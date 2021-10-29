31-річна водій "інфініті" скоїла наїзд на жінку на пішохідному переході, - Нацполіція про смертельну ДТП у Харкові. ФОТО

Харківська поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної аварії, що сталася на пішохідному переході на проспекті Героїв Сталінграда, внаслідок якої загинула 72-річна жінка-пішохід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Попередньо, під час переходу проїжджої частини на пішохода наїхав автомобіль Infiniti, від удару жінку відкинуло під колеса автомобіля Daewoo, який рухався у зустрічному напрямку... Внаслідок ДТП вона загинула на місці", - сказано в інформації.

Інформація про ДТП надійшла оператору служби 102 о 18.04. Фельдшер швидкої допомоги повідомила, що констатувала смерть пенсіонерки.

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Слідчі встановили, що Infiniti керувала 31-річна мешканка Харкова, за кермом Daewoo був 56-річний чоловік.

За інформацією патрульної поліції, водій Infiniti раніше правил дорожнього руху не порушувала і до адміністративної відповідальності не притягувалася.

Наразі на місці події працюють слідчі, опитують свідків. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



