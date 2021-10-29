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Новини Боротьба з коронавірусом
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Велика проблема - локальні релігійні лідери, які виступають проти вакцинації від COVID-19, - Кузін

Велика проблема - локальні релігійні лідери, які виступають проти вакцинації від COVID-19, - Кузін

Нині майже 30 проблемних територіальних громад, які потребують більшої уваги з погляду епідемічного спостереження чи протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Гордону" заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За його словами, спалахи коронавірусу відбуваються на великих підприємствах, де повністю нещеплений персонал або повне ігнорування протиепідемічних заходів. Найчастіше поруч розташовується гуртожиток із великим скупченням людей, відповідно, 55–60% населення громади працює на одному великому підприємстві. І один завізний випадок коронавірусної хвороби швидко призводить до ураження всієї громади. Наприклад, такі випадки були у Чернівецькій та Харківській областях.

"Друга велика проблема на рівні громад - локальні релігійні лідери, які активно виступають проти вакцинації. Роз'яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують, і майже вся громада або не хоче вакцинуватись, або повністю ігнорує заходи профілактики", - зазначив Кузін.

Водночас, додав головний санлікар, є й добрі приклади, коли керівництво громад, навпаки, ефективно проводить роз'яснення, просуває вакцинацію, там щеплено багато людей і, відповідно, низька захворюваність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Що робити, якщо купили "липовий" COVID-сертифікат, але тепер хочете вакцинуватися: Пояснення головного санлікаря Кузіна. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) релігія (387) церква (701) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+10
Цікаво, а який це "рєлігіозний лідєр" діє у Верховній Раді, що більшість депутатів невакциновані?
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29.10.2021 10:03 Відповісти
+9
Кузін не хоче назвати "локальних" релігійних лідерів.
Тому що це їхній гебнявий, гундяївський патріархат МП, сектантами якого є наближені до зеленого лідора Кіріл Тимошенко, Баканов та інші.
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29.10.2021 10:04 Відповісти
+5
Ну так если регулярно врать, то ничо удивительного в том, что вам не верят.
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29.10.2021 10:01 Відповісти
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Ну так если регулярно врать, то ничо удивительного в том, что вам не верят.
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29.10.2021 10:01 Відповісти
Всім відомо, що секта Гундяєва Мокшанського православія свідомо дестабілізує епідемічну ситуацію в Україні - така в них робота. Влаштовують хресні ходи, акції протести, цілування ікон/мощей, лобзання одне одного тощо.
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29.10.2021 10:14 Відповісти
на МП никогда не смотрел, но вот в этом вопросе их принципиальность тянет на респект.
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29.10.2021 10:55 Відповісти
а на кацапии МП выступает ЗА вакцианию, прикинь? тянет на два респекта от тебя
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29.10.2021 12:27 Відповісти
Во всем мире врут? Это всемирный заговор? Или пандемия только в Украине?
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29.10.2021 10:16 Відповісти
В некоторых других странах вакцинировано овер 50% - видимо там народ доверяет.
Чото не ясно?
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29.10.2021 10:18 Відповісти
во всем
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29.10.2021 10:56 Відповісти
И где это в Черновицкой области большие предприятия с общежитиями?
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29.10.2021 10:01 Відповісти
Гнать в шею рузких аопов. Это агенты фсб
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29.10.2021 10:03 Відповісти
Цікаво, а який це "рєлігіозний лідєр" діє у Верховній Раді, що більшість депутатів невакциновані?
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29.10.2021 10:03 Відповісти
в ради -равин
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29.10.2021 10:05 Відповісти
Главный суд раввината Израиля решения по теме вакцинации
https://vidio.blog/watch/pGwt5bKPigV3gJa
Равин о вакцинации
https://vidio.blog/watch/qeDc6wsr7oSd1ao
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29.10.2021 11:58 Відповісти
Кузін не хоче назвати "локальних" релігійних лідерів.
Тому що це їхній гебнявий, гундяївський патріархат МП, сектантами якого є наближені до зеленого лідора Кіріл Тимошенко, Баканов та інші.
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29.10.2021 10:04 Відповісти
Короновирусов дельта 4 вида,Альфа,Дельта,Гамма и Бета....,говорит вирусолог доктор медицинских наук Андрей Волянский...,а всего вариантов Дельта 25 видов...,Сегодня в Мире доминирует линейка Дельта AY 4...,94 % всей циркуляции вируса в Мире...,если єтот вариант есть в Украине,то вакцины от этой мутации Дельты пока что нет,подитожил Волянский...
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29.10.2021 10:13 Відповісти
В кацапстане их признали бы экстремистами и на Колыму, но у нас демократия, можно вести антигосударственную и прочую деятельность))))
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29.10.2021 10:15 Відповісти
Так это временно! Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Проблема кацапской секты в Украине решается естественным путём
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29.10.2021 10:15 Відповісти
решение проблемы по Зеленскому - "просто надо подождать"
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29.10.2021 10:20 Відповісти
вам уже пообіцяли 3 бустерну дозу, скільки доз ви ще готові дозволити собі кольнути? Надія тільки на вас. Щоб ці вакцини швидше з вашою допомогою використали. Бажаю вам здоров"я.
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29.10.2021 14:18 Відповісти
А шо ты кипишуешь за эти дозы? Не теряй времени, заполняй бланк:

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29.10.2021 14:20 Відповісти
Та походу вам потрібно заповнювати ці бланк змінивши на свідомо погоджуючись та додавши окрім захворювання на covid щей побічну дію від вакцини
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29.10.2021 20:44 Відповісти
И какая побочная дия и какой именно вакцины?

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29.10.2021 20:53 Відповісти
В мене не ма бажання з вами спілкуватись, вам це буде не цікаво. Бажаю вам здоров"я.
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29.10.2021 21:07 Відповісти
Так и скажи, что тебе еще в уши не влили такие подробности, а сам ты не знаешь
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29.10.2021 21:09 Відповісти
Спілкуватись з вами це все рівно що з необережності вступити в лайно, надалі буду уважнішим.
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29.10.2021 21:23 Відповісти
Тебе очень хочется соскочить с темы, в которой ты показал себя бараном, но ты никак не придумаешь, как это сделать
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29.10.2021 21:25 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
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02.11.2021 14:15 Відповісти
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29.10.2021 10:16 Відповісти
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29.10.2021 10:18 Відповісти
Вчера еду в марштрутке в салоне человек 7...,останавливается тачка...влетаеют в салон 2 идиота в маске...,это ограбление...кошельки на пол... один орет...у меня коронавирус и температура 40...,молодой бандит...не звизди с такой температурой бараны в постели полумертвые валяются...кошеле чувак бросил на пол иначе пулю в лоб пущю...
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29.10.2021 10:20 Відповісти
Кулявлоб? Хммм...
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29.10.2021 10:40 Відповісти
Гражданин Жеглов,нету у вас методов против Кости Сапрыкина
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29.10.2021 10:46 Відповісти
...ну а тебя видимо расстреляли по итогу
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29.10.2021 12:30 Відповісти
А чого можна було чекати від нквд ешних попів які заполонили всю Україну і жодна влада в них не бачить ворога. Поки вата у владі вата буде і в головах.
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29.10.2021 10:20 Відповісти
То так і є, але попи ризикують зменшенням своєї пастви.
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29.10.2021 10:23 Відповісти
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29.10.2021 10:26 Відповісти
Наркоманы дельта планеристы вколите сее вакцину Пихайзер и сразу корона упадет на пол... зуб даю...
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29.10.2021 10:28 Відповісти
Для подібних випадків кримінальним кодексом передбачена не одна стаття, не кажучи, про адміністративну відповідальність. Частіше застовуйте закон і здоровіші будемо.
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29.10.2021 10:45 Відповісти
Вакцинация должна проводиться только тем, кому она необходима,а не всем подряд. Откуда такая забота о всеобщем здоровье у государства планомерно уничтожающего и сокращающего численность своих граждан ?
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29.10.2021 10:48 Відповісти
Антивакцінація складова гібрідної війни, а для цього повинна бути контрозвідка. Дожили, що перевелись капітани і майори які могли на пальцях пояснити попу як треба хреститься.
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29.10.2021 11:19 Відповісти
Релігійні фанатики теж ********** подвійні стандарти. Не вакцинуються від ковіду через релігійні переконання, а от нирку пересадити вимагають. Про цей випадок пейсала одна антиваксеруха з-за океану. Якій дуже заважає там жити сусідня Америка.

Попи московські відпрацьовують кремлівський наказ, тому наші бабці довго не проживуть, якщо не буде працювати якась пересувна лабораторія, яка б змогла охопити всі села та переконати стареньких захистити своє життя та здоров'я.
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29.10.2021 12:11 Відповісти
долой чип 666 5джи.
только икона, лучина, молитва, пост и лбом об пол покрепче.
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29.10.2021 15:27 Відповісти
То что они выступают это до сраки...а вот за групповую антисанитарию их можно смело сажать, https://www.youtube.com/watch?v=o7cNCu50ncQ и предварительно дезинфецировать как в Израиле хассидов
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29.10.2021 21:30 Відповісти
 
 