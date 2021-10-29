Комісія стратегічного партнерства України та США збереться у першій половині листопада для прийняття оновленої Хартії, - Сибіга

Комісія стратегічного партнерства України та США після тривалої перерви збереться у першій половині листопада.

Про це сказав у коментарі заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, який відвідав Нью-Йорк 27-28 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Комісія збереться у першій половині листопада. Ми зараз перебуваємо в активній стадії напрацювання змістовного наповнення цього засідання, де ключовим, безумовно, буде ухвалення оновленої Хартії стратегічного партнерства", - сказав він.

Наразі, за його словами, триває процес узгодження позицій між сторонами.

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Раніше Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що українська частина Комісії стратегічного партнерства України та США визначила три завдання своєї подальшої роботи: реформа комісії, надання американській стороні українського проекту Хартії стратегічного партнерства та підготовка плану трансформації країни