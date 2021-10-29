Від початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 70 вагітних жінок, - експертка ЮНІСЕФ Булавінова

В Україні від коронавірусу померли 70 вагітних жінок. Вакцинація вагітних проти коронавірусу є безпечною.

Про це 28 жовтня розповіла в ефірі каналу "1+1" лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я поговорила спеціально з [головним акушером-гінекологом України] В'ячеславом Володимировичем Камінським і радилася з [головою Харківського регіонального перинатального центру] Іриною Кондратовою. У нього (Камінського) зараз лежить 46 вагітних. Вони всі не вакциновані. Країна втратила лише за офіційними даними 70 вагітних жінок за час ковідного спалаху", - сказала вона.

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Булавінова закликала всіх акушерів та сімейних лікарів агітувати вагітних жінок щепитися проти коронавірусу на будь-якому терміні вагітності вакциною Pfizer.