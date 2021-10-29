Україна у борг надала Молдові 15 мільйонів кубометрів газу, - голова Оператора ГТС Макогон

Україна надала Молдові 15 млн кубометрів газу з умовою повернення як екстрену допомогу.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до рішення РНБО та уряду Оператор ГТС України надав екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн кубометрів (тимчасова позичка газу) з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами", - написав Макогон.

Він підкреслив, що зараз Росія значно знизила поставки "блакитного палива" до Молдови, підвищила його ціну, а знижку пропонує у разі політичних поступок від нового проєвропейського уряду Молдови.

"Це і є приклад використання газу як гібридна зброя", - наголошує він.

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На думку Макогона, Європа має відреагувати на агресивну поведінку "Газпрому", яка призвела до енергетичної кризи в ЄС та Молдові.