Смертельна ДТП у Харкові: Батьки 16-річного підозрюваного не вибачилися перед сім'єю загиблого

Дочка Ігоря Носова, який загинув у ДТП за участю 16-річного Миколи Харківського, заявила, що сім'я підлітка навіть не вибачилася перед її сім'єю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Анастасія Носова розповіла в інтерв'ю "Головкому".

Вона відповіла на слова батька Миколи Харківського про те, що його сина хочуть "зробити злочинцем".

"Будь-які батьки захищатимуть свою дитину. А наскільки дитина вчинила добре чи погано при цьому – це вже справа моралі батьків. Як мати я розумію батьків цього хлопця. Звичайно, вони відбиватимуть свою дитину, намагатимуться захистити. Мені здається, що кожна людина для себе має визначати, де добрий вчинок, а де поганий. Тут справа навіть не в покаранні, а у відповідальності", - зазначила Носова.

На запитання, чи перепросила сім'я Харківських перед її сім'єю, дівчина відповіла негативно.

"Я знаю, що їхня родина не з бідних. Я у 16 ​​років на Infiniti не їздила, я заробляла собі на чоботи та куртку. Якщо говорити про можливості цієї родини, то так, мабуть, вони великі. Молодці, досягли чогось, це добре. Але це вже розмова на іншу тему. Думаю, гроші не завжди вирішують у нашому світі. Краще не мати грошей, але мати інші якості", - додала Носова.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.

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