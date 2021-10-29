31-річна водій "інфініті" скоїла наїзд на жінку на пішохідному переході, - Нацполіція про смертельну ДТП у Харкові. ФОТО
Харківська поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної аварії, що сталася на пішохідному переході на проспекті Героїв Сталінграда, внаслідок якої загинула 72-річна жінка-пішохід.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Попередньо, під час переходу проїжджої частини на пішохода наїхав автомобіль Infiniti, від удару жінку відкинуло під колеса автомобіля Daewoo, який рухався у зустрічному напрямку... Внаслідок ДТП вона загинула на місці", - сказано в інформації.
Інформація про ДТП надійшла оператору служби 102 о 18.04. Фельдшер швидкої допомоги повідомила, що констатувала смерть пенсіонерки.
Слідчі встановили, що Infiniti керувала 31-річна мешканка Харкова, за кермом Daewoo був 56-річний чоловік.
За інформацією патрульної поліції, водій Infiniti раніше правил дорожнього руху не порушувала і до адміністративної відповідальності не притягувалася.
Наразі на місці події працюють слідчі, опитують свідків. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Вы хоть раз были в Европе? Там только к бордюру подходишь, ещё не ступил на переход, если он не регулируемый, весь транспорт останавливается, и пока человек не перейдет, все стоят смирно, никто никуда не едет, а наше быдло, извините за сленг, буквально по ногам людям едет и ещё гавкает из окон своих вёдер.
Потому что там за проезд перехода в то время, когда на нем находится человек, ему такой штраф прилетит, что будет отрабатывать его несколько месяцев, как минимум.,
ПДД Украины, п.4.14.
ПЕШЕХОДАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
...
ґ) задерживаться и останавливаться на проезжей части, ...
Не?
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Ещё раз - З-А-П-Р-Е-Щ-А-Е-Т-С-Я !!!!
А у нас 90% тех пешеходов, которых давят на пешеходных переходах именно это и делают!!
И не скыглите потом, что водятел понёс недостаточно жёсткое наказание. Да, почти всегда водитель в такой ситуации виновен, но и пешеход виновен ТОЖЕ.
В этом и причина мизерного количества ДТП перед переходом, когда у нас внезапно ломанувшийся по пешеходке лось вынуждает резко тормозить ближайшую машину, а следующая за ней - не успевает. Что стоило этих двоих пропустить, а потом спокойно перейти, а? См. п.4.14.
Южная Италия и средиземноморское побережье Франции с Испанией - это исключение, там как в Одессе Но там движение медленнее, и можно безопасно перейти просто сквозь поток.
Да, штрафы ОЧЕНЬ способствуют поддержанию порядка. но там и пешеходов штрафуют, и тоже ой как неслабо!
Неужели хоть на этот раз не свалят вину на жертву, на самого пешехода, в данном случае на убитую бабушку? Ведь даже то, что не удается скрыть, то, что человек буквально убит, на пешеходном переходе, даже то, что переход регулируемый, и человек шёл на свой зелёный, для нашей системы правосудия абсолютно ничего не значит. Водил отмазывают почти всех, типа "внезапно выбежал пешеход" ( бабушка 74 лет прямо бегун), причём им пофик что пешеходу был зелёный , ещё отмазки - "водителю стало плохо", или - "пешеход попал в слепую зону", дальше ещё и туман приплетут и плохую видимость и хронические болезни убийцы ...инопланетяне ослепили с тарелки...
И, даже если приговор всё-таки будет, то будет он минимальным и условным.
На этой территории жизнь человека, гражданина, ничего не стоит.
А вот в США, Европе, например, за такое уезжают в тюрьмы на сроки ОТ 10 лет! все!, практически автоматически.
Потому, что пешеходный переход!!!!, потому, что если не видишь куда, то некуй ехать, потому что если больной, то не садись за руль, потому что это убийство, он отнял жизнь! Ну а если жертв несколько, то сроки суммируются, 10+10+...
Потому что это страна, страна, а не территория, это страны, где жизнь их граждан- наивысшая ценность.