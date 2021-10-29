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Новини Коронавірус і карантин
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Люди забувають міняти маску, вона вже чорна і затерта, це не захищає від зараження, - Кузін

Люди забувають міняти маску, вона вже чорна і затерта, це не захищає від зараження, - Кузін

Поки від коронавірусу не щеплено 80–85% населення, люди, незалежно від вакцинального статусу, мають використовувати захисну маску.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

Особливо це стосується тих випадків, коли ризик інфікуватися великий, тобто у закритих просторах, ліфтах, офісах, громадському транспорті тощо, зазначив він.

За словами Кузіна, важливо дотримуватися правил використання маски.

"Люди почали забувати міняти її через певний час (МОЗ рекомендує міняти маску кожні дві години). Багато хто формально носить маску в кишені і дістає, коли треба щось купити в магазині. Вона вже чорна і затерта. Це не захищає від зараження", - додав головний санлікар.

Також читайте: У МОЗ закликали обов'язково носити маски та міняти їх кожні дві години

Автор: 

карантин (18172) маска (157) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Кузин только проснулся и увидел,что маски абсолютно неэффективны и вредны, никто их не меняет каждые 2 часа и их ношение ничего не дает? При чем насильственное ритуальное ношение масок абсолютно незаконное. Маски эффективны только для тех кто кашляет и у кого насморк. Они и должны носить эти тряпки или лучше сидеть дома. Сейчас время для гриппа, ОРЗ и других простудных ежегодных инфекций. Мы живем в стране - цирке, где клоуны делают из людей говорящих покемонов и подчиняются главному планетарному директору цирка.
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29.10.2021 10:46 Відповісти
+10
Согласен. Стирать надо вовремя.
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29.10.2021 10:24 Відповісти
+10
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29.10.2021 10:34 Відповісти
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Он ничего не понимает. На ней остатки еды. Можно перекусить на ходу.
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29.10.2021 10:21 Відповісти
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29.10.2021 10:26 Відповісти
Кузин только проснулся и увидел,что маски абсолютно неэффективны и вредны, никто их не меняет каждые 2 часа и их ношение ничего не дает? При чем насильственное ритуальное ношение масок абсолютно незаконное. Маски эффективны только для тех кто кашляет и у кого насморк. Они и должны носить эти тряпки или лучше сидеть дома. Сейчас время для гриппа, ОРЗ и других простудных ежегодных инфекций. Мы живем в стране - цирке, где клоуны делают из людей говорящих покемонов и подчиняются главному планетарному директору цирка.
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29.10.2021 10:46 Відповісти
Не защищает, ...совсем не защищает...пипец как не защищает......Это все о масказ. особенно на метро Вокзальная в толкучке в час пик.
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29.10.2021 10:22 Відповісти
очередной эксперд поковырявшись у себя в очке изрыгает мудрости для быдла...
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29.10.2021 10:23 Відповісти
а - ну да "...https://gordonua.com/publications/kuzin-bolshaya-problema-lokalnye-religioznye-lidery-kotorye-aktivno-vystupayut-protiv-vakcinacii-1578698.html интервью изданию "Гордон"..." - зе клоуны охмуряют быдло...
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29.10.2021 10:26 Відповісти
а - ну да - гавно из одной бочки каломойского Г+Г
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29.10.2021 10:28 Відповісти
Скоро Кива будет говорить свои проповеди овцам.
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29.10.2021 10:49 Відповісти
кончебель кузин, вместо непонятной жижи в вакцинах, обеспечьте народ бесплатными масками и усиленными талонами на питание..
пнх со своим шмурдяком..
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29.10.2021 10:23 Відповісти
голодаете?
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29.10.2021 10:25 Відповісти
вы что, с урала? во время этих жидовских локдаукнов, нет возможности ходить на работу..
экономику холопы олигархов угробили, голод украинцев не за горами..
потом начнуться массовые погромы, у людей не будет выхода..
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29.10.2021 10:36 Відповісти
Согласен. Стирать надо вовремя.
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29.10.2021 10:24 Відповісти
Ну если в стране такой % ЗЕбизян. Им хоть бесплатно их раздавай, один хер будут с грязной жопой и грязным ртом!
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29.10.2021 10:24 Відповісти
Сейчас как раз тот случай, когда эта проблема может решиться естественным путём.
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29.10.2021 10:27 Відповісти
Ты такой дурак наивный,ты можешь попасть тоже в статистику естественным путем
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29.10.2021 10:42 Відповісти
Статистика говорит, что у тебя шансов попасть в эту статистику на 99% больше
