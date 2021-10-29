УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13776 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
4 590 40

Вакцинація проти COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або повністю лише у виняткових випадках, - пояснення МОЗ

Вакцинація проти COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або повністю лише у виняткових випадках, - пояснення МОЗ

МОЗ направило до ОДА роз'яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань та застережень до вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що якщо пацієнт має протипоказання до щеплення однією з вакцин проти COVID-19, по можливості людина має вакцинуватися іншими типами вакцин.

Передбачено в майбутньому можливість внесення висновку про протипоказання до другої дози або загальне протипоказання до вакцинації до електронної системи охорони здоров'я.

Також читайте: МОЗ може розширити список областей у "червоній" зоні: кількість викликів швидкої досягла 55 тис. на добу, у лікарнях понад 47 тис. COVID-пацієнтів, - Кузін

"Протипоказання можуть бути:

1. Абсолютні – стан, за якого існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину у пацієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від проведення щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути постійними й тимчасовими:

- постійні протипоказання – протипоказання до щеплень, що мають постійний пожиттєвий характер;
- тимчасові протипоказання – протипоказання, які мають тимчасовий характер та зникають з часом.

2. Застереження (вакцинація з пересторогою) – ситуація, за якої остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення.

Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готуємося до щеплень бустерними дозами - вакцини вистачить усім, - Ляшко

Тимчасовими протипоказаннями є:

- гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C;
- лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою;
- введення вакцин проти інших інфекційних хвороб;
- проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз;
- COVID-19 в анамнезі.

Вакцинація з пересторогою, або особливі стани:

- онкологічна хвороба. Вакцинація проти COVID-19 осіб з онкопатологією є пріоритетною
- аутоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після останньої дози цього препарату;
- особи з імунодефіцитом. Наявних нині даних недостатньо для оцінки ефективності та ризиків вакцини для осіб із важкими імунодефіцитними станами. Враховуючи, що вакцина не є "живою", а особи з імунодефіцитом мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19, вони можуть бути вакциновані.

Крім того, існують протипоказання до введення окремих вакцин, наприклад CoronaVac від Sinovac Biotech протипоказаний вагітним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дотримуйтеся соціальної дистанції", - лікар Жиравецький дав рекомендації, як поводитися після вакцинації проти COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5401) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Знакомый доктор говорит что в отделении у них около 90% больних ковидом это люди старше 60 лет и с кучей хроничек. Но властям нужны почему то дети.
Лично переболел 3 раза и с каждым разом все легче, третий раз "страшной" дельтой очень легко, вообще незаметно, это называется иммунитет.
А ваксерам сейчас напрочь убьют естественный иммунитет и посадят на иглу а потом сделают прививки платными и будут иметь во все дыры.
И помните, мировая медицинская мафия одна из самых сильных в мире, ей нужен профит!
показати весь коментар
29.10.2021 09:56 Відповісти
+12
8 миллионов привили и только сейчас выкатили противопоказания.

Что сказать, одни маты
показати весь коментар
29.10.2021 09:56 Відповісти
+11
фармацевтам треба бабло, ніяких протівопоказаній.
показати весь коментар
29.10.2021 09:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самые главные противопоказания к прививке - зэбилизм, или ОПЗЖизм головного мозга пациента.
показати весь коментар
29.10.2021 09:42 Відповісти
я б вакцинацію зробив примусовою....а тим у кого права дав би написати заяву на добровільну відмову від лікування вразі захворювання...хай здихають тішачись що хуженебудет....
показати весь коментар
29.10.2021 10:57 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 10:58 Відповісти
Да, а с какого х*я, при вакцинации ты подписываешь документ, при котором ты соглашаешься на нее добровольно и все последствия понимаешь. Припишите туда еще и компенсацию, если что
показати весь коментар
29.10.2021 13:59 Відповісти
кожного разу під час вакцинування треба підписувати те саме....
....на жаль у нашого населення інтелект є слабим місце))) це довели події березня - квітня 2019 року....
показати весь коментар
29.10.2021 14:26 Відповісти
Если видишь в комментах антиваксера, то есть только два варианта: это либо ракоцапский бот, либо дол..**.
показати весь коментар
30.10.2021 09:19 Відповісти
... или удачное сочетание первых двух.
показати весь коментар
30.10.2021 09:41 Відповісти
Так или иначе эти скоты жижу хотят вколоть всем и уже до детей добрались 12 - 18 лет , а скоро и с 5 лет введут ...
показати весь коментар
29.10.2021 09:43 Відповісти
Шариковым и Швондерам вакцина не нужна ,и 73% зебилам тоже.
показати весь коментар
29.10.2021 10:12 Відповісти
придурошное, что, твой вальцман, что клоун - это одна синагога, слуги олигархов, которые грабят народ..
ширяйтесь сами шмурдяком, они не защищают от заражения, и имеют множество побочных эффектов..
показати весь коментар
29.10.2021 10:18 Відповісти
мда...барига тебе ограбив а тут і ще і чіпувати надумали... жах....
показати весь коментар
29.10.2021 10:23 Відповісти
Вообще не вижу разницы между бырыгой и земурзиком оба уроды .
показати весь коментар
29.10.2021 10:26 Відповісти
да, барыга клептоман вальцман - ограбил все население Украины и дискредитировал Майдан..
при поросенко, украинцы из бедных, стали нищими..
зеленский просто продолжил тот беспрел, что начал поросенко с олигархами по грабежу Украины и украинцев..
показати весь коментар
29.10.2021 10:26 Відповісти
Клоун по ходу твой ,придурошное.
показати весь коментар
29.10.2021 12:44 Відповісти
Это хорошо, что у нас так мало послушных баранов.
показати весь коментар
29.10.2021 10:27 Відповісти
Правильно, детям нельзя, пусть лучше они подохнут в случае заражения!!!
Как говорится "На зло врагам козу продам- пусть дети молока не пьют".
показати весь коментар
29.10.2021 11:24 Відповісти
А вы знаете чего намешали в эту бормотуху , где гарантия что дети не подохнут или не станут инвалидами через 5 или более лет ?
показати весь коментар
29.10.2021 12:14 Відповісти
Вопрос не корректный. А ты знаешь что намешивают в лекарства, которые ты принимаешь и что не умрешь от них через энное количество лет??? Только не говори что никогда лекарств не принимал))))
показати весь коментар
29.10.2021 12:53 Відповісти
8 миллионов привили и только сейчас выкатили противопоказания.

