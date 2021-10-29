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Новини
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США та Європа будуть у центрі уваги на саміті G20, - радник Байдена Салліван

США та Європа будуть у центрі уваги на саміті G20, - радник Байдена Салліван

США та Європа будуть у центрі уваги на саміті лідерів країн Групи двадцяти (G20), оскільки глави Китаю та Росії не приїдуть для участі у заході до Риму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив радник президента США Джейк Салліван.

"Я думаю, ви побачите, що США та Європа будуть у центрі уваги на цій зустрічі G20, коли ми зіткнемося з тим фактом, що лідерів Росії та Китаю не буде у залі в Римі. Тож буде цікаво спостерігати за динамікою", - сказав Салліван під час спілкування з журналістами на шляху до Рима.

За словами радника Байдена, на саміті лідери країн спробують опрацювати питання, пов'язані зі зміною клімату, а також обговорять, як краще підготувати світову спільноту до майбутніх пандемій, щоб "запобігати, виявляти та реагувати на них у майбутньому".

Раніше МЗС Китаю повідомило про те, що голова КНР Сі Цзіньпін виступить на 16-му саміті лідерів Групи двадцяти через відеозв'язок.

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Автор: 

G20 (323) клімат (180) пандемія (126) Салліван Джейк (295)


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Короче Св. Джо поедет речи за климат толкать перед пустующим креслом тов. Си. Речей ему понаписывали, а вот насчёт дел как всегда не сложилось - обломали его сегодня в конгрессе с "зелёными" откатами демократическим донорам.
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29.10.2021 08:33 Відповісти
А ботоксный вшей кормит у себя в подвале?
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29.10.2021 08:38 Відповісти
Отого пацюка із бункеру тепер і салом не виманеш, а не те що якимось самітом, боїться.падло за своє паскудне існування на цьому свті.
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29.10.2021 09:00 Відповісти
 
 