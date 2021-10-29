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Новини Коронавірус і карантин
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Кузін про спалах коронавірусу в Україні: Найближчі три тижні будуть критичними

Кузін про спалах коронавірусу в Україні: Найближчі три тижні будуть критичними

У МОЗ розповіли, коли буде спад коронавірусу в Україні. Очікується, що критична ситуація спостерігатиметься найближчі три тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "Гордону".

За його словами, спад захворюваності буде в січні.

"Найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля поступово піде на зниження. Спад захворюваності продовжиться, як ми очікуємо, майже до кінця січня. Наступне піднесення - березень-квітень 2022 року", - заявив Кузін.

За його словами, влада використовує механізм адаптивного карантину, який доводить свою ефективність.

Також читайте: Люди забувають міняти маску, вона вже чорна і затерта, це не захищає від зараження, - Кузін

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
вирус под управлением кузина..
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29.10.2021 11:15 Відповісти
+4
"Ожидается, что критическая ситуация будет наблюдаться ближайшие три недели."
ВО МЛЯ ! НЕОЖИДАННО ДЛЯ ЗЕ#ДЕГЕНЕРАТОВ !
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29.10.2021 11:20 Відповісти
+3
Что оно там рассчитывает? Не рассчитало даже закупку кислорода ,хотя ,что будет подъем осенью ,было ясно еще весной.
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29.10.2021 11:13 Відповісти
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Что оно там рассчитывает? Не рассчитало даже закупку кислорода ,хотя ,что будет подъем осенью ,было ясно еще весной.
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29.10.2021 11:13 Відповісти
ну потребление кислорода, в принципе сложно расчитать, но возможно!... Если принять во внимание 73 % народа с уничтоженным телевизором мозгом , выбравшего себе клоуна.... Если искать что-то хорошее, то это процент поддержки "слуг" - электорат отчасти вымирает, отчасти , потратив энную сумму на лечение - через холодильник идет на поправку! и главное - есть надежда, что больше этого не повторится - головой будут думать а не голосовать за олигархическую перчатку коломойского
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29.10.2021 11:31 Відповісти
Пустые надежды. Лохторат на следующих выборах успешно проголосует за очередного клоуна - Притулу. Эта страна обречена... Людей думающих, интеллигенцию, уничтожили еще при сталине Голодомором и Сандармохом с гуллагами..
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29.10.2021 11:41 Відповісти
Это конечно интересно, но.... Почему среди самых упоротых антиваксеров на этом форуме так много порохоботов?
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29.10.2021 12:12 Відповісти
Мені от цікаво, чи всі порохоботи поголовно привиті чи ні?
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29.10.2021 12:13 Відповісти
У него январь через три недели?И с такой арифметикой он что-то там рассчитывает?))
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29.10.2021 11:14 Відповісти
вирус под управлением кузина..
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29.10.2021 11:15 Відповісти
кроме расчета вспышки должен был быть запрет на основании расчетов въезда с фашистской ********* зомбаков!
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29.10.2021 11:15 Відповісти
Невже ці недоумки дійсно вважають що від їхнього "карантину" чи "вакцинації" щось залежить?
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29.10.2021 11:16 Відповісти
нет, конечно, на все воля аллаха.
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29.10.2021 11:22 Відповісти
"Ожидается, что критическая ситуация будет наблюдаться ближайшие три недели."
ВО МЛЯ ! НЕОЖИДАННО ДЛЯ ЗЕ#ДЕГЕНЕРАТОВ !
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29.10.2021 11:20 Відповісти
Мастера спорта по критическим ситуациям.
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29.10.2021 11:31 Відповісти
Чемпионы!
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29.10.2021 11:33 Відповісти
Кузя знає всьо.
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29.10.2021 11:32 Відповісти
ничего как раз до сезона Буковеля а там карантин снимут, ведь всем же чиновникам надо на лыжи и бабло косить. А потом опять введут. Всё для людей ))))))))))
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29.10.2021 11:39 Відповісти
Правительство Испании вернет деньги всем гражданам, которые уплатили штрафы за нарушение первого локдауна с марта по июнь 2021 года. Верховный Суд Испании признал те ограничения неконституционными.

Как https://www.lavanguardia.com/vida/20211022/7810054/gobierno-ordena-devolver-todas-multas-primer-alarma-covid-declarado-inconstitucional.html пишет La Vanguardia, суд пока также изучает, являлись ли конституционными ограничения во время второго локдауна с октября 2020 года до мая 2021-го. За эти месяцы власти выписали еще 220 тысяч штрафов.
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29.10.2021 11:48 Відповісти
Все, що витворяють в Україні кузіни-ляшки+зедьмани теж не законно. Вони, по факту, злочинці
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29.10.2021 13:43 Відповісти
Будут критическими? А сейчас уже что? Или по ихнему критично когда трупы на улицах убирать некому??? Далее, кроме грубо нецензурного, ничего сказать не могу....
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29.10.2021 12:26 Відповісти
Отифсе,чё паритесь ваксеры? Предводители сказали с 12.11 всех пропустит
Готовьтесь к Марту, как раз к концу этого года новые партии с предельными сроками придут, и в марте можно новую волну гнатьТам легче будет, погонят всех кого летом кололи.
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29.10.2021 15:26 Відповісти
 
 