексуальные преступления? Кацапня-этот швабронабутылочные войска.
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28.10.2021 23:24 Відповісти
Кацапы !!! Только Байрактар может спасти Рашу от нищеты. Байрактар поможет убраться из Украины, Грузии, Карабаха, Молдовы, Африканских стран и тд... И на сэкономленные деньги - будет у вас ваша пенсия, зарплата... Больше не будете копошится в мусорках и пить боярышник. Русня - Молитесь на Байрактар !!!
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28.10.2021 23:55 Відповісти
ООН ето импотенты которые смотрят порнуху по телевизору. Головами кивают а ничего сделать не могут
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29.10.2021 00:18 Відповісти
но зеленский так не считает
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29.10.2021 03:00 Відповісти
...хм, это, что? На Гэллоуин пустышка Грозев, свою "текстульку" будет на печатной машинке настукивать? Лучше пусть и дальше в тряпочку молчит, пустозвон!!!
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29.10.2021 04:45 Відповісти
А хто в нас посібник цих "вагнерівців" і фактично їх захисник, зливши інформацію про їх затримання нашими спецслужбами? Справи немає, зате є справи по відношенню до тих, хто знищував цю заразу в наших землях.
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29.10.2021 09:20 Відповісти
ублюдочную соплю за вангергейт разорвать надо....
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29.10.2021 13:27 Відповісти
 
 