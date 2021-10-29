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У МЗС РФ порівняли військову допомогу Україні з рушницею, яка "неодмінно має вистрілити в останньому акті"

У МЗС РФ порівняли військову допомогу Україні з рушницею, яка

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова порівняла надання Україні військової допомоги із рушницею, яка неодмінно має вистрілити в останньому акті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

"Військова допомога та військове освоєння території України повинні мати задум. Якщо говорити не стільки мовою військових, скільки художніми образами, то вони непогано всі описані у О.П.Чехова. Пам'ятайте: "Якщо в першому акті п'єси на стіні висить рушниця, то в останньому акті вона неодмінно має вистрілити". (Це з листа О.П.Чехова до літератора О.Лазарєва-Грузинського. Давно було сказано, в 1889 р., але актуально як ніколи). Так само і зі зброєю, яка у великих кількостях надходить в Україну саме із країн Заходу, хотілося б ще раз нагадати, що конфлікт на південному сході України не має військового вирішення, що зафіксовано всіма тими країнами, які так дбають про мирних жителів, цивільних осіб та ситуацію в Україні. Спроби врегулювати його силою матимуть найсумніші, непередбачувані та трагічні наслідки", - заявила Захарова.

Також у МЗС РФ закликали країни Заходу та США припинити "накачувати Україну зброєю".

"Закликаємо західні столиці, які накачують Україну зброєю, – це насамперед Вашингтон, а також Берлін та Париж, як учасників "нормандського формату", – припинити заохочувати мілітаризацію країни та використати свій вплив, щоб повернути Київ на шлях досягнення міцного миру на Донбасі політико-дипломатичними засобами", - додала речниця МЗС РФ.

Також читайте: РФ офіційно визнала участь російських громадян у війні на Донбасі, - українська делегація в ТКГ

Раніше Захарова заявила, що Київ нібито "свідомо заводить переговори в контактній групі в глухий кут, щоб розв'язати собі руки для повернення Донбасу військовим шляхом".

Автор: 

МЗС рф (968) Захарова Марія (360) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+49
Гопник ображається на те, що у його жертви є чим дати в морду...
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29.10.2021 07:58 Відповісти
+47
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29.10.2021 08:17 Відповісти
+39
Висят на сцене в первом акте
Бензопила, ведро и еж.
Заинтригован Станиславский
Боится выйти в туалет
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29.10.2021 08:00 Відповісти
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Гопник ображається на те, що у його жертви є чим дати в морду...
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29.10.2021 07:58 Відповісти
Воно не ображається, воно просто знає куда вистрелить ця рушниця і от того у Маруськи срака підгорає
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29.10.2021 08:03 Відповісти
Призываем западные столицы, - это прежде всего Вашингтон, а также Берлин и Париж как участников "нормандского формата", - использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев Москву на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами
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29.10.2021 11:22 Відповісти
Машку повесят как гражданское лицо
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29.10.2021 07:59 Відповісти
она подполковник ФСБ если вы не в курсе....
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29.10.2021 10:21 Відповісти
Да, хоть погонов и не видно, но по лицу заметно.
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29.10.2021 10:24 Відповісти
Висят на сцене в первом акте
Бензопила, ведро и еж.
Заинтригован Станиславский
Боится выйти в туалет
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29.10.2021 08:00 Відповісти
а чё в последнем? непременно выстрелит! во всех актах.
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29.10.2021 08:02 Відповісти
точно. Еще не "Finita La comedia" , а "ружье" уже стреляет и не первый год
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29.10.2021 08:16 Відповісти
Конечно выстрелит. В пьяные кацапские рожи типа захеровой.
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29.10.2021 08:02 Відповісти
это после Байрактара Машку так припекло?
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29.10.2021 08:03 Відповісти
и это будет последним актом для территории заселённой лапотниками...
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29.10.2021 08:04 Відповісти
Нехай сволота забере свої "ружья", якими розпочали стрілянину в першому акті "конфлікту" на Донбасі.
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29.10.2021 08:05 Відповісти
Явно машка не дососала, угрозы уж слишком не убедительные( говеные)! Станиславский сказал бы пиз..., сори, НЕ ВЕРЮ!
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29.10.2021 08:06 Відповісти
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29.10.2021 08:07 Відповісти
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29.10.2021 08:07 Відповісти
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29.10.2021 08:49 Відповісти
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29.10.2021 08:49 Відповісти
Картина с натуры "Крокодильи слезы"

