США та Європа будуть у центрі уваги на саміті G20, - радник Байдена Салліван

США та Європа будуть у центрі уваги на саміті лідерів країн Групи двадцяти (G20), оскільки глави Китаю та Росії не приїдуть для участі у заході до Риму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив радник президента США Джейк Салліван.

"Я думаю, ви побачите, що США та Європа будуть у центрі уваги на цій зустрічі G20, коли ми зіткнемося з тим фактом, що лідерів Росії та Китаю не буде у залі в Римі. Тож буде цікаво спостерігати за динамікою", - сказав Салліван під час спілкування з журналістами на шляху до Рима.

За словами радника Байдена, на саміті лідери країн спробують опрацювати питання, пов'язані зі зміною клімату, а також обговорять, як краще підготувати світову спільноту до майбутніх пандемій, щоб "запобігати, виявляти та реагувати на них у майбутньому".

Раніше МЗС Китаю повідомило про те, що голова КНР Сі Цзіньпін виступить на 16-му саміті лідерів Групи двадцяти через відеозв'язок.

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