У МЗС РФ порівняли військову допомогу Україні з рушницею, яка "неодмінно має вистрілити в останньому акті"

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова порівняла надання Україні військової допомоги із рушницею, яка неодмінно має вистрілити в останньому акті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

"Військова допомога та військове освоєння території України повинні мати задум. Якщо говорити не стільки мовою військових, скільки художніми образами, то вони непогано всі описані у О.П.Чехова. Пам'ятайте: "Якщо в першому акті п'єси на стіні висить рушниця, то в останньому акті вона неодмінно має вистрілити". (Це з листа О.П.Чехова до літератора О.Лазарєва-Грузинського. Давно було сказано, в 1889 р., але актуально як ніколи). Так само і зі зброєю, яка у великих кількостях надходить в Україну саме із країн Заходу, хотілося б ще раз нагадати, що конфлікт на південному сході України не має військового вирішення, що зафіксовано всіма тими країнами, які так дбають про мирних жителів, цивільних осіб та ситуацію в Україні. Спроби врегулювати його силою матимуть найсумніші, непередбачувані та трагічні наслідки", - заявила Захарова.

Також у МЗС РФ закликали країни Заходу та США припинити "накачувати Україну зброєю".

"Закликаємо західні столиці, які накачують Україну зброєю, – це насамперед Вашингтон, а також Берлін та Париж, як учасників "нормандського формату", – припинити заохочувати мілітаризацію країни та використати свій вплив, щоб повернути Київ на шлях досягнення міцного миру на Донбасі політико-дипломатичними засобами", - додала речниця МЗС РФ.

Також читайте: РФ офіційно визнала участь російських громадян у війні на Донбасі, - українська делегація в ТКГ

Раніше Захарова заявила, що Київ нібито "свідомо заводить переговори в контактній групі в глухий кут, щоб розв'язати собі руки для повернення Донбасу військовим шляхом".