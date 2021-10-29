Епідзонування України: у Києві та 20 областях "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, у "жовтій" зоні залишаються лише два регіони, - МОЗ. ИНФОГРАФИКА

Міністерство охорони здоров'я поновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 29 жовтня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 703 (перевищення у 9,4 раза). Найвищий рівень захворюваності у Херсонській області (1343) та Сумській області (1193).

Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування – за норми не більше 20% для "помаранчевої" зони в країні цей показник становить 20%. Більше того, у 14 областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

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За даними за 28 жовтня, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 – 91,6 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб. осіб у 100 тис. населення. Цей показник перевищено у Києві та 20 областях.

Також в Україні зайнято 68,5% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Цей показник перевищено у Києві та 12 областях.

За даними МОЗ, показники у восьми областях відповідають "червоній" зоні карантину, у Києві та 14 областях - "помаранчевій", у двох - "жовтій".