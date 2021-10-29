Усі КПВВ на Донбасі мають працювати. "Ковід" - не виправдання для їхнього закриття, - спецпредставник ЄС Гілмор
Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення на сході України мають працювати. Пандемія коронавірусу не може бути приводом їхнього закриття.
Про це заявив спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Питання з місцями несвободи - номер один. Але є і питання з КПВВ. "Ковід" - це не виправдання для їхнього закриття. Це може бути приводом для обмеження кількості тих, хто перетинає КПВВ, але це відкрита місцевість... Тому я не сприймаю такий аргумент", - зазначив Гілмор.
Він підкреслив, що це насамперед покарання для людей по обидві сторони лінії зіткнення.
"Позбавлення їх права контактувати зі своїми сім'ями, отримувати послуги, які їм потрібні, займатися бізнесом і т.д. Люди, які там страждають, особливо жителі непідконтрольних територій, повинні мати доступ до іншої частини країни. Це має припинитися і КПВВ повинні бути відкриті", - резюмував спецпредставник ЄС.
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Там сейчас живет такая же ватка как и по всей Украине, которая "устала от войны" и захотела Зелю в президенты. Ничем они от наших простых селюков не отличаются - разве что более бесправны и запуганы.
Те же плакаты "хватит кормить нахлебников из Евросоюза" держали реальные ДВЕ БАБКИ, все вокруг стояли с них ржали, да и они понимали что херню держат - потому фотку дают всегда обрезанную.
И в Донецке и в Луганске проходили массовые митинги за Украину, которую разгоняли купленные менты - а где они не купленные?
а пророссийские митинги были из завезенных ростовчан - авотбусы стояли рядами на въезде в город, послемитингов они ходили рубли меняли, названий улиц не знали.
а как в Донецке "мирный шахтер за Россию" сжег флаг ФК Шахтер? да потому что думал - это флаг ПРАВОСЕКОВ.
В ДОНЕЦКЕ ШАХТЕР НЕ УЗНАЛ ФЛАГ ФК ШАХТЕР? это БРЕД!
но вот вам фото как фанаты Шахтера сожгли флаг ДНР