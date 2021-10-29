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Споживання кисню в COVID-лікарнях зросло у 5-6 разів, в окремих випадках - удесятеро, - Ляшко

Споживання кисню в COVID-лікарнях зросло у 5-6 разів, в окремих випадках - удесятеро, - Ляшко

Уряд збільшить тариф на COVID-пакети через зростання витрат лікарень на закупівлю кисню, коштів для цього достатньо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Щодо бюджету - з листопада ми збільшуємо тариф на "ковідний" пакет, оскільки зросло споживання кисню, зросли витрати закладів охорони здоров'я на закупівлю кисню. Коштів у нас вистачає для того, щоб забезпечити "ковідний" пакет на необхідному рівні. Якщо буде зростання (захворюваності на COVID-19. - Ред.) - будемо переглядати. У нас постійний діалог з міністром фінансів. Я не думаю, що система охорони здоров’я залишиться без коштів", - сказав Віктор Ляшко.

За його словами зараз 80% госпіталізованих хворих на COVID-19 - киснезалежні, споживання кисню у порівнянні з весною зросло в 5-6, в окремих випадках - у 10 разів.

Загалом в Україні, за даними Ляшка, кисень випускають 32 підприємства, з них 23 - медичний.

Також дивіться: У деяких містах не можуть розрахувати потребу у кисні через постійне зростання кількості хворих, - Данілов. ВIДЕО

Зараз відновлюють діяльність після регламентних робіт два заводи, один з них, за словами Ляшка, збільшив потужності на 20-30%.

"Проблема (з постачанням кисню в лікарні. - Ред.) буде закрита, але це не говорить про те, що з’явиться більша кількість вільних реанімаційних ліжок. І тут треба чітко розуміти, чому ми надаємо пріоритет - чи ми вакцинуємося і знижуємо ризик потрапити до лікарні, чи ми не вакцинуємося, навіть якщо перехворіли. Є чітко підтверджена статистика: у людини, яка перехворіла, в 11 разів більше (ніж у вакцинованої. - Ред.) шансів захворіти, і хвороба може протікати досить тяжко. Альтернативи вакцинації сьогодні немає", - наголосив очільник МОЗ.

Автор: 

Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) кисень (71)


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Топ коментарі
+4
недоминистр...Говорящая голова нас всех информирует...надо быть в информпространстве чтоб не забывали. Что Шмыгаль что вся компашка придурков издеваются над гражданами Украины.
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29.10.2021 08:14 Відповісти
+3
Ты дурачек летом что делал?иди работай а не по ток шоу броди
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29.10.2021 08:31 Відповісти
+2
ляшко намекает шо стали больше дышать-а надо через раз...
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29.10.2021 08:24 Відповісти
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недоминистр...Говорящая голова нас всех информирует...надо быть в информпространстве чтоб не забывали. Что Шмыгаль что вся компашка придурков издеваются над гражданами Украины.
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29.10.2021 08:14 Відповісти
ляшко намекает шо стали больше дышать-а надо через раз...
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29.10.2021 08:24 Відповісти
Ты дурачек летом что делал?иди работай а не по ток шоу броди
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29.10.2021 08:31 Відповісти
Брешеш как раз ты

https://interfax.com.ua/news/general/768934.html
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29.10.2021 09:45 Відповісти
Брешеш ты, лапоть

https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany
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29.10.2021 09:52 Відповісти
Думаешь то, что некоторые из оленей-антиваксеров купили сертификаты, как-то влияет на действительное положение?
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29.10.2021 09:57 Відповісти
"увеличивает" ,о как бабло потекло, в этом году многие приподымутся так,как за последние лет десять не могли.
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29.10.2021 13:01 Відповісти
 
 