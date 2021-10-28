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Новини
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Офіс президента відвідував "переговорник Фірташа" Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ. ВIДЕО

Дмитро Торнер, відомий також під прізвищами Некрасов, Грозний та Мальченко - володар 9 підроблених паспортів та довірена особа олігарха Дмитра Фірташа.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, Торнер у супроводі охорони відвідував Офіс президента 3 лютого 2021 року. З ким він там зустрічався і про що говорив – невідомо. На ці запитання не відповіли ні в ОП, ні сам Торнер.

 Офіс президента відвідував переговорник Фірташа Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ 01

Торнер на Банковій

Прізвище Торнера стало відомим ЗМІ у 2019 році. Тоді він балотувався до парламенту від "ОПЗЖ". Але за два дні до виборів МВС та СБУ заявили, що кандидат "переховується від міжнародного правосуддя", і ЦВК зняла його з виборів.

Офіс президента відвідував переговорник Фірташа Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ 02

МВС і СБУ тоді заявили, що Торнер насправді має прізвище Некрасов і є громадянином Молдови, де втік із місць позбавлення волі. А також розповіли про дев'ять його фальшивих паспортів на різні імена. Торнера звинуватили у шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні фальшивих документів. І оголосили у всеукраїнський та міжнародний розшук.

Офіс президента відвідував переговорник Фірташа Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ 03

Але незабаром картка Некрасова із сайту МВС зникла, а в серпні 2020 року генпрокуратура закрила провадження проти нього. Сам Торнер на той час був за кордоном.


Торнер близький до Фірташа – у поданих у ЦВК документах він вказував, що працює на його компанію. Торнер є на фото із зали австрійського суду, який у червні 2019 року вирішував, чи видавати Фірташа США. У 2020 році Торнер зустрічався з Рудольфом Джуліані - адвокатом Трампа, який намагався знайти компромат на Байдена.

Офіс президента відвідував переговорник Фірташа Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ 04Офіс президента відвідував переговорник Фірташа Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ 05Офіс президента відвідував переговорник Фірташа Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ 06Офіс президента відвідував переговорник Фірташа Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ 07

Наразі, за даними журналістів, Торнер живе в Австрії. Очевидно, є в нього і російське громадянство - у 2017 році він мандрував із закордонним паспортом РФ.

На запитання щодо візиту на Банкову ні сам Торнер, ні Офіс президента, ні пресслужба Дмитра Фірташа не відповіли.

Автор: 

Фірташ Дмитро (895) Офіс Президента (2033) Торнер (2)


