Трьох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Минулої доби - 14 ворожих обстрілів, з опівночі - 1, - штаб ООС
Минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, поблизу Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
У напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.
Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм.
У бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі Зайцевого окупанти двічі обстрілювали позиції, ЗСУ використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
У бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Позиції українських захисників біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох - середньої важкості", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - зазначили у пресцентрі ОС.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 29 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості", - повідомили у штабі.
"Українські підрозділи тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворожої збройної агресії", - додали в пресцентрі ОС.
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@_rage4oK
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https://twitter.com/_rage4oK/status/1453949358441828361 2 ч
русня каждый день убивает украинских солдат, но стоило Украине поднять в небо Байрактар, как Европа начала визжать, защищая путинских террористов. На.....й этот ЕвраСаюс, нужно действовать как Израиль или Турция. Случись такое в Израиле, весь Дамбаз был бы перепахан авиацией.
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!