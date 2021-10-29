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Новини Коронавірус і карантин
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Ми можемо мати тисячу померлих від коронавірусу за добу вже на початку листопада, - Данілов. ВIДЕО

На початку листопада кількість смертей унаслідок інфікування коронавірусом в Україні може досягти тисячі на добу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"На жаль, з урахуванням того, що ми маємо, тисячу померлих від COVID-19 ми можемо мати на початку листопада", - сказав Данілов, додавши, що кількість хворих на добу, за прогнозами, перевищить 50 тисяч.

У зв'язку з цим він закликав українців вакцинуватися і наголосив, що це єдиний спосіб запобігти смертельним наслідкам.

Крім того, Данілов звернувся до громадян із закликом не вірити антивакцинаторам, а також протистояти інформаційній агресії РФ.

"Ми в РНБО викрили цілу російську мережу, яка атакувала наш інформаційний простір. Ця ж мережа на території РФ розповідає: "вакцинуйтеся, вакцинуйтеся, вакцинуйтеся...", - зазначив Данілов, висловивши жаль, що в антивакцинальній кампанії бере участь одна з церков.

Також читайте: Антивакцинаторам влаштували екскурсію COVID-відділенням у Рівному

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
😀😀😀

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29.10.2021 00:27 Відповісти
+12
Высший класс!!! Обвинить пороха в том что он виноват в слабоумии зебилов .
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29.10.2021 01:32 Відповісти
+10
Може і більше буде. Вони ж бояться вигаданих антиваксами з Інтернету ускладнень, навіть не замислюючись про ті ускладнення, які будуть при ковіді. Неосвічене тупе бидло не хоче жити і правильно робить. Як у тому анєхдоті:
- Здравствуйте! Изя Рабинович здесь живет?
- Нет, он здесь не живет.
- Но, мне сказали, что здесь.
- Если ви считаете, шо это жизнь, то заходите.
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29.10.2021 00:48 Відповісти
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Киево - Печерская лавра принимает активное участие в антивакцинальной кампании ! 😠
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29.10.2021 00:26 Відповісти
это сообщение Совета Национальной Безопасности или

Совета Национальной Катастрофы ?
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29.10.2021 01:27 Відповісти
Дайош рекорд смертності! Антиваксери - ще трохи залишилося, тримайтеся, не здавайтеся!!!
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29.10.2021 00:27 Відповісти
я в шоке от упоротости антиваксеров. И до меня не доходит, как можно быть таким тупым, чтобы верить в чипирование, в то что на них кто-то ставит опыты и прочую ахинею..
я в связи с вакцинами жалею об одном - что не мог сделать вакицну себе в феврале-марте. Готов был платить любые деньги.
Но нет блин - ждали когда старики пойдут вакцинироваться.
Фиг там.. теперь и я вот переоблел - спасибо старичкам - и старички задыхаются по больницам...
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29.10.2021 01:05 Відповісти
Ну, буде Вам гарний урок. Людська тупість не знає меж. Ви маєте прийняти цей факт і жити з цим. Знаєте, я своїй дружині ще 15 років назад казав, що більшість населення (70-80%) планети - дибіли. Вона мені не вірила. Чому? Тому що наші друзі, співробітники і т.п. - коло спілкування, в основному складається з людей із схожими поглядами та інтелектом. І їй здавалося, що значить всі люди більш менш адекватні. Повірила мені лише у 2019му році. Після виборів президента. А зараз вона взагалі в шоці від глибини людської тупості. Але я Вам так скажу - навіть для мене, людини що дуже скептично відноситься до розумових здібностей більшості людей це було трохи неочікуваним.
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29.10.2021 01:29 Відповісти
хто врасвь-невістка...ви маєте хоч крихту совісті щоб обвинувачувати "старичків"!? Хіба вони винні в тому, що не не було ніяких пояснень на початку епідемії у країні стосовно вакцини, хіба вони закуповували вакцини? Побійтеся Бога, бумеранг обов'язково повертається... Здоров'я та життя всім
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29.10.2021 08:34 Відповісти
😀😀😀

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29.10.2021 00:27 Відповісти
уж лучше туда
в больницах летальность выше в тысячу раз
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29.10.2021 03:24 Відповісти
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29.10.2021 00:29 Відповісти
зєбіли ось панацея від ковіду!

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29.10.2021 00:30 Відповісти
Щось не дуже на Зе схожа.Значить від ковіду не врятує.
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29.10.2021 00:55 Відповісти
Ну пишуть, що саме його маска

https://4party.ua/product/maska_zelenskogo_lateksnaya/ https://4party.ua/product/maska_zelenskogo_lateksnaya/

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29.10.2021 01:22 Відповісти
На сараї теж пишуть ...а там дрова насправді.
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29.10.2021 01:52 Відповісти
то починай ржать. може легше тобі стане
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29.10.2021 10:55 Відповісти
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29.10.2021 00:34 Відповісти
мастер спорта по борьбе с ковидом