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Топ коментарі
+67
Что тут удивительного? Офшорный барыга договаривается с другими барыгами, как выгоднее грабить страну.
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28.10.2021 23:41 Відповісти
+57
9 паспортов, разные фамилии, куча дел уголовных---и посещает со своей охраной президента! Аль Капоне 40 раз в гробу подкинулся от зависти.
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28.10.2021 23:48 Відповісти
+48
Тю. Ещё один зашквар зеублюдков? Какие мелочи.
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28.10.2021 23:44 Відповісти
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Что тут удивительного? Офшорный барыга договаривается с другими барыгами, как выгоднее грабить страну.
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28.10.2021 23:41 Відповісти
правильнее наверно будет "очередной офшорный барыга"
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29.10.2021 00:00 Відповісти
Хто до нього був офшорним баригою?
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29.10.2021 00:05 Відповісти
багато хто, офшоры многие любили и кстати в Украине они законодательно никем из властей не запрещались, или не так ?
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29.10.2021 00:10 Відповісти
заборонено уникнення від сплати податків та виведення злочинно набутих коштів.
Так що різниця є і є суттєвою.
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29.10.2021 00:13 Відповісти
а напомните, кто из наших "барыг" получил судебные решения в Украине по части "виведення злочинно набутих коштів" ?
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29.10.2021 00:19 Відповісти
беня, "бабушка" твого кумира клоуна; але рішення ще не остаточне. Там ще в Лондоні крутиться рішення в процедурних тяжбах.
Але, якщо беня - то ті, через чиї офшори він виводив - також злочинці.
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29.10.2021 01:02 Відповісти
Да уже слышали - все структурировали бизнес..., любой может открыть офшорную компанию....., просто занимались искусством....
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29.10.2021 09:09 Відповісти
То ви нічого не розумієте. Найвеличніший борцун просто заманює до себе олігархів і їх приспішників, а потім як начньот самальотами бамбіть, УУУУУУ
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29.10.2021 08:22 Відповісти
правильнее наверное будет тебе сидеть на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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29.10.2021 21:50 Відповісти
Гроші за доставку газу при Порошенку з населення не брались а при Клоуні беруться - це для Фірташа.
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29.10.2021 06:58 Відповісти
Фирташ рассматривал возможность перевезти своих людей в Братиславу из Вены , чтобы сэкономить
а Беня реально держит своих в Братиславе 😀😀
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28.10.2021 23:42 Відповісти
Тю. Ещё один зашквар зеублюдков? Какие мелочи.
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28.10.2021 23:44 Відповісти
договорняки. а как дышали...
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28.10.2021 23:45 Відповісти
Термос на хліб не намажеш.
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28.10.2021 23:49 Відповісти
ідіоте !! - не пий зеленку
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29.10.2021 07:55 Відповісти
дурний піп тебе дауна хрестив....
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28.10.2021 23:51 Відповісти
Згинь наволоч зелена 😡
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28.10.2021 23:56 Відповісти
ЗЕборотьба з олігархами для 73% лохів.
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28.10.2021 23:47 Відповісти
Субъектом Украина начнёт становиться только тогда когда выгоним все Наб.Советы, национализируем НБУ и т.д., возьмём под свой контроль недра и активы. Пока все очень плохо.. И радость от запущенного Байрактара не должна затмить наше понимание нашей реальности... Во власти одни предатели. Крапка .
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28.10.2021 23:48 Відповісти
а НБУ сейчас в чьей то частной собственности?
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29.10.2021 21:51 Відповісти
9 паспортов, разные фамилии, куча дел уголовных---и посещает со своей охраной президента! Аль Капоне 40 раз в гробу подкинулся от зависти.
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28.10.2021 23:48 Відповісти
Який з нього президент? Лялька на мотузочках.
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28.10.2021 23:50 Відповісти
Так мы же и выбрали его---с соплями, воторгами, ожидая сразу кинуху-оперетку а не реальную жизнь. Ну вот. Не вопрос теперь как и кто выбирал. Что делать сегодня, сейчас---вот задачка?!
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29.10.2021 00:39 Відповісти
Смєиуніа будити від сплячки. Нє?
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29.10.2021 00:45 Відповісти
