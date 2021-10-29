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Новини
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Вибух на АЗС під Харковом: у ДСНС повідомили, що залишки газового конденсату все ще горять

Вибух на АЗС під Харковом: у ДСНС повідомили, що залишки газового конденсату все ще горять

На території АЗС WOG поблизу села Рай-Оленівка на Харківщині, де вранці 28 жовтня стався вибух, продовжують горіти залишки газового конденсату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 29 жовтня на території АЗС WOG поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району через запірну арматуру підземної ємності продовжується горіння залишків газового конденсату, де 28 жовтня внаслідок розгерметизації підземної ємності з газом (18 м3), стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на 2 вантажні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що жертв та постраждалих немає.

Для чергування залучено 5 осіб та 1 од. техніки ДСНС.

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Автор: 

АЗС (1888) вибух (4527) Харківщина (6054) ДСНС (5172)


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О.бєняпесиголовець керує.....керований хаос??????Доки буде творити цей хаос?????
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29.10.2021 08:42 Відповісти
Да на многих газозаправках газ воняет. Многие думают что эт ничо но самом деле чо. У меня когда авто на газу было скопившийся под капотом газ бабахнул... Хорошо что авто не воспламенилось. Больше не сторонник гбо.
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29.10.2021 08:50 Відповісти
Просто контроля нет а собственникам поыиг.
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29.10.2021 08:51 Відповісти
Пропан не взрывается но хорошо горит
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29.10.2021 09:06 Відповісти
Все, что хорошо горит, при определенных условиях и взрывается.
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29.10.2021 09:49 Відповісти
 
 