если кто забыл
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29.10.2021 01:25 Відповісти
Ніколи не повірю, що влада переживає за здоров'я людей. Тільки щось за хворих раком, туберкульозом зовсім забули.
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29.10.2021 00:34 Відповісти
Та просто весь світ сміється що в нас тільки 20% щеплених, кажуть що Вовка насправді лох, а не "вєлічайший", от ********* і переживає.
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29.10.2021 00:41 Відповісти
Щось в публічному просторі нічого не було про вакцинацію самого Данілова. Хочете критичних обмежень для населення - вакцинуйте спочатку раду. Київ вже в червоній зоні. В понеділок всі діпутани повинні бути щеплені, що б збиратись.
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29.10.2021 00:39 Відповісти
депутати такі ж люди і бояться... А також вірять, що вони особливі і їх вірус не дістане...
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29.10.2021 08:38 Відповісти
Спасибо, отец родной.
На новые рекорды идете ? Вы-же чемпионы в борьбе с коронавирусом !
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29.10.2021 00:40 Відповісти
"тысячу умерших от COVID-19 мы можем иметь в начале ноября"- та вы такие
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29.10.2021 00:41 Відповісти
А шо так? Прививки не помогают?
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29.10.2021 00:46 Відповісти
Дебілів багато.
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29.10.2021 00:49 Відповісти
Може і більше буде. Вони ж бояться вигаданих антиваксами з Інтернету ускладнень, навіть не замислюючись про ті ускладнення, які будуть при ковіді. Неосвічене тупе бидло не хоче жити і правильно робить. Як у тому анєхдоті:
- Здравствуйте! Изя Рабинович здесь живет?
- Нет, он здесь не живет.
- Но, мне сказали, что здесь.
- Если ви считаете, шо это жизнь, то заходите.
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29.10.2021 00:48 Відповісти
щось нове, виявляється ,що ускладнення від вакцини ,про які говорять самі розробники і лікарі це видумка антиваксерів. Шиза прогресує.
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29.10.2021 01:09 Відповісти
Чё там в Испании какой то именитый поднял в интернете бурю заявив .что его звали демонстративно уколоться как флаг за вакцинацию и пообещав , что ему как и другим достойным колоть будут не ту жижу которая предназначена охлосу
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29.10.2021 01:28 Відповісти
Коли будеш пити пігулки від якоїсь хвороби, не забудь прочитати протипоказання - афігєєш. А від шизи коли будеш лікуватись, краще не читай, пий одразу.
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29.10.2021 01:29 Відповісти
ти що наркоманка? без пігулок вже жити не можеш? найкращі "ліки" - це правильне харчування, запам'ятай
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29.10.2021 03:26 Відповісти
Дмитро Буленко!

Ти шо алкоголік? Тверезим на Цензор взалалі не заходиш. Кидай бухати і твоя агресія до оточуючих поступово зникне. Психіка заспокоїться і ти почнеш адекватно реагувати на події у світі. Алкоголь знищує мозок і людина поступово деградує.

Якщо хочеш дізнатися, що таке правильне харчування, пропоную по-перше відмовитись від харчів з супермаркетів та перейти на фермерські. Так, це дорого, але ж ти у Польщі непагано заробляєш десь по-чорному цеглу кладеш, та можеш собі дозволити купити яйця від курочок вільного вигулу та стейк від корівки з пасовища. Якщо будуть питання, що до здорового способу життя - звертайся, я тебе далеко пошлю, туди, звідки ти ніколи не повернешся, чмо кацапське.
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29.10.2021 12:25 Відповісти
взагалі не вживаю
що ще розкажеш, імбецилко?
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29.10.2021 21:26 Відповісти
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29.10.2021 21:28 Відповісти
це називається НУЛЬ аргументів, пустопорожня ти фашистка
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30.10.2021 10:35 Відповісти
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30.10.2021 11:20 Відповісти
дівна ви пані, бо як приклад ви привели старий анекдот про життя в срср
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29.10.2021 01:55 Відповісти
Так Нелох - сеньор Офшор, или сеньор Ковидомор?
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29.10.2021 00:49 Відповісти
раздражает что к российским антивакцинаторам неожиданно прилепились сторонники порошенко Своими воплями про зеленую зраду стараются дать понять что при Порохе все бы пошли вакцинироваться.
Напомню пану Порошенко и его сторонникам (к которым в данной ситуации себя не отношу, т.к. считаю мерзким манипулировать на жизнях людей), что Порошенко даже не смог сагитировать людей выбрать его в президенты.
что уж там говорить о вакцинации.
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29.10.2021 01:03 Відповісти
Высший класс!!! Обвинить пороха в том что он виноват в слабоумии зебилов .
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29.10.2021 01:32 Відповісти
так понятно шо порошенко не смог т.к. не актер, а охлос просто любит дешевые дебильные сериалы .. вот и"нашла коса на камень"
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29.10.2021 01:50 Відповісти
Порошенко не актер? Еще какой актер!
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29.10.2021 08:43 Відповісти
О! Бригада ольгинських під'їхала!

