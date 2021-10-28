Офіс президента відвідував "переговорник Фірташа" Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ. ВIДЕО
Дмитро Торнер, відомий також під прізвищами Некрасов, Грозний та Мальченко - володар 9 підроблених паспортів та довірена особа олігарха Дмитра Фірташа.
Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними журналістів, Торнер у супроводі охорони відвідував Офіс президента 3 лютого 2021 року. З ким він там зустрічався і про що говорив – невідомо. На ці запитання не відповіли ні в ОП, ні сам Торнер.
Торнер на Банковій
Прізвище Торнера стало відомим ЗМІ у 2019 році. Тоді він балотувався до парламенту від "ОПЗЖ". Але за два дні до виборів МВС та СБУ заявили, що кандидат "переховується від міжнародного правосуддя", і ЦВК зняла його з виборів.
МВС і СБУ тоді заявили, що Торнер насправді має прізвище Некрасов і є громадянином Молдови, де втік із місць позбавлення волі. А також розповіли про дев'ять його фальшивих паспортів на різні імена. Торнера звинуватили у шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні фальшивих документів. І оголосили у всеукраїнський та міжнародний розшук.
Але незабаром картка Некрасова із сайту МВС зникла, а в серпні 2020 року генпрокуратура закрила провадження проти нього. Сам Торнер на той час був за кордоном.
Торнер близький до Фірташа – у поданих у ЦВК документах він вказував, що працює на його компанію. Торнер є на фото із зали австрійського суду, який у червні 2019 року вирішував, чи видавати Фірташа США. У 2020 році Торнер зустрічався з Рудольфом Джуліані - адвокатом Трампа, який намагався знайти компромат на Байдена.
Наразі, за даними журналістів, Торнер живе в Австрії. Очевидно, є в нього і російське громадянство - у 2017 році він мандрував із закордонним паспортом РФ.
На запитання щодо візиту на Банкову ні сам Торнер, ні Офіс президента, ні пресслужба Дмитра Фірташа не відповіли.
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Так що різниця є і є суттєвою.
Але, якщо беня - то ті, через чиї офшори він виводив - також злочинці.
а Беня реально держит своих в Братиславе 😀😀
Туди нині всі фінанові злочинці в гості покалякати заходять. Починаючи з бені.
Браво, зебилы! Сделали себя разом)))
за все будет отвечать.
-Что - то мне не нравится здешний режим. Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера
-Продай хоть один паспорт, возьми все деньги, я себе еще наворую!
Он их тоже должен принять,гляди и гешефт какой "выгорит".
Удивляет другое,что зе-бобики притихли ни тебе связи с олигархами,оффшоры...
"Сидять як зайчики")
Да и обещал он это не тебе, ворюга
Олігарх в суді розповів, що робив усе, щоб Тимошенко і її команда не прийшли до влади.
Дмитро Фірташ на судовому процесі щодо його екстрадиції в США у Відні заявив, що його команда в своєму проекті https://zn.ua/ukr/POLITICS/firtash-zayaviv-scho-prosuvav-klichka-yak-kandidata-v-prezidenti-i-pidtrimuvav-yogo-partiyu-171563_.html підтримки Віталія Кличка "отримала, що хотіла": Кличко став мером Києва , а Петро Порошенко - президентом.Він також визнав, що був ініціатором зустрічі у Відні з на той час кандидатом у президенти Петром Порошенком і лідером партії "Удар" Віталієм Кличко напередодні президентських виборів в Україні в травні 2014 року. Фірташ також підкреслює і вказує, що ставив її метою не допустити президентства Юлії Тимошенко та допуску до влади її команди.
"Головне, що ми отримали (від зустрічі - ред.) те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером", - сказав Д. Фірташ, виступаючи в четвер в суді у Відні у справі про його екстрадицію в США.
В общем долги компаний Фирташа, "облгазов" и "газзбутов" перед НАК "Нафтогаз" и "Укртрансенерго" составили 62 млрд грн.
В житті не буває нічого
списаногобезкоштовного. Списані борги сплачує НАРІД, з власних кишень.
Необходимо неотложно перейти на аналог демократического польского закона о выборах. Там сами избиратели определяют состав бюллетеня поддержкой претендентов умеренным количеством подписей (100 тыс.).