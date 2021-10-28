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Новини
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Зеленський обговорив із главою МЗС Швейцарії Кассісом підготовку до Конференції з питань реформ в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президентом, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Співрозмовники обговорили підготовку до 5-ї Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 4-5 липня 2022 року у швейцарському місті Лугано.

"Ми дуже чекаємо на Конференцію з питань реформ в Україні, яка відбудеться наступного року в рідному для вас кантоні Тічино", – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до Ігнаціо Кассіса.

Як зазначається, окрему увагу під час зустрічі було приділено двосторонній торговельно-економічній співпраці.

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"Швейцарія – важливий торговельно-економічний партнер України. Ми зацікавлені в подальшому залученні масштабних інвестицій і реалізації перспективних проектів", – наголосив глава держави.

Відзначено, що одним з найуспішніших проектів, що нині реалізуються в Україні, є проект швейцарської компанії Stadler Rail AG з модернізації та виробництва в нашій країні міського та приміського рейкового транспорту. Проект заплановано втілити в різних містах України.

Співрозмовники позитивно оцінили реалізацію започаткованого за фінансування швейцарської сторони проекту з виготовлення в Україні апаратів штучної вентиляції легень. Було відзначено особливу важливість спільного виробництва апаратів ШВЛ, зокрема, з огляду на чергову хвилю пандемії COVID-19 у світі.

Значну увагу сторони приділили реалізації культурних проектів, спрямованих на популяризацію України.

"Наша мета – щоб українська мова звучала поруч з іншими мовами світу у найбільш знакових культурних та історичних місцях", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Ігнаціо Кассісу за значну гуманітарну допомогу, що її надає Швейцарія нашій державі, зокрема українцям по обидва боки лінії розмежування на Донбасі.

Зеленський обговорив із главою МЗС Швейцарії Кассісом підготовку до Конференції з питань реформ в Україні 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Швейцарія (871)


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Топ коментарі
+6
Это чиновник уровня районного центра, но Зеля очень хочет показать, что к нему из-за границы едут. Дешевый хайп.
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28.10.2021 23:09 Відповісти
+5
але є можливість навішати спагеті на вуха.
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28.10.2021 23:08 Відповісти
+4
Поэтому ты пошёл и проголосовал за буратинку в 19-м году?
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28.10.2021 23:32 Відповісти
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реформи з квартальним бидлом неможливі.
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28.10.2021 23:06 Відповісти
але є можливість навішати спагеті на вуха.
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28.10.2021 23:08 Відповісти
Поэтому ты пошёл и проголосовал за буратинку в 19-м году?
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28.10.2021 23:32 Відповісти
Это чиновник уровня районного центра, но Зеля очень хочет показать, что к нему из-за границы едут. Дешевый хайп.
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28.10.2021 23:09 Відповісти
Может хватит реформ.
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28.10.2021 23:10 Відповісти
Как утарил один персонаж: "Как жаль, ведь у меня столько идей, столько идей!"
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28.10.2021 23:34 Відповісти
благодаря вам ЗЕбуинам...!
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28.10.2021 23:38 Відповісти
WEF Шваба, Фонд Рокфеллера, фонд Гейтса, Сейлсфорс и прочие апологеты «Нового мирового порядка» обсуждают «Умные карточки здоровья». Так что, решение о мировом цифровом Гулаге уже принято или почти принято ! Вакцинация - это только тест на лояльность людей планеты к ним и их планов !!! Делов-то осталось у тварей совсем за малым - Центральный банк, цифровая валюта, глобальная идентификация, полный контроль поголовья...
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28.10.2021 23:37 Відповісти
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28.10.2021 23:38 Відповісти
Наконец Ермак пошёл заниматься своей канцелярией 😀😀
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28.10.2021 23:38 Відповісти
Воно майже утонуло в кріслі.
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28.10.2021 23:43 Відповісти
Подушку надо подкладывать под ЖО.
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28.10.2021 23:47 Відповісти
Зеленский и реформы....как далеки они друг от друга....
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29.10.2021 00:05 Відповісти
А к Зимбабве этот поц еще не обращался????
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29.10.2021 07:07 Відповісти
 
 