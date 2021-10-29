COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 870 нових випадків зараження, померли 648 пацієнтів

В Україні станом на ранок 29 жовтня зафіксовано 26 870 нових випадків зараження COVID-19 - це найвищий показник добової захворюваності в країні від початку пандемії. До цього рекордний показник захворюваності було зафіксовано вчора, 28 жовтня, - 26 071 випадок зараження за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Новий рекорд: за весь період вакцинальної кампанії зроблено понад 17 млн ​​щеплень!

За добу 28 жовтня в Україні:

зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491);

289 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані - 75 138 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 463 особи;

летальних випадків – 648;

одужало – 9 784 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 878 674 особи;

одужало – 2 421 495 осіб;

летальних випадків – 66 852;

проведено ПЛР-тестувань – 14 306 108.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 082 799 щеплень.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.





