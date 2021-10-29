У ВР немає 300 голосів для внесення змін до Конституції щодо децентралізації, - "слуга народу" Безгін

У Верховній Раді не набереться 300 голосів, необхідних для ухвалення змін до Конституції України щодо децентралізації.

Таку думку висловив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мене часто запитують, чому президент не вносить проєкт змін до Конституції (у частині децентралізації, – ред.), на що він чекає? Все дуже просто. Немає сенсу вносити зміни до Конституції до зали, доки немає впевненості, що в тебе буде 300 голосів", - сказав він на конференції "На шляху до Лугано: Децентралізація" у п'ятницю у Києві.

За його словами, на сьогодні у Верховній Раді є 226 - 250 голосів, щоб направити зміни до Конституції в частині децентралізації до Конституційного Суду та проголосувати перше читання.

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"Але який сенс це робити, якщо немає впевненості, що буде 300 голосів. Станом на зараз, я вважаю, що в кращому разі є 270 голосів, цього об'єктивно замало", - додав він.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації буде зареєстрований у парламенті до Дня місцевого самоврядування, який щороку відзначають в Україні 7 грудня.