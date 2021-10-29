Через суху погоду найближчими днями існує висока ймовірність пожеж у низці областей, - ДСНС

В Україні в низці регіонів оголошується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Оголошено, що рівень небезпеки триватиме з 29 до 31 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"29-31 жовтня у західних, східних, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні рятувальників.

За даними Укргідрометцентру, 29 жовтня по всій Україні очікується суха погода з мінливою хмарністю, температура повітря в середньому коливатиметься між 12 та 14 градусами, 11-13 градусів - у Харківській та Луганській областях.

На півдні вдень температура підніматиметься до 16 градусів, на заході подекуди - до 17-18 градусів тепла.

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