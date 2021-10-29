Україна - у п'ятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 жовтня у світі зареєстрували 476 724 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7867 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 246 279 146 випадків інфікування, з них 476 724 лише минулої доби.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 4 996 480 осіб, з них 7867 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 223 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту та 2-гу позицію відповідно.



