Ми можемо мати тисячу померлих від коронавірусу за добу вже на початку листопада, - Данілов. ВIДЕО
На початку листопада кількість смертей унаслідок інфікування коронавірусом в Україні може досягти тисячі на добу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
"На жаль, з урахуванням того, що ми маємо, тисячу померлих від COVID-19 ми можемо мати на початку листопада", - сказав Данілов, додавши, що кількість хворих на добу, за прогнозами, перевищить 50 тисяч.
У зв'язку з цим він закликав українців вакцинуватися і наголосив, що це єдиний спосіб запобігти смертельним наслідкам.
Крім того, Данілов звернувся до громадян із закликом не вірити антивакцинаторам, а також протистояти інформаційній агресії РФ.
"Ми в РНБО викрили цілу російську мережу, яка атакувала наш інформаційний простір. Ця ж мережа на території РФ розповідає: "вакцинуйтеся, вакцинуйтеся, вакцинуйтеся...", - зазначив Данілов, висловивши жаль, що в антивакцинальній кампанії бере участь одна з церков.
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Совета Национальной Катастрофы ?
я в связи с вакцинами жалею об одном - что не мог сделать вакицну себе в феврале-марте. Готов был платить любые деньги.
Но нет блин - ждали когда старики пойдут вакцинироваться.
Фиг там.. теперь и я вот переоблел - спасибо старичкам - и старички задыхаются по больницам...
в больницах летальность выше в тысячу раз
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если кто забыл
На новые рекорды идете ? Вы-же чемпионы в борьбе с коронавирусом !
- Здравствуйте! Изя Рабинович здесь живет?
- Нет, он здесь не живет.
- Но, мне сказали, что здесь.
- Если ви считаете, шо это жизнь, то заходите.
Ти шо алкоголік? Тверезим на Цензор взалалі не заходиш. Кидай бухати і твоя агресія до оточуючих поступово зникне. Психіка заспокоїться і ти почнеш адекватно реагувати на події у світі. Алкоголь знищує мозок і людина поступово деградує.
Якщо хочеш дізнатися, що таке правильне харчування, пропоную по-перше відмовитись від харчів з супермаркетів та перейти на фермерські. Так, це дорого, але ж ти у Польщі непагано заробляєш десь по-чорному цеглу кладеш, та можеш собі дозволити купити яйця від курочок вільного вигулу та стейк від корівки з пасовища. Якщо будуть питання, що до здорового способу життя - звертайся, я тебе далеко пошлю, туди, звідки ти ніколи не повернешся, чмо кацапське.
що ще розкажеш, імбецилко?
Напомню пану Порошенко и его сторонникам (к которым в данной ситуации себя не отношу, т.к. считаю мерзким манипулировать на жизнях людей), что Порошенко даже не смог сагитировать людей выбрать его в президенты.
что уж там говорить о вакцинации.
Всі у спам!
ВНИМАНИЕ!!! Большинство умерших от ковида, смертность от которого в Украине в районе 7%,
имели именно патологии сердечно-сосудистой системы. Известно, что либо перенесенный ковид, либо вакцинация, производит изменения в физических и биохимических свойствах крови. Увеличивается плотность, вязкость и удельный вес. Здоровый человек с этим справится, и заражение ковидом ограничится банальным ОРВИ, но если у человека проблемы с серцем и сосудами, очень велик риск оказаться в реанимации. Обычным людям вакцинация не нужна, но СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ, ДИАБЕТ, ОНКОЛОГИЯ, здесь все должно проходить под строгим врачебным наблюдением, и обязательно препараты разжижающие кровь. То, что мы наблюдаем сейчас, когда в толпе, на вокзалах ширяют, а потом люди, у которых проблемы с сердцем и не очень хорошо себя чувствуют после уколов, вынуждены несколько часов в душных помещениях ждать транспорта, будьте уверены, через две недели, большая часть их окажется в реанимации!
Нашел интересный сайт, со статистикой смертей, правда росийский,но проблема общая, при сопутствующих заболеваниях.
https://www.chita.ru/beauty/158329/ Читать Далее...
Нам, людям, выросшим в совке и после, в ранней Украине, трудно изменит свое восприятие, что врач тебе ничего не должен. Он только помогает побороть болезнь.
Заботиться о своем здоровье должны твои родители, пока ты мал, а потом ты сам. И ты лично несешь ответственность за личное здоровье.
"Я вам могу сказать, что лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок. Это лучшие лекарства. Послушайте, уже поздний час, мы постоянно за какие-то суровые темы. Надо немножко, чтобы люди (улыбнулись - ред.)", - заявил Данилов в эфире телепередачи "Право на власть" на канале "1+1", комментируя возможное появление в аптеках на Украине лекарств от нового типа коронавируса.