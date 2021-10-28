Інструктори ПВК Вагнера причетні до порушень прав людини та сексуальних злочинів у ЦАР, - ООН
Російські інструктори приватної військової компанії (ПВК) Вагнера причетні до насильницького переслідування та залякування мирних жителів Центрально-Африканської Республіки, а також журналістів, співробітників гуманітарних організацій та представників меншин у цій державі.
З такою заявою виступило Управління Верховного комісара ООН з прав людини, висловивши стурбованість ситуацією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Інструктори ПВК із РФ тісно співпрацюють із місцевою поліцією та військовослужбовцями ЦАР і, серед іншого, беруть участь у затриманнях, вказали в ООН. Їхні жертви часто позбавлені правосуддя та не наважуються подавати офіційні скарги, що сприяє атмосфері безкарності, зазначили в організації.
Багато груп бійців, у тому числі ПВК Вагнера, причетні до системних і грубих порушень прав людини в ЦАР, включно із свавільними затриманнями, тортурами та стратами без суду, повідомляли експерти ООН навесні.
До ООН неодноразово надходили повідомлення про причетність "вагнерівців" до сексуального насильства як над жінками, так і чоловіками у багатьох регіонах ЦАР. Точна кількість постраждалих невідома, оскільки багато з них бояться звертатися до суду, побоюючись помсти, наголошується в заяві. ООН закликала уряд ЦАР "припинити будь-які відносини з приватним військовим персоналом, особливо з групою Вагнера", та виконувати міжнародні зобов'язання щодо притягнення порушників прав людини до відповідальності.
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это всё равно что права кроликов для стаи волков
А Зекленский просто взял и ОТМАЗАЛ их от заслуженного наказания!