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Усі КПВВ на Донбасі мають працювати. "Ковід" - не виправдання для їхнього закриття, - спецпредставник ЄС Гілмор

Усі КПВВ на Донбасі мають працювати.

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення на сході України мають працювати. Пандемія коронавірусу не може бути приводом їхнього закриття.

Про це заявив спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Питання з місцями несвободи - номер один. Але є і питання з КПВВ. "Ковід" - це не виправдання для їхнього закриття. Це може бути приводом для обмеження кількості тих, хто перетинає КПВВ, але це відкрита місцевість... Тому я не сприймаю такий аргумент", - зазначив Гілмор.

Він підкреслив, що це насамперед покарання для людей по обидві сторони лінії зіткнення.

"Позбавлення їх права контактувати зі своїми сім'ями, отримувати послуги, які їм потрібні, займатися бізнесом і т.д. Люди, які там страждають, особливо жителі непідконтрольних територій, повинні мати доступ до іншої частини країни. Це має припинитися і КПВВ повинні бути відкриті", - резюмував спецпредставник ЄС.

Читайте: У в'язницях ОРДЛО грубо порушують права ув'язнених. Причетні неодмінно понесуть відповідальність, - спецпредставник ЄС Гілмор

Автор: 

окупація (6754) Донбас (22358) Євросоюз (13686) КПВВ (330) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+18
Это ещё кто тут распоряжается? Ну пусть стоит там и подставляет свою морду,чтобы лугандонская зараза чихала.
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29.10.2021 09:21 Відповісти
+17
Правильно! Семьи тех, кто сидят в окопах, кто обстреливает, калечит, убивает украинских солдат, должны иметь свободный доступ к украинским пенсиям, украинской вакцине, украинским больницам (а в них, к бесплатным обследованиям, первоочередному лечению), украинским ВУЗам. Украинские налогоплательщики обязаны содержать "кормильцев", надо повысить налоги. Долой КПП с ОРДИЛО! Можно еще налог на содержание ополченцев и их оборудования ввести. Гулять так гулять.
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29.10.2021 09:27 Відповісти
+14
КПВВ надо закрыть на 25 лет, а дип.отношения с Московией порвать.
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29.10.2021 09:23 Відповісти
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Это ещё кто тут распоряжается? Ну пусть стоит там и подставляет свою морду,чтобы лугандонская зараза чихала.
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29.10.2021 09:21 Відповісти
Не треба разносити ковід, туберкульоз, СНІД та інші хвороби в Україну. Тим паче, через пропускники в Україну шастають різні кримінальні елементи, які обкрадають квартири та будинки, а потім тікають додому в ордло. Хтось гарно заробляє на тих кпп - ось і вся причина, чому хвилювання. Нормальні українці з тих ордло вже давно виїхали. Нехер шастать "годувальникам"!
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29.10.2021 09:58 Відповісти
Русские террористы взяли в заложники несколько миллионов людей. Что тут еще непонятно?
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29.10.2021 09:22 Відповісти
кто их брал в заложники? они сами с цветами встречали освободителей....
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29.10.2021 09:24 Відповісти
Не рассказывай , все началось с Донецка , там вышли люди с украинскими флагами и донбасня и кацапские приезжие устроили поножовщину. И наши органы их не защитили. Понятно ,что там 8 из 10 мусоров были предатели. Но там есть наши люди и бабушки ,которые нуждаются в тех же пенсиях ,чтоб не умереть с голоду. И которые 30 лет перед этим платили деньги в пенсионный фонд. Ты вот сидишь в тепле и рассуждаешь ,что надо все закрыть и пусть люди что хотят , то делают. Нужно либо их отпускать ,либо возвращать. Сейчас патовая ситуация и никто ничего не делает.
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29.10.2021 09:53 Відповісти
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29.10.2021 11:13 Відповісти
не гони, чучело...
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29.10.2021 10:09 Відповісти
"с цветочками" поставили встерчать пару бабок для фото и для атких вот ывсеров как твой.
Там сейчас живет такая же ватка как и по всей Украине, которая "устала от войны" и захотела Зелю в президенты. Ничем они от наших простых селюков не отличаются - разве что более бесправны и запуганы.
Те же плакаты "хватит кормить нахлебников из Евросоюза" держали реальные ДВЕ БАБКИ, все вокруг стояли с них ржали, да и они понимали что херню держат - потому фотку дают всегда обрезанную.
И в Донецке и в Луганске проходили массовые митинги за Украину, которую разгоняли купленные менты - а где они не купленные?
а пророссийские митинги были из завезенных ростовчан - авотбусы стояли рядами на въезде в город, послемитингов они ходили рубли меняли, названий улиц не знали.
а как в Донецке "мирный шахтер за Россию" сжег флаг ФК Шахтер? да потому что думал - это флаг ПРАВОСЕКОВ.
В ДОНЕЦКЕ ШАХТЕР НЕ УЗНАЛ ФЛАГ ФК ШАХТЕР? это БРЕД!
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29.10.2021 11:07 Відповісти
не нашел сходу это фото - там видео на ютубе, если не удалили.
но вот вам фото как фанаты Шахтера сожгли флаг ДНР
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29.10.2021 11:11 Відповісти
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29.10.2021 11:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dA3iWxtlYu0 Заезжие "титушки" в Донецке срывают флаг Украины (что ожидаемо), а также срывают, топчут и пытаются сжечь флаг ФК "Шахтер". У кого-то еще остались сомнения, что это - не дончане, а "гастролирующий сброд"? Только приезжие могут перепутать флаг "Шахтера" с "бандеровским". Ещё доказательства нужны?
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29.10.2021 11:15 Відповісти
закрыть их наглухо и пусть варятся в собственном соку
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29.10.2021 09:23 Відповісти
КПВВ надо закрыть на 25 лет, а дип.отношения с Московией порвать.
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29.10.2021 09:23 Відповісти
К себе,в Европу,-запускайте.
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29.10.2021 09:23 Відповісти
Правильно! Семьи тех, кто сидят в окопах, кто обстреливает, калечит, убивает украинских солдат, должны иметь свободный доступ к украинским пенсиям, украинской вакцине, украинским больницам (а в них, к бесплатным обследованиям, первоочередному лечению), украинским ВУЗам. Украинские налогоплательщики обязаны содержать "кормильцев", надо повысить налоги. Долой КПП с ОРДИЛО! Можно еще налог на содержание ополченцев и их оборудования ввести. Гулять так гулять.
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29.10.2021 09:27 Відповісти
К мнению Гилмора присоединились Ричи Блэкмор и Ян Гиллан.
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29.10.2021 09:28 Відповісти
Не трогай святое!))))
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29.10.2021 11:26 Відповісти
В гуманных целях следует запретить работу этих КПВВ. Обдолбаные долбодятлы с "той стороны" ещё шарахнут по ним как по Мариуполю и автобусу под Волновахой, положат кучу пенсионных туристов" и обвинят ВСУ. Оно нам надо.
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29.10.2021 09:33 Відповісти
кому должны?
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29.10.2021 09:34 Відповісти
В ЕС с правами человека конечно лучше разбираются. Но они не догоняют разницы между человеком и лугондоном! Все кпвв закрыть, лугондон превратить в глухую резервацию!!
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29.10.2021 09:36 Відповісти
Гілмор здорової людини:

