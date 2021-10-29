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Новини Окуповані території
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У в'язницях ОРДЛО грубо порушують права ув'язнених. Причетні неодмінно понесуть відповідальність, - спецпредставник ЄС Гілмор

У в'язницях ОРДЛО грубо порушують права ув'язнених. Причетні неодмінно понесуть відповідальність, - спецпредставник ЄС Гілмор

В ОРДЛО фіксують грубі порушення прав заарештованих та ув'язнених. Причетні обов'язково понесуть відповідальність за це.

Про це заявив спецпредставник Євросоюзу з прав людини Імон Гілмор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ситуація на окупованій частині Донбасу має свою специфіку, особливе занепокоєння у нього викликають грубі порушення прав заарештованих і ув'язнених в ОРДЛО, тортури і знущання, яким вони піддаються.

"Але, як спецпредставник ЄС, я впевнений, що всі причетні до цього неодмінно понесуть відповідальність", - заявив він.

Також читайте: США повернулися до Ради ООН з прав людини після трирічної перерви

Автор: 

права людини (613) катування (611) в’язниця (443) Донбас (22358) Євросоюз (13686) ОРДЛО (320)


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Представляю как там "испугались".
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29.10.2021 08:56 Відповісти
да,оно обеспокоенное само поедет туда и лично всех нарушителей арестует и накажет...
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29.10.2021 08:57 Відповісти
какие права на оккупированных территорий? Хаос что в окупированном *************** ( в плохом смысле этого слова) что на Луганде...
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29.10.2021 08:58 Відповісти
Говорильня. Зачистка лугандона от террористической дряни-вот и вся ответственность.
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29.10.2021 09:01 Відповісти
Нема там не "арестованных" ни "заключенных". Есть заложники которых бандиты и террористы удерживают против их воли.
Причастные уже давно не несут никакой ответственности.
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29.10.2021 09:01 Відповісти
*****, ну накажи путена и его свору, накажи обоссанную Меркельшу и Макрона, спонсирующих и поддерживающих это - что тут понты гоняешь, срань гейропейская.
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29.10.2021 10:12 Відповісти
где вы блд эту уверенность черпаете?
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29.10.2021 15:04 Відповісти
 
 