Положення щодо "Кримської платформи" буде в оновленій резолюції Генасамблеї ООН, - заступник голови ОП Сибіга

Оновлена ​​резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна" міститиме положення про "Кримську платформу".

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, який відвідав штаб-квартиру ООН 27-28 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

28 жовтня українська делегація внесла проєкти резолюції щодо прав людини в Криму та мілітаризації півострова й частин Чорного та Азовського морів на розгляд Генасамблеї ООН.

За словами Сибіги, він провів переговори з посадовцями організації, зокрема заступницею Генерального секретаря з політичних питань і розбудови миру Розмарі Дікарло та помічницею Генсека з прав людини Ільзе Брандс Керіс. Під час цих зустрічей обговорював, зокрема, резолюції щодо Криму. "Ідеться передусім про оновлену, скажу більше – посилену резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму… - зазначив він. - У цій посиленій резолюції міститься положення щодо Кримської платформи".

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Таким чином, наголосив Сибіга, у разі ухвалення резолюції, яку буде винесено на голосування в грудні, вперше офіційний документ ООН міститиме посилання на Кримську платформу.

Крім того, резолюція передбачатиме додаткові положення щодо кримських татар як корінного народу України, додав Сибіга. "Ще в ній засуджуватимуться перепис населення російською владою, залучення молоді до військових навчань на окупованій території", - сказав він.

За його словами, він порушував також питання щодо звільнення незаконно отримуваних Росією громадян України, список яких раніше було передано Генеральному секретареві ООН. Ішлося і про останні арешти в Криму, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, який після участі в Кримській платформі та повернення додому був заарештований окупаційною владою.

Крім того, зауважив заступник керівника ОП, обговорювалася можливість здійснення візиту Генерального секретаря ООН в Україну.