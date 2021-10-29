Уперше з квітня в Києві виявили понад 1,6 тис. захворілих на COVID-19, за добу померли 46 жителів столиці, - Кличко

За добу у Києві госпіталізували 185 людей із діагнозом коронавірус.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу у столиці виявили 1616 підтверджених випадків захворювання (загалом 257 404 випадки від початку пандемії).

Востаннє понад 1,6 тис. нових випадків COVID-19 у столиці фіксували 22 квітня.

Серед захворілих 882 жінки віком від 18 до 95 років, 604 чоловіки віком від 18 до 93 років, 59 дівчаток від 4 днів до 17 років та 71 хлопчик від 19 днів до 17 років.

Крім того, від коронавірусу за минулу добу померли 46 осіб (всього 6076 летальних випадків). Серед них 19 жінок від 34 до 86 років та 27 чоловіків від 45 до 91 року.

185 мешканців Києва госпіталізовано до лікарняних закладів, а 436 – з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас 625 жителів столиці побороли коронавірус (загалом 228 276 видужалих).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (334), Дарницькому (253) та Дніпровському (194).

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