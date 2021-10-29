Вакцинація проти COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або повністю лише у виняткових випадках, - пояснення МОЗ
МОЗ направило до ОДА роз'яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань та застережень до вакцинації від COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається, що якщо пацієнт має протипоказання до щеплення однією з вакцин проти COVID-19, по можливості людина має вакцинуватися іншими типами вакцин.
Передбачено в майбутньому можливість внесення висновку про протипоказання до другої дози або загальне протипоказання до вакцинації до електронної системи охорони здоров'я.
"Протипоказання можуть бути:
1. Абсолютні – стан, за якого існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину у пацієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від проведення щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути постійними й тимчасовими:
- постійні протипоказання – протипоказання до щеплень, що мають постійний пожиттєвий характер;
- тимчасові протипоказання – протипоказання, які мають тимчасовий характер та зникають з часом.
2. Застереження (вакцинація з пересторогою) – ситуація, за якої остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення.
Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини.
Тимчасовими протипоказаннями є:
- гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C;
- лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою;
- введення вакцин проти інших інфекційних хвороб;
- проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз;
- COVID-19 в анамнезі.
Вакцинація з пересторогою, або особливі стани:
- онкологічна хвороба. Вакцинація проти COVID-19 осіб з онкопатологією є пріоритетною
- аутоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після останньої дози цього препарату;
- особи з імунодефіцитом. Наявних нині даних недостатньо для оцінки ефективності та ризиків вакцини для осіб із важкими імунодефіцитними станами. Враховуючи, що вакцина не є "живою", а особи з імунодефіцитом мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19, вони можуть бути вакциновані.
Крім того, існують протипоказання до введення окремих вакцин, наприклад CoronaVac від Sinovac Biotech протипоказаний вагітним.
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....на жаль у нашого населення інтелект є слабим місце))) це довели події березня - квітня 2019 року....
ширяйтесь сами шмурдяком, они не защищают от заражения, и имеют множество побочных эффектов..
при поросенко, украинцы из бедных, стали нищими..
зеленский просто продолжил тот беспрел, что начал поросенко с олигархами по грабежу Украины и украинцев..
Как говорится "На зло врагам козу продам- пусть дети молока не пьют".
Что сказать, одни маты
Лично переболел 3 раза и с каждым разом все легче, третий раз "страшной" дельтой очень легко, вообще незаметно, это называется иммунитет.
А ваксерам сейчас напрочь убьют естественный иммунитет и посадят на иглу а потом сделают прививки платными и будут иметь во все дыры.
И помните, мировая медицинская мафия одна из самых сильных в мире, ей нужен профит!
про природній імунітет мабуть усі раптово забули
схоже завдання не запобігання захворюваності та смертності, а якесь інше.
раніше для знищення застосовували війни - зараз пробують інші методи
отдаленные последствия этих "вакцин" еще неизвестны..
но синагоге плевать на народ, пока народ не поднимет это кодло на вилы..
Підтверджую. Захворювання були рівномірно через 6 місяців.