Что сказать, одни маты
показати весь коментар
29.10.2021 09:56 Відповісти
Знакомый доктор говорит что в отделении у них около 90% больних ковидом это люди старше 60 лет и с кучей хроничек. Но властям нужны почему то дети.
Лично переболел 3 раза и с каждым разом все легче, третий раз "страшной" дельтой очень легко, вообще незаметно, это называется иммунитет.
А ваксерам сейчас напрочь убьют естественный иммунитет и посадят на иглу а потом сделают прививки платными и будут иметь во все дыры.
И помните, мировая медицинская мафия одна из самых сильных в мире, ей нужен профит!
показати весь коментар
29.10.2021 09:56 Відповісти
фармацевтам треба бабло, ніяких протівопоказаній.
показати весь коментар
29.10.2021 09:58 Відповісти
Так бабло надо всем, пекарям, мясникам и тд, предлагаю тебе отказаться от хлебобулочных изделий, мяса, овощей, фруктов, от одежды и тд, в общем от всего, что стоит денег.😉
показати весь коментар
29.10.2021 11:27 Відповісти
тобто навіть ковід в анамнезі є лише врєменним протівопоказанієм
про природній імунітет мабуть усі раптово забули
схоже завдання не запобігання захворюваності та смертності, а якесь інше.
показати весь коментар
29.10.2021 09:59 Відповісти
ногами топчуться
показати весь коментар
29.10.2021 10:04 Відповісти
А типа сразу не было видно? Бобло побеждает зло!
показати весь коментар
29.10.2021 10:05 Відповісти
хоч трохи шифрувались.
показати весь коментар
29.10.2021 10:15 Відповісти
всі уряди залежать від різних (умовно) міжнародних організацій - оон, світовий банк тощо.
раніше для знищення застосовували війни - зараз пробують інші методи
показати весь коментар
29.10.2021 10:14 Відповісти
вакцинация в Украине, это воровство из бюджета миллионов, синагога закупает этот шмурдяк с помощью левых фирм прокладок, миллионы разворовываются.. это понятно всем..
отдаленные последствия этих "вакцин" еще неизвестны..
но синагоге плевать на народ, пока народ не поднимет это кодло на вилы..
показати весь коментар
29.10.2021 10:21 Відповісти
Моя думка, як науковця: щеплення від COVID-19 має бути скасоване негайно! Всі щеплені повинні бути поставлені на облік і протягом хоча б року їх мають обстежувати щомісячно на предмет прояву нових захворювань пов'язаних з послабленням функціонування органів.
показати весь коментар
29.10.2021 11:13 Відповісти
Таке враження, що тим, хто щепився, вже розсилають відповідні імпульси.))) Стільки агресії по відношенню до нещеплених! Не зрозуміло чому. Вірус усі розповсюджуть однаково, однаково сплачують податки. Але при цьому нещеплені зараз обмежені в правах та на них ллється купа лайна.
показати весь коментар
29.10.2021 11:25 Відповісти
Це не відповідні імпульси, а побічні ефекти. ))
показати весь коментар
29.10.2021 11:35 Відповісти
Ніщо так не гуртує людей, як спільно скоєний злочин.
показати весь коментар
29.10.2021 13:30 Відповісти
Мдя....антиваксеров развелось.....и это здоров, надеюсь этих долбобёов значительно проредит ковид
показати весь коментар
29.10.2021 11:31 Відповісти
Якщо ви помрете від першої вакцини то другу вам робити протипоказано
показати весь коментар
29.10.2021 11:47 Відповісти
Лично переболел 3 раза и с каждым разом все легче, третий раз "страшной" дельтой очень легко,
Підтверджую. Захворювання були рівномірно через 6 місяців.
показати весь коментар
29.10.2021 11:52 Відповісти
Я навіть розумію,що перед загрозою "неминучої" смерті від ковіду люди пішли на ризик щеплитися наскоро звареним компотом з фіг знає чого ....підписавши відмову від будь яких претензій до побічних ефектів того щєплення....Дивує пиха від вакцінації.Не бачу різниці, померти від ускладнень після вакцінації і померти від невакцінації...Як кажуть розумні люди :"Коли пропонують вибрати одне з двох - вибирай третє!!"
показати весь коментар
29.10.2021 12:20 Відповісти
І про наскоро зварений компот....Пфайзер був готовий на грудень 2020.Зараз без одного місяця грудень 2021...Хтось чув про Пфайзер Про???? Про Супер Джонсон-Джонсон ???? І поготів..Як зварили на скору руку рік назад - так все і завмерло...Нащо щось модіфікувати і розвивати,коли ви і так відмовитеся від наслідків вакцінації.
показати весь коментар
29.10.2021 12:26 Відповісти
І як завше у цих ЗЕбільних тварин головне протипоказання до вакцинації в перелік не ввійшло, - алергія на цю брехливу, нікчемну і шкодливу владу...
показати весь коментар
29.10.2021 13:23 Відповісти
Люди - це перші живі істоти на яких випробовують цей шмурдяк
показати весь коментар
29.10.2021 13:27 Відповісти
 
 