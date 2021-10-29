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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Трьох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Минулої доби - 14 ворожих обстрілів, з опівночі - 1, - штаб ООС

Трьох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Минулої доби - 14 ворожих обстрілів, з опівночі - 1, - штаб ООС

Минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм.

У бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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В районі Зайцевого окупанти двічі обстрілювали позиції, ЗСУ використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Позиції українських захисників біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох - середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - зазначили у пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 29 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості", - повідомили у штабі.

"Українські підрозділи тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворожої збройної агресії", - додали в пресцентрі ОС.

Трьох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Минулої доби - 14 ворожих обстрілів, з опівночі - 1, - штаб ООС 01

Автор: 

обстріл (29282) поранення (2820) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+20
А где же дежурные ночные байрактары,почему батарея 120,не уничтожена,или обеспокоиности хрунделей испугались?
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29.10.2021 07:30 Відповісти
+12
макроны с меркелями проспали и не выразили обеспокоенность
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29.10.2021 08:03 Відповісти
+12
Швидкого одужання нашим захисникам.
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29.10.2021 09:06 Відповісти
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А где же дежурные ночные байрактары,почему батарея 120,не уничтожена,или обеспокоиности хрунделей испугались?
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29.10.2021 07:30 Відповісти
макроны с меркелями проспали и не выразили обеспокоенность
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29.10.2021 08:03 Відповісти
У Золотого головной гидрант, явно не "доотводил"! Интересно. как "дышится" тому стаду местных, с видосика нелоха, которые блеяли в поддержку отвода?
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29.10.2021 08:19 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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29.10.2021 09:06 Відповісти
А где выражение озабоченности жабоедами и фрицами?
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29.10.2021 09:37 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення українським захисникам...
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29.10.2021 09:42 Відповісти
K0५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1453949358441828361 2 ч



русня каждый день убивает украинских солдат, но стоило Украине поднять в небо Байрактар, как Европа начала визжать, защищая путинских террористов. На.....й этот ЕвраСаюс, нужно действовать как Израиль или Турция. Случись такое в Израиле, весь Дамбаз был бы перепахан авиацией.
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29.10.2021 10:22 Відповісти
Ну, авиации для этого у нас нет. А вот МИД есть. И он мог бы направить ноту в Берлин и Париж, в которой подчеркнул бы, что их заявления украинский народ и политическое руководство страны воспринимает как потакание агрессору. В соответствии с принципами ООН Украина имеет право на защиту. Дезавуировать свои заявления они могут делами. Словам, после растоптанного Будапештского меморандума мы не верим. Мы ждем безвозмездную военно-техническую помощь.
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29.10.2021 10:39 Відповісти
Авиация есть. Какая ни какая, а есть. Определить все необходимьІе цели, и в один день поднять авиацию и влупить по самое не балуй. Можна даже не залетать над территори лугандона. А БайрактарьІ должньІ пахать с утра до вечера, иначе на ... они нам нужньІ?
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29.10.2021 14:50 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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29.10.2021 10:55 Відповісти
Все, как у нас с Карабахом: надо договариваться, - ТРИДЦАТЬ ЛЕТ! - не существует военного решения и тому подобная лабуда. Киздите их Байрактарами, в чем дело, блин? Не надо оглядываться на европейских политических импотентов!
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29.10.2021 10:56 Відповісти
ПО СВОЛОЧАМ ПУТИНСКИМ ОГОНЬ!
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29.10.2021 12:25 Відповісти
ПРИЗЫВАЮ К СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ ХРИСТИАН ПРОТИВ АГРЕССОРА И К МОЛИТВАМ ЗА ВОИНОВ УКРАИНЫ.ХРИСТОС САМЫЙ ВЕЛИКИЙВОИН ВСЕХ ВРЕМЕН И МЫ ОБЯЗАНЫ ВЕСТИ СВЯТУЮ ВОЙНУ ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА ПОРАЖАЯ ВРАГОВ!
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29.10.2021 12:27 Відповісти
а наша армия что? сопли утирает?
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29.10.2021 13:38 Відповісти
Зебобик не разрешает адекватно отвечать на агрессию свинособак мавзолейных!
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29.10.2021 17:02 Відповісти
 
 