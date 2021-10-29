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Новини ДТП
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31-річна водій "інфініті" скоїла наїзд на жінку на пішохідному переході, - Нацполіція про смертельну ДТП у Харкові. ФОТО

Харківська поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної аварії, що сталася на пішохідному переході на проспекті Героїв Сталінграда, внаслідок якої загинула 72-річна жінка-пішохід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Попередньо, під час переходу проїжджої частини на пішохода наїхав автомобіль Infiniti, від удару жінку відкинуло під колеса автомобіля Daewoo, який рухався у зустрічному напрямку... Внаслідок ДТП вона загинула на місці", - сказано в інформації.

Інформація про ДТП надійшла оператору служби 102 о 18.04. Фельдшер швидкої допомоги повідомила, що констатувала смерть пенсіонерки.

Дивіться також: Смертельна ДТП у Харкові - винуватцем трагедії знову стала infinity, - соцмережі. ФОТО

Слідчі встановили, що Infiniti керувала 31-річна мешканка Харкова, за кермом Daewoo був 56-річний чоловік.

За інформацією патрульної поліції, водій Infiniti раніше правил дорожнього руху не порушувала і до адміністративної відповідальності не притягувалася.

Наразі на місці події працюють слідчі, опитують свідків. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

31-річна водій інфініті скоїла наїзд на жінку на пішохідному переході, - Нацполіція про смертельну ДТП у Харкові 01
31-річна водій інфініті скоїла наїзд на жінку на пішохідному переході, - Нацполіція про смертельну ДТП у Харкові 02

Автор: 

ДТП (4483) Харків (5707)


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Топ коментарі
+50
героев Сталинграда?! Сталинграда?!!!
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28.10.2021 23:53 Відповісти
+23
совок , це коли голосують за блазня який обіцяє халяву !
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29.10.2021 00:08 Відповісти
+20
Ненавиджу Харків! Місто вати і пост совків! "Героїв Сталінграду"-у 2021році! І знову виберуть Кернеса "з того світу"
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28.10.2021 23:56 Відповісти
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В цивілізованих країнах роблять підземні переходи і виключають попадання пішоходів на проїжджу частину дороги.. а у нас як був совок так продовжується… на догоду тупому бидлу їм дають можливість малювати переходи там де стадо тупо ходить…
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29.10.2021 08:57 Відповісти
Та что такое Вы несёте? Подземные везде не нароешь.
Вы хоть раз были в Европе? Там только к бордюру подходишь, ещё не ступил на переход, если он не регулируемый, весь транспорт останавливается, и пока человек не перейдет, все стоят смирно, никто никуда не едет, а наше быдло, извините за сленг, буквально по ногам людям едет и ещё гавкает из окон своих вёдер.
Потому что там за проезд перехода в то время, когда на нем находится человек, ему такой штраф прилетит, что будет отрабатывать его несколько месяцев, как минимум.,
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29.10.2021 09:20 Відповісти
А про такое Вы не слышали:

ПДД Украины, п.4.14.
ПЕШЕХОДАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
...
ґ) задерживаться и останавливаться на проезжей части, ...

Не?

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Ещё раз - З-А-П-Р-Е-Щ-А-Е-Т-С-Я !!!!

А у нас 90% тех пешеходов, которых давят на пешеходных переходах именно это и делают!!

И не скыглите потом, что водятел понёс недостаточно жёсткое наказание. Да, почти всегда водитель в такой ситуации виновен, но и пешеход виновен ТОЖЕ.
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29.10.2021 10:33 Відповісти
И про Европу. Редчайший случай, когда видел безмозглое тело просто вываливающееся на проезжую часть под колёса машин. Чаще всего - туристы или бомжи. Нормальные люди ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрят налево-направо (на островах - направо-налево), оценят ситуацию, и, только когда убедятся, что машины остановились или в состоянии безопасно остановиться до перехода, тогда выходят на дорогу.

В этом и причина мизерного количества ДТП перед переходом, когда у нас внезапно ломанувшийся по пешеходке лось вынуждает резко тормозить ближайшую машину, а следующая за ней - не успевает. Что стоило этих двоих пропустить, а потом спокойно перейти, а? См. п.4.14.

Южная Италия и средиземноморское побережье Франции с Испанией - это исключение, там как в Одессе Но там движение медленнее, и можно безопасно перейти просто сквозь поток.

Да, штрафы ОЧЕНЬ способствуют поддержанию порядка. но там и пешеходов штрафуют, и тоже ой как неслабо!
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29.10.2021 10:45 Відповісти
Это Вы ещё не видели результатов ремонта киевской кольцевой от Одесской площади в направлении на северо-запад: светофоры, наземные пешеходные переходы и развороты на 8-полосной (!!!, а на отдельных участках - 9-10 полос) дороге! О как! В сети есть съёмки с дронов, полюбуйтесь...

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29.10.2021 10:19 Відповісти
Вы ещё провалы в асфальте там не упомянули
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26.11.2021 11:14 Відповісти
Полиция устанавливает? Ну-ну, будем м посмотреть.
Неужели хоть на этот раз не свалят вину на жертву, на самого пешехода, в данном случае на убитую бабушку? Ведь даже то, что не удается скрыть, то, что человек буквально убит, на пешеходном переходе, даже то, что переход регулируемый, и человек шёл на свой зелёный, для нашей системы правосудия абсолютно ничего не значит. Водил отмазывают почти всех, типа "внезапно выбежал пешеход" ( бабушка 74 лет прямо бегун), причём им пофик что пешеходу был зелёный , ещё отмазки - "водителю стало плохо", или - "пешеход попал в слепую зону", дальше ещё и туман приплетут и плохую видимость и хронические болезни убийцы ...инопланетяне ослепили с тарелки...
И, даже если приговор всё-таки будет, то будет он минимальным и условным.
На этой территории жизнь человека, гражданина, ничего не стоит.
А вот в США, Европе, например, за такое уезжают в тюрьмы на сроки ОТ 10 лет! все!, практически автоматически.
Потому, что пешеходный переход!!!!, потому, что если не видишь куда, то некуй ехать, потому что если больной, то не садись за руль, потому что это убийство, он отнял жизнь! Ну а если жертв несколько, то сроки суммируются, 10+10+...
Потому что это страна, страна, а не территория, это страны, где жизнь их граждан- наивысшая ценность.
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29.10.2021 09:10 Відповісти
якось падазрітєльна швидко встановили хто був за кермом. у недавніх ДТП все ще шукають...
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29.10.2021 09:14 Відповісти
*****, они там в Харькове все на "инфинити" ездят что ли?
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29.10.2021 09:57 Відповісти
Инфинити объявили войну?
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29.10.2021 10:14 Відповісти
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