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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: у Києві та 20 областях "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, у "жовтій" зоні залишаються лише два регіони, - МОЗ. ИНФОГРАФИКА

Епідзонування України: у Києві та 20 областях

Міністерство охорони здоров'я поновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 29 жовтня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 703 (перевищення у 9,4 раза). Найвищий рівень захворюваності у Херсонській області (1343) та Сумській області (1193).

Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування – за норми не більше 20% для "помаранчевої" зони в країні цей показник становить 20%. Більше того, у 14 областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

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За даними за 28 жовтня, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 – 91,6 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб. осіб у 100 тис. населення. Цей показник перевищено у Києві та 20 областях.

Також в Україні зайнято 68,5% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Цей показник перевищено у Києві та 12 областях.

За даними МОЗ, показники у восьми областях відповідають "червоній" зоні карантину, у Києві та 14 областях - "помаранчевій", у двох - "жовтій".

Епідзонування України: у Києві та 20 областях червоний рівень із COVID-госпіталізації, у жовтій зоні залишаються лише два регіони, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Украине антиваксерам не дают дышать!
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29.10.2021 09:53 Відповісти
Странное дело, волонтеры для армии есть, а в коронавирусных отделениях некому таблетку в рот старику засунуть и на живот перевернуть, персонал пробегает пару раз в день, делая только галочки в протоколе. Врачи не выдерживают нагрузки, но организовать волонтерство из недавно переболевших, с высокими антителами, команда не поступала.
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29.10.2021 09:55 Відповісти
Вакцинованих все більше і з кожним днем все більше червоніє Україна. Дивно.
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29.10.2021 10:02 Відповісти
тому, що пізно почали... хворіють та мруть зовсім не вакциновані, а навпаки... увімкніть логіку!
Хоча,... кому я це говорю...
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29.10.2021 14:16 Відповісти
Найкраща картина в тих, у кого "охоплення тестуванням" менше 1000.
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29.10.2021 10:40 Відповісти
 
 