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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - у п'ятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - у п'ятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 жовтня у світі зареєстрували 476 724 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7867 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 246 279 146 випадків інфікування, з них 476 724 лише минулої доби.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 4 996 480 осіб, з них 7867 за минулу добу.

Україна - у пятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 223 млн осіб.

Також читайте: Ми можемо мати тисячу померлих від коронавірусу за добу вже на початку листопада, - Данілов. ВIДЕО

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту та 2-гу позицію відповідно.

Україна - у пятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19 02
Україна - у пятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Ну не вся Украина, а только антиваксерные олени...
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29.10.2021 08:51 Відповісти
+9
Сеньйор-ковідомор Зєля працює.
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29.10.2021 08:55 Відповісти
+9
Так вот по концентрации антиваксерных оленей Украина на первом месте в Европе. Вакцинировано всего 18% населения.

Результат на лице.
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29.10.2021 08:55 Відповісти
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Ну не вся Украина, а только антиваксерные олени...
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29.10.2021 08:51 Відповісти
Так вот по концентрации антиваксерных оленей Украина на первом месте в Европе. Вакцинировано всего 18% населения.

Результат на лице.
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29.10.2021 08:55 Відповісти
Ты ж понимаешь, что при такой смертности антиваксеров от КОВИДа, скоро %% вакцинированных сильно увеличится, даже, если больше не делать прививок вообще.
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29.10.2021 08:59 Відповісти
А чого мовчить головний чемпійон, скоро вже вийдемо на перше місце?
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29.10.2021 09:47 Відповісти
Главный чемпийон ЗЕ страдает детским инфантилизмом.