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29.10.2021 08:51 Відповісти
Поділились би досвідом, як вони вирішували "конфлікт" у Чечні.
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29.10.2021 08:10 Відповісти
Сейчас свинособаки в патовой ситуации: дырявые со своим ржавым пво не в состоянии даже засечь украинские "байрактары" и если в генштабе решат повторить акты возмездия в полном объеме, то армия лугандона может остаться не только без танков и пушек, но и без желающих поехать в "отпуск" на Донбасс. Собственно, поэтому у кремлефашистов полыхают дрысталища который день подряд.
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29.10.2021 08:15 Відповісти
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29.10.2021 08:17 Відповісти
Ну и табло у ватной самки на этой гифке. Ей к косметическому хирургу ходить нужно , а не в ряженных постановках участвовать.
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29.10.2021 08:26 Відповісти
Пардон, к пластическому.
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29.10.2021 12:09 Відповісти
Твоїм би язиком кров'ячий зад......
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29.10.2021 08:20 Відповісти
мид рф-министерство идиотских дебилов...
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29.10.2021 08:21 Відповісти
Конечно кацапы боятся, потому что мы становимся сильной страной, а они скоро развалятся.
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29.10.2021 08:22 Відповісти
Правильно, конечно выстрелит, х.йлу прямо в голову, а мозги будет собирать захарова вместе с грустной лошадью!
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29.10.2021 08:22 Відповісти
Рушниця вісить в хаті і буде стріляти тільки по ворюзі і вбивці, які без дозволу полізуть в цю хату. А так вона і по воронах не стріляє. Що укакалися кацапи злодюги?
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29.10.2021 08:24 Відповісти
Просто кацапи нагадують жадібну щуку - ухопила пащекою рибину , думаючи що то лінивий жирний карась А виявився ЙОРЖ!!! Розчепірив колючі зяброві кришки , настовбурчив спинний плавець і застряг у неї в горлі - ні ковтнуть , ні виплюнуть! І от вона метається восьмий рік , а зробить нічого не може! А ЙОРЖ росте! А колючки у нього товщають і видовжуються , незалежно від того , що він останні два роки погано їсть А "щука" теж худішає і хляне! І викрутиться з цієї ситуації не може!
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29.10.2021 08:25 Відповісти
И почему эта дура считает, что ружье у соседа до сих пор "висит на стене" . Оно не только не висит на стене но и заряжено
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29.10.2021 08:26 Відповісти
"Народное радио" спрашивают, как понять заявление МИД РФ сравнившего военную помощь Украине с ружьем, которое "непременно должно выстрелить в последнем акте"? "Народное радио" отвечает, как очередную глупость, ибо какой выстрел ружья можно услышать из-за непрестанной канонады от непрестанных воен, которые ведет Москва, то в Грузии, то в Сирии, а ныне в Украине?
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29.10.2021 08:31 Відповісти
какие ваши доказательства? никакое вооружение нам не из-за рубежа не поступает, мы байрактары нашли на дне Черного моря, когда его рыли, а джавелины откопали трактористы на поле под Полтавой, когда его вспахивали под подсолнечник и вообще - у нас это все в любом военторге в наличии всегда было, так шо закусывай, мария и вытри нос, а то что-то белое в ноздрях осталось
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29.10.2021 08:31 Відповісти
А под Полтавой в жомовой яме Кивы ещё целый подземный арсенал!
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29.10.2021 08:40 Відповісти
... якійсь курві в голову...
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29.10.2021 08:34 Відповісти
Наконец то признали что этот акт для росии будет последним. Всего то 7 лет понадобилось.
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29.10.2021 08:35 Відповісти
конечно в последнем акте.. и прямо тебе на лицо!!!
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29.10.2021 08:37 Відповісти
Огласите весь список вооружения, которое "накачали" Берлин и Париж.
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29.10.2021 08:38 Відповісти
пока пу не сдохнет никакого решения не будет.
"дёрнул колечко и бросил в окно, дедушка старый, ему всё равно"
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29.10.2021 08:39 Відповісти
Хотелось бы еще раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения, а посему рашисту надо убратся не только с украинского Донбасса ,но и с оккупированного украинского Крыма((( Призываем рашистста, не накачивать оккупированные украинские территории накачивать оружием, - это прежде всего ПТН-ПНХ
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29.10.2021 08:41 Відповісти
Довыпендриваются, что будет акт как с СССР, групповой и в более извращенной форме.
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29.10.2021 08:44 Відповісти
А вы лугандонию и крым завалили оружием это как называется?
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29.10.2021 08:45 Відповісти

