У в'язницях ОРДЛО грубо порушують права ув'язнених. Причетні неодмінно понесуть відповідальність, - спецпредставник ЄС Гілмор
В ОРДЛО фіксують грубі порушення прав заарештованих та ув'язнених. Причетні обов'язково понесуть відповідальність за це.
Про це заявив спецпредставник Євросоюзу з прав людини Імон Гілмор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, ситуація на окупованій частині Донбасу має свою специфіку, особливе занепокоєння у нього викликають грубі порушення прав заарештованих і ув'язнених в ОРДЛО, тортури і знущання, яким вони піддаються.
"Але, як спецпредставник ЄС, я впевнений, що всі причетні до цього неодмінно понесуть відповідальність", - заявив він.
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