Всі у спам!
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29.10.2021 01:30 Відповісти
" Так как ковидные деньги направили не в медицину а на строительство дорог, тысячу умерших от COVID-19 мы можем иметь в начале ноября", - сказал Данилов. За это ответит Порошенко
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29.10.2021 02:53 Відповісти
А с коновалами в белых халатах эти планы СНБО согласованы, они обеспечат их воплощение в жизнь? Или это очередная психическая атака на слабых и сцыкливых, дабы они "добровольно" согласились на проведение античеловеческих медицинских экспериментов над собой?
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29.10.2021 05:54 Відповісти
СНБО по факту это гестапо
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29.10.2021 06:33 Відповісти
если его выбор не наносит вред обществу
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29.10.2021 08:43 Відповісти
Естественно будет смертность от короновируса, что бы отвлечь,от отсутствия запасов угля на электросанциях, с апреля месяца было время, недозаполненых газовых хранилищ, провалов во внешней политике,когда делается все, что бы дискредитировать украину на международной арене, что бы единственным выходом стало сближение с росией и белорусью, что бы скрыть высокую смертность от сердечно сосудистых заболеваний и онкологии... https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics Статистика ЗДЕСЬ>>>
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29.10.2021 06:51 Відповісти
Тоже интересный способ агитации. Надо только сказать, что кацапы агитируют против вакцинации и народ побежит колоться. Такой же способ и для выборов подходит и работает. Надо только на просторах кацапского интернета, найти попутный, подходящий вектор движения.
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29.10.2021 07:00 Відповісти
это же праздник какой то. представляете в украине минус 1000 идиотов каждый день)))) так у нас есть шанс стать европейской страной
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29.10.2021 07:18 Відповісти
Я продолжу. В Украине уровень смертности ои сердечно сосудистых заболеваний составляет 66%!
ВНИМАНИЕ!!! Большинство умерших от ковида, смертность от которого в Украине в районе 7%,
имели именно патологии сердечно-сосудистой системы. Известно, что либо перенесенный ковид, либо вакцинация, производит изменения в физических и биохимических свойствах крови. Увеличивается плотность, вязкость и удельный вес. Здоровый человек с этим справится, и заражение ковидом ограничится банальным ОРВИ, но если у человека проблемы с серцем и сосудами, очень велик риск оказаться в реанимации. Обычным людям вакцинация не нужна, но СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ, ДИАБЕТ, ОНКОЛОГИЯ, здесь все должно проходить под строгим врачебным наблюдением, и обязательно препараты разжижающие кровь. То, что мы наблюдаем сейчас, когда в толпе, на вокзалах ширяют, а потом люди, у которых проблемы с сердцем и не очень хорошо себя чувствуют после уколов, вынуждены несколько часов в душных помещениях ждать транспорта, будьте уверены, через две недели, большая часть их окажется в реанимации!
Нашел интересный сайт, со статистикой смертей, правда росийский,но проблема общая, при сопутствующих заболеваниях.

https://www.chita.ru/beauty/158329/ Читать Далее...
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29.10.2021 08:07 Відповісти
так пусть на вокзалах не вакцинируются, а нормально лечатся и наблюдаются у врача. Это выбор самих людей и они лично каждый ответственен за свое здоровье буз ущерба для общества.
Нам, людям, выросшим в совке и после, в ранней Украине, трудно изменит свое восприятие, что врач тебе ничего не должен. Он только помогает побороть болезнь.
Заботиться о своем здоровье должны твои родители, пока ты мал, а потом ты сам. И ты лично несешь ответственность за личное здоровье.
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29.10.2021 08:49 Відповісти
Вот так, 1000 умерших в день это практически равно смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Помните, как "мудрые" антиваксеры и ковиддиссиденты уговаривали всех не бороться с ковидом, поскольку смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выше. Вот теперь они станут равными, но при этом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний никуда не исчезла. Антиваксеры, вы рады результатам своих усилий?
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29.10.2021 08:08 Відповісти
А раньше говорил так:
"Я вам могу сказать, что лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок. Это лучшие лекарства. Послушайте, уже поздний час, мы постоянно за какие-то суровые темы. Надо немножко, чтобы люди (улыбнулись - ред.)", - заявил Данилов в эфире телепередачи "Право на власть" на канале "1+1", комментируя возможное появление в аптеках на Украине лекарств от нового типа коронавируса.
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29.10.2021 08:16 Відповісти
А ДТП со смертельным исходом ещё та пандемия, по уровню возможно и выше КОВИДа, причем гибнет в основном молодое, трудоспособное население да и дети.
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29.10.2021 09:45 Відповісти
пора собрать шапито и арестовать клоуна...
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29.10.2021 09:55 Відповісти
Так шмаркля же заявляла ,что мы "чемпионы мира" по борьбе с коронавирусом...
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29.10.2021 10:16 Відповісти
Одна странность. Почему при активно проводящейся вакцинации все большего количества граждан, количество заболевших в том числе и в тяжелой форме и смертельных случаев становится все больше и больше. Почему при растущего процента привитых, не идет обратный процесс ( или хотя бы стабилизация ситуации) Конечно "объяснить " можно все что угодно но все же, как то странно.
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29.10.2021 10:48 Відповісти
Звездешь, Ляшко и Кузя сказали с 15го падение.Данилов просто не в курсе.
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29.10.2021 13:08 Відповісти
 
 