"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..."
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29.10.2021 08:49 Відповісти
Подлость и наглость москалей безгранична!
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29.10.2021 08:50 Відповісти
"Поэтому мы (РФ) должны беспрерывно поставлять в ордло вооружение восьмой год, а вы (Украина) должны служить мишенями для уничтожения". Последний акт конечно будет, когда РФ начнёт широкомасштабную войну против Украины. И Украине есть чем защищаться. А вас (РФ) это бесит.
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29.10.2021 08:54 Відповісти
Чудеса логики! Оружие для этого и предназначено, жаль что не с самого начала стреляет, а когда уже поздно...
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29.10.2021 09:04 Відповісти
Треба більше вбити росіян. Чим більше окупантів загине, тим менше вони будуть хотіти війни з Україною!
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29.10.2021 09:05 Відповісти
а в попередніх актах стрілятиме зброя, яку бєздомная націанальность ввезла на Донбас разом із своїми іхтамнєтами, падлюка косорила?
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29.10.2021 09:11 Відповісти
недостерилизованная вонючая кацапсина машка считает так, как не считают украинцы... да и чихать на ее мнение, как и на мнение всех кацапов
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29.10.2021 09:12 Відповісти
совсем ипанулась, млять! лучше обратись к москве, которая поставляет оркам "ружья" из своего военторга, стреляющие по всу уже не один год.
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29.10.2021 09:14 Відповісти
ссытесь рашкинцы, что оно стрельнет непременно по рузьге террориста и наёмникам.
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29.10.2021 09:25 Відповісти
Что Машка, ссыкотно лезть в дом к тому у кого на стене висит ружье?
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29.10.2021 09:31 Відповісти
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29.10.2021 09:35 Відповісти
Бандит залезший в чужой дом визжит, заберите у хозяина ружье
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29.10.2021 09:41 Відповісти
Не ружье. Граната. Граната в кацапской жопе. Тут один лишь вопрос: хватит ли ума кацапопримату не выдернуть чеку?
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29.10.2021 09:42 Відповісти
Алкашка лаптеногая
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29.10.2021 10:02 Відповісти
Пока только стрельба кацапских "ружей" в ОРДЛО нарастает! Брехливые лаптеногие уроды. Геббельс в гробу переворачивается, глядя на лживый пиз.ежь этой алкоголички, унылой лошади и прочей чухонской петушарни!
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29.10.2021 10:27 Відповісти
А чего эти овцы блеют, вот суки до всех им есть дело. разгребите говно в свой стране сначала.
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29.10.2021 10:34 Відповісти
"Хотелось бы еще раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения." - про Карабах наверное так-же говорили?
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29.10.2021 10:35 Відповісти
Чёртовы гении )))) выстрелит Маня, обязательно выстрелит, а пока и пердаки ваши знатно стреляют )))))
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29.10.2021 10:38 Відповісти
Украина не претендует на чужие территории, не претендует над установление гегемонии или военно политического влияния над какими то странами или регионами. Украина вооружается для обороны ( прежде всего) и возврата ( в нужное время) своих международно признанных границ и договоров 9 в том числе и с РФ). ВСЕ !!! Это включает в себя ОРДЛО, КРЫМ , СЕВАСТОПОЛЬ и акваторию Азовского и Черных морей, Керченского пролива в пределах международных законов. ВСЕ !!!Единственно что еще, это ликвидация базы ВМФ РФ в Севастополе и Крыму ( и то в связи с нарушением РФ договоров с Украиной в том числе и по аренде). Поэтому Раша как всегда несет "пургу", по методичке своего учителя Геббельса.
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29.10.2021 10:42 Відповісти
Обезьяна испугалась!
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29.10.2021 11:09 Відповісти
Призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, прекратить поощрять милитаризацию страны. © Маша "Немита голова" Захарова
А припинити накачувати український Донбас зброєю з Мордора - чомусь ***** не закликала.
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29.10.2021 11:10 Відповісти
Как любое государство Украина имеет полное право защищаться от захватчиков и освобождать от них свои международно признанные территории. Сдавать свой суверинитет и свои земли бандитам и убийцам в обмен на призрачный "мир" от них, Украина не собирается.
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29.10.2021 11:52 Відповісти
Захарова всё больше становится похожа на мужика.
Рядовой Захаров.
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29.10.2021 12:18 Відповісти
Перш за все треба говорити про те , що Раша з 14 року регулярно нашпиговує зброєю терористів на Донбасі .
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29.10.2021 12:46 Відповісти
Я тоже на это надеюсь.
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29.10.2021 17:01 Відповісти
 
 