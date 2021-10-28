Офіс президента відвідував "переговорник Фірташа" Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ. ВIДЕО

Дмитро Торнер, відомий також під прізвищами Некрасов, Грозний та Мальченко - володар 9 підроблених паспортів та довірена особа олігарха Дмитра Фірташа.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, Торнер у супроводі охорони відвідував Офіс президента 3 лютого 2021 року. З ким він там зустрічався і про що говорив – невідомо. На ці запитання не відповіли ні в ОП, ні сам Торнер.

Торнер на Банковій

Прізвище Торнера стало відомим ЗМІ у 2019 році. Тоді він балотувався до парламенту від "ОПЗЖ". Але за два дні до виборів МВС та СБУ заявили, що кандидат "переховується від міжнародного правосуддя", і ЦВК зняла його з виборів.

МВС і СБУ тоді заявили, що Торнер насправді має прізвище Некрасов і є громадянином Молдови, де втік із місць позбавлення волі. А також розповіли про дев'ять його фальшивих паспортів на різні імена. Торнера звинуватили у шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні фальшивих документів. І оголосили у всеукраїнський та міжнародний розшук.

Але незабаром картка Некрасова із сайту МВС зникла, а в серпні 2020 року генпрокуратура закрила провадження проти нього. Сам Торнер на той час був за кордоном.





Торнер близький до Фірташа – у поданих у ЦВК документах він вказував, що працює на його компанію. Торнер є на фото із зали австрійського суду, який у червні 2019 року вирішував, чи видавати Фірташа США. У 2020 році Торнер зустрічався з Рудольфом Джуліані - адвокатом Трампа, який намагався знайти компромат на Байдена.

Наразі, за даними журналістів, Торнер живе в Австрії. Очевидно, є в нього і російське громадянство - у 2017 році він мандрував із закордонним паспортом РФ.

На запитання щодо візиту на Банкову ні сам Торнер, ні Офіс президента, ні пресслужба Дмитра Фірташа не відповіли.