Та можно и арматурки рифлёнки нарубать по 60-70 см, шестёрочка в диаметре. Ухватистая очень. Мелком с вечера крестики поставить на дверях где живут надоевшие---дальше по сценарию. Утро покажется добрым и логичным.
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29.10.2021 00:52 Відповісти
А может вице презедента посещал!
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29.10.2021 07:26 Відповісти
Нормальная спайка: чиновников, олигархов и криминала...
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29.10.2021 09:50 Відповісти
Схеми - це Радіо Свобода, а Радіо Свобода фінансується напряму Держдепом США... Я думаю. інфа недарма сплила - адміністрації Байдена мабуть дуже цікаво дізнатися, про що говорив із Зе чувак, який допомагав Трампу мочити Байдена!
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28.10.2021 23:50 Відповісти
не здивований.
Туди нині всі фінанові злочинці в гості покалякати заходять. Починаючи з бені.
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28.10.2021 23:53 Відповісти
Вот какая страна Украина, есть все, инвестняни, законы"про борьбу смолигархатом", СНБО, подменяющий собою все ветви власти, включая судебную, но это не мешает всем этим "гонимым" алигархам легко решать любые вопросы с верховной украинской властью.
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28.10.2021 23:54 Відповісти
Ничего удивительного , что на Банковой молчат , потому что Торнер обилетил зебабуина и тишина 😠
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28.10.2021 23:58 Відповісти
ты видимо совсем не понимаешь смысл термина "обилетил"
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29.10.2021 21:53 Відповісти
От же ж гнида невмируща. Але мікроскопічний прогрес є. Раніше до нього на коронування їздили, а тепер воно своїх шавок посилає до чмошників.
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28.10.2021 23:59 Відповісти
Зеленая деолигархизация в действии!
Браво, зебилы! Сделали себя разом)))
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29.10.2021 00:00 Відповісти
зеЛя подонок и мародеро-офшорная мразь.
за все будет отвечать.
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29.10.2021 00:16 Відповісти
фу как нечистоплотно...
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29.10.2021 01:11 Відповісти
Какой еще борьбы с олигархами вам не хватает?
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29.10.2021 01:12 Відповісти
Я вижу, борьба с олиграхами идет такая, ша аж гай шумить!
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29.10.2021 01:43 Відповісти
Кому короновирусная чума и газовый кризис во время войны, а кому мать родна.
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29.10.2021 01:52 Відповісти
Все "кризисы" - рукотворные. Маркс не даст соврать.
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29.10.2021 02:59 Відповісти
Маркс не только киздун, но еще и опосредовано массовый убийац! Прикрываясь его учением были уничтожены сотни миллионов людей!
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29.10.2021 21:54 Відповісти
Слуги закінчують свою епоху бідності по крупному: туди пару десятків мільярдів, сюди пару десятків мільярдів, а починали з якихось 40 млн відмитих у Приваті.
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29.10.2021 02:23 Відповісти
Угу, судя по роже, ещё один представитель мафии такой родной для ЗЕ национальност
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29.10.2021 06:35 Відповісти
Австрия мавзолейная клоака Путлера
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29.10.2021 06:36 Відповісти
Зеля репетировал с ним пару сцен из будущего доукментального фильма, где он говорит:
-Что - то мне не нравится здешний режим. Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера
-Продай хоть один паспорт, возьми все деньги, я себе еще наворую!
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29.10.2021 06:40 Відповісти
Так зЕ с самого начала говорил,что "кожен з нас президент" ну не виноват, что к нему приходят люди фирташа,коломойского...
Он их тоже должен принять,гляди и гешефт какой "выгорит".
Удивляет другое,что зе-бобики притихли ни тебе связи с олигархами,оффшоры...
"Сидять як зайчики")
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29.10.2021 06:41 Відповісти
Если это кого-то удивляет то он наивнейший человек!!!!
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29.10.2021 07:08 Відповісти
Порошенко продолжает срать зебилам в портки. Шо, жертва аборта ничего умнее не высралось?
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29.10.2021 08:40 Відповісти
Почему твоя мамка не предохранялась? - вот по настоящему стоящий вопрос
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29.10.2021 10:16 Відповісти
Стоп! Зе коли йшов на вибори, то обіцяв, що стане кращим за Порошенка! Оце він такий кращий? З мутними тіпами зустрічається? Зебуїне, тебе розвели, як лоха останнього!
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29.10.2021 08:51 Відповісти
"Стоп! Зе коли йшов на вибори, то обіцяв, що стане кращим за Порошенка!" - да, Зеленский не вор.
Да и обещал он это не тебе, ворюга

