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Новини
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Нові знаки та розмітка: з 1 листопада в Україні набувають чинності зміни до ПДР. ФОТО

З 1 листопада набувають чинності зміни до ПДР. Зміни переважно зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, а саме ДСТУ 4100:2021 та ДСТУ 2587:2021, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, серед нововведень: нові дорожні знаки, нова дорожня розмітка, а також зміни, пов'язані з рухом велосипедистів.

З'являться нові дорожні знаки - житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту та його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, місце для заряджання електромобілів, платна дорога та її кінець, острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші.

Також вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона. У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2.

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"Наголошу, що саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була", - написав Білошицький.

Крім того, вводяться зміни, пов'язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:

- нове визначення велосипедної доріжки;
- поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
- вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
- регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

"Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП", - додав Білошицький.

Нові знаки та розмітка: з 1 листопада в Україні набувають чинності зміни до ПДР 01
Нові знаки та розмітка: з 1 листопада в Україні набувають чинності зміни до ПДР 02
Нові знаки та розмітка: з 1 листопада в Україні набувають чинності зміни до ПДР 03

Автор: 

ПДР (478) дорожні знаки (17) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+10
Иди на*уй со своими прививками, козёл
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29.10.2021 10:11 Відповісти
+10
а знак для АРК України ?
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29.10.2021 10:16 Відповісти
+9
Там ошибка в одной букве. На деле "Кінець епохи гідності".
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29.10.2021 10:13 Відповісти
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Ух уж єто "дивижением велосипедистов" и "пьяная тяпница-развратница" в офисе редакторов.
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29.10.2021 10:06 Відповісти
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29.10.2021 10:06 Відповісти
Иди на*уй со своими прививками, козёл
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29.10.2021 10:11 Відповісти
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29.10.2021 10:12 Відповісти
Спорить с получателем премии Дарвина - потеря времени 🤣
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30.10.2021 10:48 Відповісти
Дискриминация. Терроризм.
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29.10.2021 10:34 Відповісти
Да - антиваксеры несут угрозу человечеству.
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29.10.2021 10:35 Відповісти
Антиваксы с могил будут призывать к ответу?
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29.10.2021 12:26 Відповісти
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29.10.2021 10:08 Відповісти
сподобались тільки два знаки:
"Початок епохи бідності" та "Кінець епохи бідності"
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29.10.2021 10:10 Відповісти
Там ошибка в одной букве. На деле "Кінець епохи гідності".
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29.10.2021 10:13 Відповісти
А есть ссылка, где можно скачать новые правила?
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29.10.2021 10:11 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#Text
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29.10.2021 10:16 Відповісти
Про самокати забули.
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29.10.2021 10:12 Відповісти
а знак для АРК України ?
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29.10.2021 10:16 Відповісти
толл роад - вот основная цель
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29.10.2021 10:17 Відповісти
А нефуй шастать где?
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29.10.2021 10:23 Відповісти
за движение по нашим дорогам,платить должно государство.
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29.10.2021 10:25 Відповісти
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29.10.2021 10:32 Відповісти
Блин - похоже дебилы дорвались до руля Титанюка!
Предлагаю оснащать лобовое стекло автомобиля маркерами шириноой 10 и 20 см. шоб легче было распознать разметки по пункту 1.2 и 1.1
Шинкарь Янкель начал придумывать штрафы и налоги - просмотр небосвода и ночного неба исключительно по подписке МуГоГо за 50 грн. в месяц.
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29.10.2021 10:44 Відповісти
Дорожных знаков уже и так неимоверное количество. И процентов 70 вобще никак не влияют на безопасность движения. И заучивать их бы и нахер не надо. Но пля наши ****
" учёные" придумали ещё пару десятков.
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29.10.2021 11:26 Відповісти
А где знак - "Зелёный олень за рулём" ?
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29.10.2021 11:54 Відповісти
Им на тачки, в порядке наказания, вместе со штрафом в несколько сотен тысяч за превышение скорости или нарушения правил проезда пешеходного перехода, например, надо клеить рога оленьи на лобовое и заднее стекло, на год, а если снимет, то на два и так далее.
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29.10.2021 12:38 Відповісти
Для Харькова требуется своя система знаков.
"Выделенная полоса для обкуренных мажоров", например.
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29.10.2021 12:13 Відповісти
Поменьше бы знаков, и побольше контроля на дорогах. А так же неотвратимости ответственности, наказаний за нарушения ПДД.
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29.10.2021 12:34 Відповісти
Платона дорога уря готовь деньгу за проезд сабака.
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29.10.2021 12:47 Відповісти
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30.10.2021 00:28 Відповісти
Правила дорожного движения просто всем по барабану,а скорость движения регламентируется не дорожными знаками а наличием и глубиной ям на дорогах.90% водителей даже не посещали курсы водителей хотя за Энную суму проходили по регистрации учебу и сдачу на ,,права вождения,,
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30.10.2021 09:47 Відповісти
А смысл их посещать?
Раньше "купить" было дороже чем"выучить". Теперь - наоборот.

Хай введут закон: $20 килобаксов - официальная покупка прав и +3 года без условки и удо за любое ДТП!
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30.10.2021 10:52 Відповісти
5.8.1.3 (направление и расстояние до аварийного ВЫХОДА ) - какое имеет отношение к ПДД !?
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30.10.2021 15:54 Відповісти
 
 