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Новини ДТП
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Смертельна ДТП у Харкові: Батьки 16-річного підозрюваного не вибачилися перед сім'єю загиблого

Смертельна ДТП у Харкові: Батьки 16-річного підозрюваного не вибачилися перед сім'єю загиблого

Дочка Ігоря Носова, який загинув у ДТП за участю 16-річного Миколи Харківського, заявила, що сім'я підлітка навіть не вибачилася перед її сім'єю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Анастасія Носова розповіла в інтерв'ю "Головкому".

Вона відповіла на слова батька Миколи Харківського про те, що його сина хочуть "зробити злочинцем".

"Будь-які батьки захищатимуть свою дитину. А наскільки дитина вчинила добре чи погано при цьому – це вже справа моралі батьків. Як мати я розумію батьків цього хлопця. Звичайно, вони відбиватимуть свою дитину, намагатимуться захистити. Мені здається, що кожна людина для себе має визначати, де добрий вчинок, а де поганий. Тут справа навіть не в покаранні, а у відповідальності", - зазначила Носова.

На запитання, чи перепросила сім'я Харківських перед її сім'єю, дівчина відповіла негативно.

"Я знаю, що їхня родина не з бідних. Я у 16 ​​років на Infiniti не їздила, я заробляла собі на чоботи та куртку. Якщо говорити про можливості цієї родини, то так, мабуть, вони великі. Молодці, досягли чогось, це добре. Але це вже розмова на іншу тему. Думаю, гроші не завжди вирішують у нашому світі. Краще не мати грошей, але мати інші якості", - додала Носова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потерпіла в ДТП у Харкові Дусик: За кермом був Микола Харківський

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заряджай і стріляй, бл#дь! Хуяр у стелю!" - підліток-мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, подарував другу пістолет. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4483) Харків (5716)


