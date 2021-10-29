Вакцинація проти COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або повністю лише у виняткових випадках, - пояснення МОЗ

МОЗ направило до ОДА роз'яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань та застережень до вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що якщо пацієнт має протипоказання до щеплення однією з вакцин проти COVID-19, по можливості людина має вакцинуватися іншими типами вакцин.

Передбачено в майбутньому можливість внесення висновку про протипоказання до другої дози або загальне протипоказання до вакцинації до електронної системи охорони здоров'я.

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"Протипоказання можуть бути:

1. Абсолютні – стан, за якого існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину у пацієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від проведення щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути постійними й тимчасовими:

- постійні протипоказання – протипоказання до щеплень, що мають постійний пожиттєвий характер;

- тимчасові протипоказання – протипоказання, які мають тимчасовий характер та зникають з часом.

2. Застереження (вакцинація з пересторогою) – ситуація, за якої остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення.

Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини.

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Тимчасовими протипоказаннями є:

- гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C;

- лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою;

- введення вакцин проти інших інфекційних хвороб;

- проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз;

- COVID-19 в анамнезі.

Вакцинація з пересторогою, або особливі стани:

- онкологічна хвороба. Вакцинація проти COVID-19 осіб з онкопатологією є пріоритетною

- аутоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після останньої дози цього препарату;

- особи з імунодефіцитом. Наявних нині даних недостатньо для оцінки ефективності та ризиків вакцини для осіб із важкими імунодефіцитними станами. Враховуючи, що вакцина не є "живою", а особи з імунодефіцитом мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19, вони можуть бути вакциновані.

Крім того, існують протипоказання до введення окремих вакцин, наприклад CoronaVac від Sinovac Biotech протипоказаний вагітним.

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