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Новини
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Через суху погоду найближчими днями існує висока ймовірність пожеж у низці областей, - ДСНС

Через суху погоду найближчими днями існує висока ймовірність пожеж у низці областей, - ДСНС

В Україні в низці регіонів оголошується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Оголошено, що рівень небезпеки триватиме з 29 до 31 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"29-31 жовтня у західних, східних, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні рятувальників.

За даними Укргідрометцентру, 29 жовтня по всій Україні очікується суха погода з мінливою хмарністю, температура повітря в середньому коливатиметься між 12 та 14 градусами, 11-13 градусів - у Харківській та Луганській областях.

На півдні вдень температура підніматиметься до 16 градусів, на заході подекуди - до 17-18 градусів тепла.

Також дивіться: Під Києвом прогримів сильний вибух: горіло підприємство, постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4361) ДСНС (5172)


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Я, видимо, что-то не понимаю, как 16 градусов могут быть опасными?
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29.10.2021 01:35 Відповісти
Ну, погода тут нідочого. Листя будуть палити недоумки, а разом з листям і села з лісами.
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29.10.2021 02:11 Відповісти
следите с земли и с воздуха, палиив москали пришлют или наймут...
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29.10.2021 02:35 Відповісти
Если бы за сжигание листьев отбирали дом - придурки сразу бы притихли.
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29.10.2021 03:15 Відповісти
Може я нарешті скосю свою кукурудзу.
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29.10.2021 06:34 Відповісти
Завжди палили листя і нічого незгорало.....а підпали кремлівської мафії вже спалили третину Турції,багато підпалів в Україні....та свій Сибір спалили.
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29.10.2021 07:37 Відповісти
Кукурузу пора косить и жечь. И многое другое под шумок. Приказано нюхать, молчать и болеть раками.
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29.10.2021 10:42 Відповісти
 
 