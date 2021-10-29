COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 870 нових випадків зараження, померли 648 пацієнтів
В Україні станом на ранок 29 жовтня зафіксовано 26 870 нових випадків зараження COVID-19 - це найвищий показник добової захворюваності в країні від початку пандемії. До цього рекордний показник захворюваності було зафіксовано вчора, 28 жовтня, - 26 071 випадок зараження за добу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Новий рекорд: за весь період вакцинальної кампанії зроблено понад 17 млн щеплень!
За добу 28 жовтня в Україні:
зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491);
289 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані - 75 138 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 5 463 особи;
летальних випадків – 648;
одужало – 9 784 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 878 674 особи;
одужало – 2 421 495 осіб;
летальних випадків – 66 852;
проведено ПЛР-тестувань – 14 306 108.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 082 799 щеплень.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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Народ щось починає відчувати. Вчора ввечері йду, чую співають в якійсь квартирі "... чому розпленена коса". Останні 20 років днем з вогнем ніхто не співав народних пісень, а тут...
Маєте ще може кілька місяців, поки у квартирах електрика, тепло, вода в туалеті зливається. Готуйтеся. Решту життя треба буде жити автономно, якщо відіб'єтеся від мародерів.
Інтернет ще працює. Надрукуйте собі книжки виживальщиків, зробіть запас ліків, води, солі, круп, теплого одягу. Зброя, сокири, лопати. Коли будуть мародерити супермаркети, беріть одяг, взуття. Насправді саме це - предмети першої необхідності на 10-20 років.
Коли все скінчиться, від голодної смерті врятує земля. Зробіть запас насіння різних сортів. З весни 2022 року почніть перекопувати цілину, поки є сили і є що їсти. Скінчиться все дуже швидко і одномоментно. Далі кожен сам за себе.
Вколотих біля себе не тримайте, навіть якщо це рідні. Це теж питання виживання.
Бережи вас Бог.
а что бы выбрал ты?
кста, почитай про Боба, и его "пророков". Напр. что Илия приказывал рабам делать - Сталин просто хулиган что пнул пса или собаку, по сравнению с твоим Боком, раб!
October 28 (GMT)
675 new cases and 8 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 27
433 new cases and 10 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 26
784 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Якби не було вакцинацій, то людство давно би вимерло від малярії, гепатиту В, туберкульозу, дифтерії, кашлюка, правця, поліо мієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи і паротиту (свинки), та іншіх інфекцій і хвороб. Росія нічого для людства не придумала, тільки добре навчилися гадити, вбивати, створювати голодомори, концтабори, виселення корінних народів з їх земель, позбавлення більше 100 народів культури і мови і розв'язувати війни.
на 28.10.21 скончалось 1114 россиян и 648 украинцев.
Россия вперде?
Для тех кто в танке - 140млн/1114 это приблизительно в 2 раза меньше, чем 40млн/648
Для тех, кто все равно в танке - россияне умирают 1 из 125673, а украинцы 1 из 61728 ...
По количеству головок - да
По боеспособности личного состава - может быть третья, но не факт
По мобилизационным возможностям - где-то в первой десятке, но совсем не первая
По экономике - нет
Общий вывод - держится в этом клубе только на ЯО
Это говорит только о том, что ты и есть тот кто в танке.
Занизь им на селение на 20 млн и раздели 120млн/1114. Потом завысь украинское население на 5 млн и раздели 45млн/648
А, у тебя калькулятора нет, а в столбик делить ты в школе букварь скурил?
Догадываешься кто тебе доктор?