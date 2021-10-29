Вибух на АЗС під Харковом: у ДСНС повідомили, що залишки газового конденсату все ще горять
На території АЗС WOG поблизу села Рай-Оленівка на Харківщині, де вранці 28 жовтня стався вибух, продовжують горіти залишки газового конденсату.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 ранку 29 жовтня на території АЗС WOG поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району через запірну арматуру підземної ємності продовжується горіння залишків газового конденсату, де 28 жовтня внаслідок розгерметизації підземної ємності з газом (18 м3), стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на 2 вантажні автомобілі", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС додали, що жертв та постраждалих немає.
Для чергування залучено 5 осіб та 1 од. техніки ДСНС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Любовь Стаховская
показати весь коментар29.10.2021 08:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Diogen Gdl
показати весь коментар29.10.2021 08:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Diogen Gdl
показати весь коментар29.10.2021 08:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Odessa_1232
показати весь коментар29.10.2021 09:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
литвин
показати весь коментар29.10.2021 09:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль