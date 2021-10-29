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У ВР немає 300 голосів для внесення змін до Конституції щодо децентралізації, - "слуга народу" Безгін

У ВР немає 300 голосів для внесення змін до Конституції щодо децентралізації, -

У Верховній Раді не набереться 300 голосів, необхідних для ухвалення змін до Конституції України щодо децентралізації.

Таку думку висловив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мене часто запитують, чому президент не вносить проєкт змін до Конституції (у частині децентралізації, – ред.), на що він чекає? Все дуже просто. Немає сенсу вносити зміни до Конституції до зали, доки немає впевненості, що в тебе буде 300 голосів", - сказав він на конференції "На шляху до Лугано: Децентралізація" у п'ятницю у Києві.

За його словами, на сьогодні у Верховній Раді є 226 - 250 голосів, щоб направити зміни до Конституції в частині децентралізації до Конституційного Суду та проголосувати перше читання.

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"Але який сенс це робити, якщо немає впевненості, що буде 300 голосів. Станом на зараз, я вважаю, що в кращому разі є 270 голосів, цього об'єктивно замало", - додав він.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації буде зареєстрований у парламенті до Дня місцевого самоврядування, який щороку відзначають в Україні 7 грудня.

Автор: 

ВР (15050) голосування (486) зміни (68) Конституція (548) децентралізація (453) Віталій Безгін (42)


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Если нету купим.... там весь сброд продажный.
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29.10.2021 10:58 Відповісти
тем временем в Верховной раде идет торг - избранные представители, слуги народа, слуги рабиновичей и прочие косатые о народе думают! ни в коем случае не о своем кошелькое! Днем и ночью спят и работают над законами - чтобы нам с вами лучше жилось, увеличилось благосостояние, было уважение к стране, языку, культуре, спорту, медицине.... тьфу... какая же срань вокруг!
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29.10.2021 11:02 Відповісти
А внутри какая!
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29.10.2021 11:23 Відповісти
Бубочка, не хочешь срать - не мучай жопу.

(пословица)
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29.10.2021 11:03 Відповісти
И это хорошо,в обществе нет и было запроса на такую махинацию как децентрализация,выдумали хрень и пропихивают,это всего лишь попытка перевести ответственность из центра на низший уровень,что бы финансировать только свое казнокрадство и свои пиар акции,а в кибуцах пусть крутятся как смогут.
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29.10.2021 11:12 Відповісти
За зміну 140-143 статей КУ, які намагався продавити ще порошенко, їх чекає навіть не граната під ВР.
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29.10.2021 11:44 Відповісти
 
 