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Новини Коронавірус і карантин
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Від початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 70 вагітних жінок, - експертка ЮНІСЕФ Булавінова

Від початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 70 вагітних жінок, - експертка ЮНІСЕФ Булавінова

В Україні від коронавірусу померли 70 вагітних жінок. Вакцинація вагітних проти коронавірусу є безпечною.

Про це 28 жовтня розповіла в ефірі каналу "1+1" лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я поговорила спеціально з [головним акушером-гінекологом України] В'ячеславом Володимировичем Камінським і радилася з [головою Харківського регіонального перинатального центру] Іриною Кондратовою. У нього (Камінського) зараз лежить 46 вагітних. Вони всі не вакциновані. Країна втратила лише за офіційними даними 70 вагітних жінок за час ковідного спалаху", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 870 нових випадків зараження, померли 648 пацієнтів

Булавінова закликала всіх акушерів та сімейних лікарів агітувати вагітних жінок щепитися проти коронавірусу на будь-якому терміні вагітності вакциною Pfizer.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) ЮНІСЕФ (156) вагітність (70) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Интересно, врачам можно не вакцинироваться (так как переболели или некому работать), а беременным колоть вакцину которая не прошла испытание можно
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29.10.2021 09:20 Відповісти
+5
Если вы хотите вакцинироваться, то пожалуйста. А ставить эксперименты над людьми, это уже перебор. Кто будет отвечать, если окажется что существуют серьезные последствия?! Скажут вы же добровольно вакцинировались, какие к нам претензии. Вы в курсе что производители вакцин, заставили подписать государства о том что они не несут ответственности за побочку. А статистику можно менять согласно политической воли, грустно, но таковы реалии.
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29.10.2021 09:49 Відповісти
+3
Дети отвечают за глупость родителей. Жизнью.
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29.10.2021 09:13 Відповісти
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Дети отвечают за глупость родителей. Жизнью.
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29.10.2021 09:13 Відповісти
Вы будете колоть своих детей или внуков?
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29.10.2021 09:25 Відповісти
Вы будете азартно наблюдать, как ваши дети и внуки задыхаются от КОВИДа?
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29.10.2021 09:37 Відповісти
Вы ответьте на поставленый вопрос,сначал.а то вы как кацапы с зелебобами вопросом на вопрос
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29.10.2021 10:06 Відповісти
Так и не отвечай вопросом на вопрос, а честно ответь: ты будешь азартно наблюдать, как твои дети и внуки задыхаются от КОВИДа?
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29.10.2021 10:08 Відповісти
я отвечу: ОБЯЗАТЕЛЬНО.

1. Минздрав Израиля разрешил вакцинировать детей 5-11 лет.
2. В Израиле один из самых высоких показателей вакцитнации в мире, несмотря на то, что нет закона об обязательных прививках.
3.
Рутинные прививки для младенцев и детей



На сегодняшний день, младенцам и детям делаются в «Типат-халав» следующие рутинные прививки:

дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная палочкиа и детский паралич (полиомиелит) [DTaP-Hib-IPV];
корь, эпидемический паротит, краснуха и ветряная оспа [MMRV];
конъюгированная вакцина для профилактики пневмококковых инфекций [PCV];
вакцина против гепатита B [Hepatitis B];
вакцина против гепатита A [Hepatitis A];
вакцина против ротавирусной инфекции.

В школе делаются следующие прививки:

В 1-ом классе: корь, эпидемический паротит, краснуха и ветряная оспа [MMRV];
Во 2-ом классе: дифтерия, столбняк, коклюш + детский паралич (полиомиелит) [Tdap-IPV], прививка от гриппа;
В 3-ем классе: прививка от гриппа;
В 4-ом классе: прививка от гриппа;
В 8-ом классе: дифтерия, столбняк, коклюш [Tdap];
В 8-ом классе: папилломавирус человека [HPV].

Прививка от гриппа

Министерство здравоохранения рекомендует всему населению, начиная с полугодовалых детей, прививаться от гриппа ежегодно. Прививку можно сделать в больничной кассе всему населению и в школе, ученикам 2-го, 3-го и 4-го класса.
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29.10.2021 10:57 Відповісти
а вот новость за ФЕВРАЛЬ из Израиля 21.02.21 (почему публикую про Израиль - там много русскоязычных ресурсов и страна в лидерах по вацинации, хотя ковид у них очень активно косил народ - они с этим справились).

