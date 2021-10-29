Люди забувають міняти маску, вона вже чорна і затерта, це не захищає від зараження, - Кузін

Поки від коронавірусу не щеплено 80–85% населення, люди, незалежно від вакцинального статусу, мають використовувати захисну маску.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

Особливо це стосується тих випадків, коли ризик інфікуватися великий, тобто у закритих просторах, ліфтах, офісах, громадському транспорті тощо, зазначив він.

За словами Кузіна, важливо дотримуватися правил використання маски.

"Люди почали забувати міняти її через певний час (МОЗ рекомендує міняти маску кожні дві години). Багато хто формально носить маску в кишені і дістає, коли треба щось купити в магазині. Вона вже чорна і затерта. Це не захищає від зараження", - додав головний санлікар.

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