Україна - у п'ятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 жовтня у світі зареєстрували 476 724 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7867 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 246 279 146 випадків інфікування, з них 476 724 лише минулої доби.
Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 4 996 480 осіб, з них 7867 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 223 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту та 2-гу позицію відповідно.
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Как только игрушка ломается или игра идет не по его правилам, ЗЕ все бросает и прячется в домик. А дядя Ермак ему сказки хорошие рассказывает и дает леденцы за щеку.
Вирус просто делает своё дело, а президент вообще не делает ничего хорошего и нужного.
Долпоепы 73%, вы сделали это вместе!
За два года такие два пролёта:
1 - выборы президента;
2 - отказ от вакцинации.
Мы в 5-ке, но с учётом количества населения наверное далеко впереди...