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Люди забувають міняти маску, вона вже чорна і затерта, це не захищає від зараження, - Кузін
Поки від коронавірусу не щеплено 80–85% населення, люди, незалежно від вакцинального статусу, мають використовувати захисну маску.
Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
Особливо це стосується тих випадків, коли ризик інфікуватися великий, тобто у закритих просторах, ліфтах, офісах, громадському транспорті тощо, зазначив він.
За словами Кузіна, важливо дотримуватися правил використання маски.
"Люди почали забувати міняти її через певний час (МОЗ рекомендує міняти маску кожні дві години). Багато хто формально носить маску в кишені і дістає, коли треба щось купити в магазині. Вона вже чорна і затерта. Це не захищає від зараження", - додав головний санлікар.
Топ коментарі
+11 Лариса #401376
показати весь коментар29.10.2021 10:46 Відповісти Посилання
+10 Eugen Mk
показати весь коментар29.10.2021 10:24 Відповісти Посилання
+10 nehohо
показати весь коментар29.10.2021 10:34 Відповісти Посилання
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пнх со своим шмурдяком..
экономику холопы олигархов угробили, голод украинцев не за горами..
потом начнуться массовые погромы, у людей не будет выхода..
Правильно задавать надо.
(если конечно она у вас - есть...)
нах...... лісом зі своєю "вакцинацією", масками і "розумними" порадами!
но крадуцим пофиг, они даже не врачи...