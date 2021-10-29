Ми можемо мати тисячу померлих від коронавірусу за добу вже на початку листопада, - Данілов. ВIДЕО

На початку листопада кількість смертей унаслідок інфікування коронавірусом в Україні може досягти тисячі на добу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"На жаль, з урахуванням того, що ми маємо, тисячу померлих від COVID-19 ми можемо мати на початку листопада", - сказав Данілов, додавши, що кількість хворих на добу, за прогнозами, перевищить 50 тисяч.

У зв'язку з цим він закликав українців вакцинуватися і наголосив, що це єдиний спосіб запобігти смертельним наслідкам.

Крім того, Данілов звернувся до громадян із закликом не вірити антивакцинаторам, а також протистояти інформаційній агресії РФ.

"Ми в РНБО викрили цілу російську мережу, яка атакувала наш інформаційний простір. Ця ж мережа на території РФ розповідає: "вакцинуйтеся, вакцинуйтеся, вакцинуйтеся...", - зазначив Данілов, висловивши жаль, що в антивакцинальній кампанії бере участь одна з церков.

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