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29.10.2021 09:11 Відповісти
Звичайно, не мені, бо я щирий українець, а не малорос чи маланець!
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29.10.2021 09:20 Відповісти
У воров национальности не бывае

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29.10.2021 09:57 Відповісти
У президентів буває... Шевченко, Хмельницький, Гонта і Залізняк в могилах вертяться!
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29.10.2021 10:00 Відповісти
Во всех есть национальность. У воров тем более. Зе - позор своей нации.
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30.10.2021 23:50 Відповісти
Зеленский это позор вам, ворам

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31.10.2021 04:36 Відповісти
Позором был бы второй срок скомпрометированному вору Порошенке

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02.11.2021 12:09 Відповісти
Ага, не вор, только 3,14здИт и 3,14здит)))
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29.10.2021 10:18 Відповісти
Главное что бы за инструктаж расписались.
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29.10.2021 07:31 Відповісти
Иша и дальше борется с олигархами.
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29.10.2021 07:50 Відповісти
Оманьський Осел готовий приймати з усіх сторін, як німецька порноактриса...
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29.10.2021 08:00 Відповісти
Дзеркало тижня, 30 квiтня, 2015, 17:21

Олігарх в суді розповів, що робив усе, щоб Тимошенко і її команда не прийшли до влади.

Дмитро Фірташ на судовому процесі щодо його екстрадиції в США у Відні заявив, що його команда в своєму проекті https://zn.ua/ukr/POLITICS/firtash-zayaviv-scho-prosuvav-klichka-yak-kandidata-v-prezidenti-i-pidtrimuvav-yogo-partiyu-171563_.html підтримки Віталія Кличка "отримала, що хотіла": Кличко став мером Києва , а Петро Порошенко - президентом.Він також визнав, що був ініціатором зустрічі у Відні з на той час кандидатом у президенти Петром Порошенком і лідером партії "Удар" Віталієм Кличко напередодні президентських виборів в Україні в травні 2014 року. Фірташ також підкреслює і вказує, що ставив її метою не допустити президентства Юлії Тимошенко та допуску до влади її команди.
"Головне, що ми отримали (від зустрічі - ред.) те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером", - сказав Д. Фірташ, виступаючи в четвер в суді у Відні у справі про його екстрадицію в США.
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29.10.2021 08:02 Відповісти
А зебилам кондитер миодолжает срать в портки. Где вас таких тупорылых находят? Подоляку не в падлу на таких еак ты бабки тратить?
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29.10.2021 08:43 Відповісти
Не знаю, як там ЗЕбили, бо я до них не відношусь ніяким боком. А от ти, соєвий бот, точно всрався від згадки про "юлькувароФФку". В чому, чому ви, запецюрені злодюжки, єдині з ЗЕлупленими, так це в істерично-примітивній злобі до ЮТ.
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29.10.2021 09:45 Відповісти
Лапоть, ты на Вону молишься или дрочишь?
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29.10.2021 10:20 Відповісти
Мелко дрищешь, Хоботов соевый.
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29.10.2021 12:33 Відповісти
Зато на бутылку тебя хорошо насадил
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30.10.2021 00:08 Відповісти
Фирташ действовал против Юльки, потому что она активно участвовала в межолигархических разборках против Фирташа на стороне Коломойского. Приподнося это борьбой против олигархов. Ее боты при этом называли ее грозой олигархов. Разгар этого был когда она была премьером у Ющенко.
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30.10.2021 23:58 Відповісти
То Фірташ тоді порохобот?) Так чо це Зе з порохоботами тьорки якісь має? Тебе це не хвилює?
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29.10.2021 08:52 Відповісти
Дімон Фірташ ******** і шавка Могилєвича. Був і залишається. Пець Лєксєїч зараз для нього ніхто, бо прийшов час обробляти ЗЕлупу Янелоха з дєрмаками.
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29.10.2021 09:48 Відповісти
То брехня союзників Могилевича. Фірташ не зв'язсний з Могилевичем. Навпаки Могилевич злий на нього бо Фірташ не хоче бути під його контролем.
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31.10.2021 00:03 Відповісти
Долпоепы 73%, ну что смешно?!
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29.10.2021 08:24 Відповісти
...а после этой встрачи облгазам ыиртаща списали долги на сотни миллионов долларов. Зебилы,связь не улавливаете?
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29.10.2021 08:44 Відповісти
Страна будет списывать долги "миллиардерам", а Зеля будет богатеть.
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29.10.2021 08:48 Відповісти
"Рада списала облгазам и коммунальщикам 100 млрд грн долга перед "Нафтогазом""

В общем долги компаний Фирташа, "облгазов" и "газзбутов" перед НАК "Нафтогаз" и "Укртрансенерго" составили 62 млрд грн.

