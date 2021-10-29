Усі КПВВ на Донбасі мають працювати. "Ковід" - не виправдання для їхнього закриття, - спецпредставник ЄС Гілмор

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення на сході України мають працювати. Пандемія коронавірусу не може бути приводом їхнього закриття.

Про це заявив спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Питання з місцями несвободи - номер один. Але є і питання з КПВВ. "Ковід" - це не виправдання для їхнього закриття. Це може бути приводом для обмеження кількості тих, хто перетинає КПВВ, але це відкрита місцевість... Тому я не сприймаю такий аргумент", - зазначив Гілмор.

Він підкреслив, що це насамперед покарання для людей по обидві сторони лінії зіткнення.

"Позбавлення їх права контактувати зі своїми сім'ями, отримувати послуги, які їм потрібні, займатися бізнесом і т.д. Люди, які там страждають, особливо жителі непідконтрольних територій, повинні мати доступ до іншої частини країни. Це має припинитися і КПВВ повинні бути відкриті", - резюмував спецпредставник ЄС.

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