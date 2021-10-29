Нові знаки та розмітка: з 1 листопада в Україні набувають чинності зміни до ПДР. ФОТО

З 1 листопада набувають чинності зміни до ПДР. Зміни переважно зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, а саме ДСТУ 4100:2021 та ДСТУ 2587:2021, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, серед нововведень: нові дорожні знаки, нова дорожня розмітка, а також зміни, пов'язані з рухом велосипедистів.

З'являться нові дорожні знаки - житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту та його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, місце для заряджання електромобілів, платна дорога та її кінець, острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші.

Також вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона. У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2.

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"Наголошу, що саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була", - написав Білошицький.

Крім того, вводяться зміни, пов'язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:

- нове визначення велосипедної доріжки;

- поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;

- вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;

- регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

"Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП", - додав Білошицький.