В житті не буває нічого списаного безкоштовного. Списані борги сплачує НАРІД, з власних кишень.
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29.10.2021 08:51 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!!!!
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29.10.2021 09:48 Відповісти
Осталось выяснить как в этом виноват Порошенко
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29.10.2021 10:01 Відповісти
а Порошенко а-а-а-а-а-а.... на Мальдивах отдыхал., да зэбилы?
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29.10.2021 11:50 Відповісти
Напевно правки в Закон про олігархів передавав від Фірташа 😃
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29.10.2021 10:59 Відповісти
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29.10.2021 11:01 Відповісти
Ну причем тут зеленский? (с)
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29.10.2021 12:04 Відповісти
порохомосы видно запамятовали, как их "гетьман" летал к фирташу в Австрию с педаликом ТАЙНО(!) в 2014 году?! а когда оно зделалось президентом то очень полюбило "чаи гонять" НОЧЬЮ(!) ТАЙНО(!) с недобитыми сепарами типа труханова кернеса и медведчука! p.s. а некто по кличке "нарик" от пети целый орден поимел)))))))))))))
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29.10.2021 12:28 Відповісти
Еврей остаётся евреем хоть тресни мир. То есть Зеленский ещё раз доказал, что страна ему необходима только ДЛЯ личного ОБОГАЩЕНИЯ, а всё остальное что проповедует ОП и он лично делается для ОТВОДА ГЛАЗ. Это я к тому, что УМЕНИЕ ВЫБИРАТЬ ЛИДЕРА, это прежде всего ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТАЛАНТ, МУДРОСТЬ НАРОДА, ИНТУИЦИЯ НАЦИИ если хотите, но уж никак не НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ к своей родине и к будущим поколениям. Второй срок Зе-профанов принесёт миллиарды клоуну, оставив Украину у разбитого корыта. Заметьте, Запад если и помогает Неньке в борьбе с путинской сволочью, то делает это буквально ПО демократической НЕОБХОДИМОСТИ, но уж никак по случаю УПОРНОЙ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, которую иммитирует сегодняшняя ОП. Однако и Порошенко недалеко ушёл... Вся старая РУХЛЯДЬ некогда бывшая элитой ДОЛЖНА ОТОЙТИ В ИСТОРИЮ!!! Украине нужен НАРОДНЫЙ, ПАТРИОТИЧНЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИ ПОДКОВАННЫЙ ЛИДЕР, иначе и через 50-т лет мы будем так же топтаться на месте.
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29.10.2021 12:59 Відповісти
Эта бывшая элита никуда не уйдет пока мы имеем мошеннический закон выборах президента. Это когда места в бюллетенях скупают ставленники олигархии (как раз те, о которых говорите, что они должны уйти) через, невиданного нигде в мире размера, несколько-миллионный денежный залог, который они брехливо и цинично называют избирательным. Из этих негодяев народ вынужден "выбирать" президента. Притом что среди олигархов нет ни одного украинца.
Необходимо неотложно перейти на аналог демократического польского закона о выборах. Там сами избиратели определяют состав бюллетеня поддержкой претендентов умеренным количеством подписей (100 тыс.).
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31.10.2021 00:20 Відповісти
9 паспортів, катається на рашку, йому довіряє Фірташ - точно гб, чи гру.
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29.10.2021 13:31 Відповісти
ублюдки и УБЛЮДОЧНАЯ ВЛАСТЬ....
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29.10.2021 13:32 Відповісти
Мошенничать и подделывать могут только с Ковидом и Ковид сертификатами в Украине, Торнер же этим не занимался значит он уважаемый человек и не в чем не виноват.
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29.10.2021 13:59 Відповісти
Контора ермака-Козыря при зе_Никчемности, МВС, СБУ и лично Чума-венедиктова- все это часть криминального сообщества, обслуга бандитов, грабящих народ Украины. И вы удивляетесь, почему мы так плохо живем?
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29.10.2021 15:44 Відповісти
 
 