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Топ коментарі
+31
Родители этого малолетнего дурачка - такие же виновники смерти потерпевших, как и их выродок.
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29.10.2021 10:52 Відповісти
+21
"мой песдюк - убийца. да, мой просчет, не воспитал, чересчур баловал. вашего отца не вернуть, примите, в качестве помощи на все, связанное с проводами его в последний путь, прошу не считать это хоть какой-то компенсацией, но только как поддержкой в трудную минуту.." - да, это если бы он был человеком. а так - машину угнали, рибеночка оклеветали и делают преступником.
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29.10.2021 10:50 Відповісти
+18
Та у них же угнали авто, они белые и пушистые, семейка адамс.
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29.10.2021 10:45 Відповісти
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Та у них же угнали авто, они белые и пушистые, семейка адамс.
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29.10.2021 10:45 Відповісти
есть показания свидетеля. т е там дача ложных показаний со стороны обвиняемых тогда.
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29.10.2021 12:52 Відповісти
за зеленского небось голосовали
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29.10.2021 10:47 Відповісти
Скорее за ОПЗЖ
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29.10.2021 10:52 Відповісти
А в 2 турі?))
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29.10.2021 11:09 Відповісти
Во втором однозначно за шута-скомороха))
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29.10.2021 11:15 Відповісти
Та ну. В Харькове все ЗАЖОПУ.
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29.10.2021 10:55 Відповісти
все закрутится когда обсос начнет скулить - мама папа заберите меня отсюда я больше не буду!
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29.10.2021 10:49 Відповісти
"мой песдюк - убийца. да, мой просчет, не воспитал, чересчур баловал. вашего отца не вернуть, примите, в качестве помощи на все, связанное с проводами его в последний путь, прошу не считать это хоть какой-то компенсацией, но только как поддержкой в трудную минуту.." - да, это если бы он был человеком. а так - машину угнали, рибеночка оклеветали и делают преступником.
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29.10.2021 10:50 Відповісти
Поступи он так, то на цензоре писали бы : ах он ********, сует свои кровавые деньги как подачку, нахер людям ваши извинения, гори в аду и тд и тп.
Сейчас еще мало времени прошло, каждый думает о своих проблемах. Да и извинениями произошедшое вспять не вернешь. А дочка пусть через суд грошву выбивает, папу не вернуть, но хоть деньги на жизнь будут, здесь ничего постыдного нет, ибо потеряли кормильца.
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29.10.2021 11:40 Відповісти
Не извинились уроды , так как знают , что извинения перед потерпевшими - это признание вины их Коленьки в этой страшной аварии !
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29.10.2021 10:52 Відповісти
мясники одним словом
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29.10.2021 11:23 Відповісти
Родители этого малолетнего дурачка - такие же виновники смерти потерпевших, как и их выродок.
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29.10.2021 10:52 Відповісти
Я бы даже сказал организаторы ибо взрощение этого огрызка - их рук дело.
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29.10.2021 13:43 Відповісти
А коли бидло вибачалось? Може тільки срати посеред дороги і чалапати далі...
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29.10.2021 10:52 Відповісти
Ніколи не зрозумію покидьків які женуться містом ща 100 км. Невже їм зовсім не шкода людей які можуть загинути... А чкілтки котів і собак гине через цих імбецилів.
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29.10.2021 10:53 Відповісти
Какой отпрыск, такие и родители. Не от сырости ж он появился.
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29.10.2021 10:54 Відповісти
Ясно, що батьки - тварі ще ті, як виростили такого покидька.
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29.10.2021 10:55 Відповісти
Убили человек - извините,так получилось,извините мы воспитали наглого ушлепка,извините полицаи брали сто-двести баксов и отпускали ублюдка гнать двести дальше,извините сейчас заплатим прокурорам и судьям и отмажем нашего хлопчика,извините у нашей семьи такой стиль жизни - на все нам пох,какие извинения,в лучшем случае - мы готовы к любому приговору и обещаем исправиться.
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29.10.2021 10:55 Відповісти
Линчевать всю семейку!
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29.10.2021 10:57 Відповісти
Глядя на циничную рожу этого 16-ти летнего выродка, полагаю его родители такие же твари
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29.10.2021 10:58 Відповісти
Даже не сомневайтесь! 200%.
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29.10.2021 11:25 Відповісти
гиены
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29.10.2021 11:43 Відповісти
Нужно сопоставить заплаченные налоги и инфинити, продавец, блин, на рынке.
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29.10.2021 11:02 Відповісти
Кажуть, воно ще й євробляхами торгувало - Євросила, білять
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29.10.2021 11:22 Відповісти
Бидло грошовите ніколи не вибачиться
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29.10.2021 11:06 Відповісти
"Любые родители будут защищать своего ребенка. А насколько ребенок поступил хорошо или плохо при этом - это дело морали родителей."
----------------
Ты, быдло, про Тараса Бульбу не слышало, не? Почитай на досуге.
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29.10.2021 11:07 Відповісти
Роман про Тараса Бульбу - выдуманный Гоголем. А мы сейчас говорим о реальности.
Да, кстати. То, что ты читал - это второй вариант написания. Был первый, который сильно отличался от второго.
Меньше читай сказок, умник. Жизнь другая.
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29.10.2021 11:24 Відповісти
Собрать бабло и передать смотрящим. Его удавят и всех делов.
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29.10.2021 11:10 Відповісти
Не попадёт оно к смотрящим. Увы.
Если попадёт -- поставлю зеленскому "+" в карму.
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29.10.2021 11:24 Відповісти
))Но есть и более вероятный вариант, хлопец станет одним из "смотрящих"
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29.10.2021 11:44 Відповісти
да, к сожалению, в какой-то момент деньги начинают вытеснять нормальные человеческие качества, совесть, сострадание, честность, благородство..., а некоторые и слов-то таких не слышали и свято верят, что наличие денег - это индульгенция от всех грехов и проступков...
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29.10.2021 11:13 Відповісти
Похоже, некоторые даже смерть отца готовы простить и понять убийц за отдельную плату. Бо зима идет, а сапожки старые, еще с 16 лет донашивает.
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29.10.2021 11:21 Відповісти
Какая-то странная мадам. В открытую практически говорит, что денег ждет, а Харьковские бакланы не понимают, на связь не выходят. Офигеть!
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29.10.2021 11:16 Відповісти
Где Вы про бабло услышали?
Это исключительно Ваша интерпретация...
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29.10.2021 11:35 Відповісти
Крайне интересно, что "не странная мадам" ответит....
Или у ботов программа ограниченная и на сложные вопросы не рассчитана?
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29.10.2021 11:46 Відповісти
У таких, как ты, вся жизнь ограничена. Глаза протри, уши помой. Всё ее обращение про деньги. И про то, как она понимает несчастненьких родителей, не углядели за сыночкой, ну бывает. И прекращай сам себе комментарии писать, а то сам на бота смахиваешь.
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29.10.2021 11:58 Відповісти
Спасибо за ценные советы, учту непременно. Вынужден повторить вопрос, для избежания от дальнейшего непонимания - Где Вы про бабло услышали?
P.S. Ваши умозаключения повторять не надо. Достаточно в оригинальном тексте "ткнуть меня носом" где просят бабло...
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29.10.2021 12:10 Відповісти
ще доведеться платити родині Носова за розбиту Інфініті і шкоду здоров'я Колєньке: чого той Ланос підставився коли Колєнька їхав?
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29.10.2021 11:20 Відповісти
Яблоко от яблони...
Поэтому и сынок такой же долбо@б, как и его родители. Вырос во вседозволенности, уверен в своей безнаказанности.
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29.10.2021 11:22 Відповісти
Деньги есть а мозгов нет.
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29.10.2021 11:39 Відповісти
Одно не понимаю, как вообще в 16 лет можно оказаться за рулем, если права на категорию В действуют только с 18 лет? За езду без прав (я имею в виду не наличие бумажки при водителе, а именно полное отсутсвие прав) надо сажать на пару годиков как минимум, а не штраф 500 грн выписывать.
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29.10.2021 11:55 Відповісти
Нет, не каждый. Нормальный родитель, признает, что если сын или дочь сделали ужасный поступок, онм должны понести чправедливое наказание. Этот выродок не Сникерс в супермаркете украл, а людей убил. А вот ублюдочный родитель, который воспитал ублюдка, да, он будет отмазывать свое чмо, потому что сам такое же чмо.
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29.10.2021 11:59 Відповісти
Леха Косой. Немножко дитя пошалило, немножко убило, но на х...... делать игрушку, которая развивает 200 км в час?
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29.10.2021 12:06 Відповісти
так он жеж хорошийь, ботаник, растения любил - так пишут
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29.10.2021 12:15 Відповісти
Так бидлота ніколи і ні в чому не винна.
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29.10.2021 12:19 Відповісти
Почему к уголовной ответственности не привлекают родителей?
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29.10.2021 12:54 Відповісти
Они и извинились? Ох, а вот эт было смешно) Они угрозы рассылают, а те про извинения говорят. Там все не по чем.
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29.10.2021 14:43 Відповісти
а что вы хотите от быдлоты? эти мрази понимают только удар оглоблей меж рог.
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29.10.2021 15:00 Відповісти
Наивная женщина. Психопаты-нарциссы всегда себя считают правыми и полагают, что это жертва сама виновата, что на пути попалась.
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29.10.2021 15:37 Відповісти
 
 