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29.10.2021 09:38 Відповісти
Нахіба вони тут потрібні? Нехай сидять в своїх маладих ріспубліках і насолоджуються рускім міром який вони покликали до себе.
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29.10.2021 09:40 Відповісти
кликали кацапи, українці не кликали, так що закрий свою пельку
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29.10.2021 10:44 Відповісти
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29.10.2021 10:52 Відповісти
а теперь сравни количество бабок на твоем сраном видео и количество людей на митинге, который, в отличие от этих бабулек, НЕ БЫЛ ПРОПЛАЧЕН.
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29.10.2021 11:10 Відповісти
Горловка не проплачено вітає аслабанітєля. 14.06.2014.
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29.10.2021 11:28 Відповісти
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29.10.2021 11:14 Відповісти
Кордони ЄС мусять бути відкриті.Ковід не привід для їх закриття.
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29.10.2021 09:44 Відповісти
едь в Ирландию и там командуй!
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29.10.2021 09:44 Відповісти
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29.10.2021 09:47 Відповісти
Цікаво, а чому на кордонах самого ЄС діють антиковілні обмеження, а нам вони не рекомендую ть цього робити?
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29.10.2021 10:06 Відповісти
ещё один, ****, обеспокоенный Бэрримор...
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29.10.2021 10:20 Відповісти
В условиях когда закрыто межобластное сообщение внутри Украины. Странно что должна быть открыты КПП с ОРДЛО. ( хотя их вообще не должно уже существовать лет пять, оставляю 2- года для беженцев)
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29.10.2021 10:31 Відповісти
Как вариант.
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29.10.2021 16:58 Відповісти
"Все существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на востоке Украины должны работать." - а на западе Украины? Или там другой ковид.
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29.10.2021 10:33 Відповісти
ну пусть открыты, но пусть жители неподконтрольных территорий тоже предъявляют сертификат международного образца или пцр-тест, но реальные, а не купленные и пусть занимаются себе бизнесом (интересно каким) и перестают страдать в своем раю на земле или это на украинской территории страдают, что не могут попасть в тамошний рай, непонятно из его высказываний...
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29.10.2021 10:42 Відповісти
Очередное ватное еврочмо обеспокоилось получением лугандонами репараций с Украины
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29.10.2021 11:25 Відповісти
Пункты пропуска изначально должны были работать только в одну сторону.Кто хотел жить в Украине должен был делать свой выбор и переезжать в Украину.Пока идет война любой желающий попасть на окупированую територию является предателем,со всеми для него последствиями.
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29.10.2021 16:57 Відповісти
 
 