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Новини Коронавірус і карантин
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Уперше з квітня в Києві виявили понад 1,6 тис. захворілих на COVID-19, за добу померли 46 жителів столиці, - Кличко

Уперше з квітня в Києві виявили понад 1,6 тис. захворілих на COVID-19, за добу померли 46 жителів столиці, - Кличко

За добу у Києві госпіталізували 185 людей із діагнозом коронавірус.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу у столиці виявили 1616 підтверджених випадків захворювання (загалом 257 404 випадки від початку пандемії).

Востаннє понад 1,6 тис. нових випадків COVID-19 у столиці фіксували 22 квітня.

Серед захворілих 882 жінки віком від 18 до 95 років, 604 чоловіки віком від 18 до 93 років, 59 дівчаток від 4 днів до 17 років та 71 хлопчик від 19 днів до 17 років.

Крім того, від коронавірусу за минулу добу померли 46 осіб (всього 6076 летальних випадків). Серед них 19 жінок від 34 до 86 років та 27 чоловіків від 45 до 91 року.

185 мешканців Києва госпіталізовано до лікарняних закладів, а 436 – з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас 625 жителів столиці побороли коронавірус (загалом 228 276 видужалих).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (334), Дарницькому (253) та Дніпровському (194).

Також читайте: Київ посилює карантин з 1 листопада: школи йдуть на дистанційне навчання, вхід у транспорт і ТРЦ із COVID-сертифікатом

Автор: 

карантин (18172) Київ (19693) Кличко Віталій (3529) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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29.10.2021 11:11 Відповісти
Переводити учнів та студентів треба на дистанційне навчання. Вони не тільки заражають один одного в тісних класах, а й несуть ковід додому до старшого покоління.
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29.10.2021 11:11 Відповісти
Тоже мне, великий реаниматолог+иммунолог+просто пельмень. Выбрали на мою голову...
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29.10.2021 11:11 Відповісти
Народ , біжіть вакцинуватися і нікого не слухайте , так як виживають тільки ті люди , які зробили щеплення !
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29.10.2021 11:19 Відповісти
Не ну зэбаранам и пiд-рашкам можно не вакинироваться. Я б даже катигорически не советовал им вакцинироваться...
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29.10.2021 14:11 Відповісти
Вакцина - единственная защита от больницы и от смерти. Я пережил эту заразу, в "легкой форме" - месяц как овощ дома, месяц еще пошатывало.
Потому как прошло 3 месяца - побежал и вакцинировался Короноваком (тогда других вакцин не было, да и больше мне не надо - всеж -таки я болел).
Сестра болела ДВА РАЗА.
Да, ни болезнь, ни вакцинация не дают гарантий что не заболеешь совсем. Но дает гарантии что не загремишь в больницу под кислород и перенесешь как простое ОРВИ.
Не слушайте антивакцинаторов - вакцинируйтесь!
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29.10.2021 11:28 Відповісти
Антиваксы не поймут. То у них вакцина эксперементальная, то нет 100% гарантий, то небо не того цвета...
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29.10.2021 11:58 Відповісти
 
 