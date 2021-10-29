Велика проблема - локальні релігійні лідери, які виступають проти вакцинації від COVID-19, - Кузін

Нині майже 30 проблемних територіальних громад, які потребують більшої уваги з погляду епідемічного спостереження чи протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Гордону" заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За його словами, спалахи коронавірусу відбуваються на великих підприємствах, де повністю нещеплений персонал або повне ігнорування протиепідемічних заходів. Найчастіше поруч розташовується гуртожиток із великим скупченням людей, відповідно, 55–60% населення громади працює на одному великому підприємстві. І один завізний випадок коронавірусної хвороби швидко призводить до ураження всієї громади. Наприклад, такі випадки були у Чернівецькій та Харківській областях.

"Друга велика проблема на рівні громад - локальні релігійні лідери, які активно виступають проти вакцинації. Роз'яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують, і майже вся громада або не хоче вакцинуватись, або повністю ігнорує заходи профілактики", - зазначив Кузін.

Водночас, додав головний санлікар, є й добрі приклади, коли керівництво громад, навпаки, ефективно проводить роз'яснення, просуває вакцинацію, там щеплено багато людей і, відповідно, низька захворюваність.

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