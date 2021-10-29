У в'язницях ОРДЛО грубо порушують права ув'язнених. Причетні неодмінно понесуть відповідальність, - спецпредставник ЄС Гілмор

В ОРДЛО фіксують грубі порушення прав заарештованих та ув'язнених. Причетні обов'язково понесуть відповідальність за це.

Про це заявив спецпредставник Євросоюзу з прав людини Імон Гілмор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ситуація на окупованій частині Донбасу має свою специфіку, особливе занепокоєння у нього викликають грубі порушення прав заарештованих і ув'язнених в ОРДЛО, тортури і знущання, яким вони піддаються.

"Але, як спецпредставник ЄС, я впевнений, що всі причетні до цього неодмінно понесуть відповідальність", - заявив він.

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