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29.10.2021 10:43 Відповісти
Прикольно смотреть, как в бессильной злобе корчится ольгинец-антиваксер
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29.10.2021 10:47 Відповісти
В любом случае, ты работаешь на распространение КОВИДа в Украине, а значит ты работаешь на кацапов
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29.10.2021 10:51 Відповісти
Оно троль на зарплате. Игнорируй
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29.10.2021 11:34 Відповісти
Более 98% госпитализированных с КОВИДом - НЕ вакцинированы. А с учетом купивших сертификаты, эта цифра близка к 100%
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29.10.2021 11:52 Відповісти
Хе-хе. антиваксеры только и могут, что плевать д@рьмом в монитор
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29.10.2021 12:20 Відповісти
вальцман, самокритично..
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29.10.2021 10:38 Відповісти
Хе-хе. ольгинские тролли палятся на еврейском вопросе
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29.10.2021 10:44 Відповісти
Они на любом вопросе паляться!
Правильно задавать надо.
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29.10.2021 11:17 Відповісти
Граждане, чаще стирайте и гладьте свою маску !
(если конечно она у вас - есть...)
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29.10.2021 10:25 Відповісти
У меня перетёрлась пласмаска на маске, это значит, что маске всё?!(С)
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29.10.2021 10:25 Відповісти
Я свою починил. Вместо той пластмаски вставил пластмаску, которой мешают сахар в кофе.
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29.10.2021 10:28 Відповісти
Пішли ви падлюки нах...... лісом зі своєю "вакцинацією", масками і "розумними" порадами!
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29.10.2021 10:26 Відповісти
Не мели чушь, я на своей уже два раза новые веревочки пришивал
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29.10.2021 10:27 Відповісти
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29.10.2021 10:28 Відповісти
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29.10.2021 10:34 Відповісти
А є такі, в основному пожилі люди, що одноразвоу маску з прошлого року не міняли Заходить в тролейбус чи трамвай, маска висить тільки на губах, дихають через неї гнилими зубами та гнилими легенями. Від неї вже смердить, я вже не кажу про зовнішній вигляд тільки від якого хочеться блюдвати
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29.10.2021 10:29 Відповісти
Вам книжки писати.
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29.10.2021 10:39 Відповісти
маски нарушают вентиляцию дыхательных путей, посмотрите под микроскопом на эти маски, даже новые, там бактерии, пыль, ворс всякий, который попадает в дыхательные пути..
но крадуцим пофиг, они даже не врачи...
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29.10.2021 10:40 Відповісти
поэтому и говорят менять ее каждые 2 часа
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29.10.2021 20:10 Відповісти
Ну так пускай слуги внесут маски в потребительскую корзину и соответственно поднимут для этого пенсии!
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29.10.2021 10:42 Відповісти
Они мясо из "борщевого набора" вынесли, а ты про маски в потребительскую корзину мечтаешь
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29.10.2021 10:46 Відповісти
ей пол мыли в туалете калькутты)
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29.10.2021 10:46 Відповісти
Надо покупать черную маску...она и через год как новая...и через два...😀
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29.10.2021 10:52 Відповісти
Так и делаю. Одна маска - одна пандемия. Нехер тварям гешефт в эпицентре делать.
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29.10.2021 11:47 Відповісти
Не воруйте , зетвари , а сделайте цены на маски доступными для всех !
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29.10.2021 10:57 Відповісти
Думаю, это должен был сказать Радуцкий. И не менять, а покупать. И не заражение, а прибыль. А так всё верно.
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29.10.2021 11:00 Відповісти
Маски при пандемии...если это конечно пандемия ..должны раздаваться бесплатно...
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29.10.2021 11:01 Відповісти
тупий Кузін мабуть забув, що вказана маска не для медичного застосування проти вірусної інфекції
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29.10.2021 11:12 Відповісти
Маски должны раздаваться бесплатно, считаю, на входах в магазины, торговые центры, вместе с санитайзерами должны лежать маски, в индивидуальной упаковке)
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29.10.2021 12:05 Відповісти
Ничего они не забывают. Целенаправленно пользуются одноразовой двухчасовой маской по полгода. Я таких в скотовозках каждый день пачками наблюдаю.
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29.10.2021 12:10 Відповісти
хорошо хоть зеленский в Оманах регулярно маски меняет, спаситиль
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29.10.2021 12:13 Відповісти
 
 