Как только игрушка ломается или игра идет не по его правилам, ЗЕ все бросает и прячется в домик. А дядя Ермак ему сказки хорошие рассказывает и дает леденцы за щеку.
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29.10.2021 18:20 Відповісти
что ,у вакцинированных оленей есть инфа, что суточная доза смертности только у антиваксерных оленей.?Может ,ее величество смерть. тоже предпочитает вакcерных, а не антиваксерных???
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29.10.2021 08:58 Відповісти
Смерть любит любых оленей. Форумных, особенно.
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29.10.2021 09:34 Відповісти
У ее величества - нет особенных ,форумных,денежных,нищих,голодных.сытых ит,д.Тот кто на форуме, должен благодарить Бога,что не в больнице
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29.10.2021 11:12 Відповісти
Я,например,перестала обсуждать и спорить на эту тему, может это и правда естественный отбор,нет мозгов пусть помирают, чего еще их негатив выслушивать,"каждому свое"- как говаривал Платон.
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29.10.2021 09:00 Відповісти
Да - это шанс для Украины естественным путём избавиться от электората зэбилов и ОПЗЖ
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29.10.2021 09:02 Відповісти
Точно,вчера соседи ,кацапье, что приехало сюда на ПМЖ в Украину,смотрю кашляют аж горло рвут, попросила близко не подходить и спросила вакцинированы они ?Олени мне ответили ,что (на секундочку)Украинская!)) вакцина плохая, они зимой поедут в россию и уколются "спутником",даже не отговариваю ,наоборот душевно поддержала,я уже смеялась от слова "поедем" ,ну вот как обижаться на боженьку ,когда если он утилизирует дураков.)
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29.10.2021 09:10 Відповісти
Ляшко, как это от ЗЕбилов? Вы же, ЗЕбилы, топите из каждого утюга за вакцинацию. Опечатка в методичке?
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29.10.2021 11:15 Відповісти
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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29.10.2021 11:54 Відповісти
закрой ***** вколотый жижой ублюдок, тебе никто не давал право кого то оскорблять
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29.10.2021 19:50 Відповісти
Я смотрю - ты обижено!
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29.10.2021 19:59 Відповісти
Сеньйор-ковідомор Зєля працює.
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29.10.2021 08:55 Відповісти
Сеньор - естественный отбор
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29.10.2021 09:06 Відповісти
"Вместе весело шагать по просторам"
Вирус просто делает своё дело, а президент вообще не делает ничего хорошего и нужного.
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29.10.2021 10:29 Відповісти
Чемпіони по коронавірусу.
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29.10.2021 12:46 Відповісти
Треба всю освіту відправляти на дистанційне навчання... Хоть і 100 відсотків вакциновані вчителі, але діти і далі всіх заражають
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29.10.2021 09:02 Відповісти
Шо за хвороба така шо дітям на неї байдуже, при тому що на ГРВІ діти хворіють значно частіше ніж батьки, тобто в них більш слабкий імунітет !?
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29.10.2021 12:36 Відповісти
вон она и наступила, та самая эпоха счастья, процветания и зарплаты 4500 евро, аминь
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29.10.2021 09:03 Відповісти
Хо ч у чомусь ми в пешій пятірці.....😀
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29.10.2021 09:04 Відповісти
А вчора були у трійці....
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29.10.2021 09:10 Відповісти
Я дивлюся щоденно виздоровіли від Ковіду від 7до 10 тис населення. Як це вони виздоровіли, якщо ми не вміємо лікувати Ковід? Звідки така статистика про виздоровілих хворих на Ковід? Якщо це так, то В,Ляшку потрібно давати Героя України.
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29.10.2021 09:10 Відповісти
Вирусные инфекции лечатся самим имунитетом. "Антивируса" в отличии от Антибиотиков не существует в принципе.
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29.10.2021 09:50 Відповісти
А на якому ми місці в перерахунку на мільйон жителів?
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29.10.2021 09:14 Відповісти
Синьйор ковидомор таки действительно мастер спорта по борьбе с короновирусом - четвертое место в мировом рейтинге и первое место в мире по количеству умерших.
Долпоепы 73%, вы сделали это вместе!
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29.10.2021 09:33 Відповісти
Всепобеждающая мудрость народа...
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29.10.2021 10:23 Відповісти
Интересно: коллективный народный разум способен к быстрому самообучению на своих ошибках? Или он свои проё@ы ошибками не считает?
За два года такие два пролёта:
1 - выборы президента;
2 - отказ от вакцинации.
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29.10.2021 10:27 Відповісти
Недаремно МВФ бабло закинув. От і відпрацьовують вакцинами. А для створення шоу має бути статистика.
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29.10.2021 10:28 Відповісти
Только не надо потом удивляться "Почему мы до сих пор не в Европе?!" -- до Європи дурнів не беруть.
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29.10.2021 10:33 Відповісти
Потому что все самые умные.
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29.10.2021 10:39 Відповісти
Не много статистики по Полтавской области: ''за период с января 2021 по август 2021 от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 11тисяч 387 человек , в то же время за этот период от последствий ковида умерло 1тисяча 85человек.'' Это официальные данные . Выводы делайте сами.
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29.10.2021 11:23 Відповісти
Ага вот только от ССЗ вакцины нет ,а эти 1000 могли еще жить если бы вакцинировались
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29.10.2021 11:27 Відповісти
Странное дело, волонтеры для армии есть, а в коронавирусных отделениях некому таблетку в рот старику засунуть и на живот перевернуть, персонал пробегает пару раз в день, делая только галочки в протоколе. Врачи не выдерживают нагрузки, но организовать волонтерство из недавно переболевших, с высокими антителами, команда не поступала.
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29.10.2021 11:54 Відповісти
Потому что без армии тебе завтра прилетит 152 мм снаряд в окно, а без стариков больше выставят на продажу квартир на вторичке, так что тут вопрос гуманности проигрывает.
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29.10.2021 12:41 Відповісти
А мсье знает толк в черном риэлтерстве
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29.10.2021 13:15 Відповісти
Курдупель (Хриплий пацюк) плавненько проводить геноцид українського народу через КОВІД. Цікаво, для чого чи для кого це Чмо очищає українські землі від населення?
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29.10.2021 12:03 Відповісти
Влада забезпечила всіх вакциною . Це природа сама очищається від антиваксерів . Може їй не потрібна така фантастична кількість дібілів .
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29.10.2021 13:42 Відповісти
Много знакомых болело, кто то умер от болезни. И никто от вакцины.
Мы в 5-ке, но с учётом количества населения наверное далеко впереди...
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29.10.2021 12:43 Відповісти
Не розумію , для чого в цій статистиці враховують не вакцинованих . Це ж закономірність , що вони вмирають від ковіду . Якщо рахувати тільки вакциноааних - випадки по країні будуть близькими до нуля . Отже ситуація взагалі спокійна і прогнозована .
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29.10.2021 13:40 Відповісти
 
 