Беременная женщина умерла в "Хадассе" от коронавируса, погиб и ее плод

У 32-летней израильтянки, матери 4 детей, начали отказывать жизненно важные органы

Трагедия в Иерусалиме: 32-летняя женщина, находившаяся на 30 неделе беременности, умерла утром в воскресенье, 21 февраля, в больнице "Хадасса - Эйн-Керем" от коронавируса. Попытки спасти плод также не увенчались успехом.

По сообщению медицинского центра, женщина была госпитализирована в минувший вторник, 16 февраля. Ее поместили в реанимацию и подключили к аппарату ECMO. Однако состояние ее продолжало ухудшаться, у нее начали отказывать жизненно важные органы.

Врачи, пытаясь спасти плод, провели операцию кесарева сечения. Однако мать и ребенок скончались.

Также отмечается, что женщина не страдала фоновыми заболеваниями. У нее было четверо детей. По данным телеканала "https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2021_q1/Article-9b78091de33c771026.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802 12Кешет ", ее звали Оснат Бен-Шитрит, она проживала в Гиват-Зеэве.

Напомним, что 16 февраля в Израиле впервые был подтвержден случай гибели плода из-за заражения коронавирусом. Инцидент произошел в ашдодской больнице "Ассута".

Женщина, находившаяся на 25 неделе беременности, была доставлена в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие. В больнице установили, что заражена коронавирусом не только пациентка, но и ее плод.

В этой связи в медицинских кругах пояснили, что и ранее в больницы поступали беременные женщины с коронавирусом. Однако в прежних случаях инфекция не затрагивала плод. А если и констатировалась гибель плода, то по другим, не связанным с коронавирусом причинам. Согласно публикациям, в мире было всего несколько подобных случаев, в том числе в Бразилии. Плод заражается через плаценту, риск летальности очень высокий.
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29.10.2021 11:02 Відповісти
Интересно, врачам можно не вакцинироваться (так как переболели или некому работать), а беременным колоть вакцину которая не прошла испытание можно
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29.10.2021 09:20 Відповісти
Значить, краще вмерти? Де у вас логіка?
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29.10.2021 09:35 Відповісти
Если вы хотите вакцинироваться, то пожалуйста. А ставить эксперименты над людьми, это уже перебор. Кто будет отвечать, если окажется что существуют серьезные последствия?! Скажут вы же добровольно вакцинировались, какие к нам претензии. Вы в курсе что производители вакцин, заставили подписать государства о том что они не несут ответственности за побочку. А статистику можно менять согласно политической воли, грустно, но таковы реалии.
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29.10.2021 09:49 Відповісти
Значит большинство врачей и почти все депутаты мультимиллионеры хотят смерти,раз они не привиты?
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29.10.2021 10:07 Відповісти
В Израиле будут прививать будущих мам от COVID в первом триместре беременности

Минздрав Израиля разослал обновленное руководство по вакцинации от COVID-19 больницам и больничным кассам, официально рекомендовав вакцинировать женщин, находящихся на первом триместре беременности. Ранее вакцинацию рекомендовали только во втором или третьем триместре. Об этом сообщает https://news.israelinfo.co.il/ Israelinfo .

В целом же страна, начавшая ревакцинировать медиков, пожилых и хроников в июле, а с сентября объявившая всеобщую ревакцинацию для всех начиная с 12 лет и старше, довольно быстро справилась с очередной волной коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "дельта".

По данным, опубликованным министерством здравоохранения 15 октября, количество положительных тестов на коронавирус на середину октября составило всего 1,4% - это самый низкий показатель почти за три месяца.
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29.10.2021 10:58 Відповісти
Израиль уже начал колоть третью дозу вакцины , а что дальше четвёртая, пятая... Вирус изменяется с невероятной скоростью, вирусы практически бессмертны. Какая может быть вакцина ? Без вирусов и бактерий, не было бы людей.
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29.10.2021 11:12 Відповісти
 
 