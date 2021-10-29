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Кузін про спалах коронавірусу в Україні: Найближчі три тижні будуть критичними
У МОЗ розповіли, коли буде спад коронавірусу в Україні. Очікується, що критична ситуація спостерігатиметься найближчі три тижні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "Гордону".
За його словами, спад захворюваності буде в січні.
"Найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля поступово піде на зниження. Спад захворюваності продовжиться, як ми очікуємо, майже до кінця січня. Наступне піднесення - березень-квітень 2022 року", - заявив Кузін.
За його словами, влада використовує механізм адаптивного карантину, який доводить свою ефективність.
Топ коментарі
+4 молодой рабочий
показати весь коментар29.10.2021 11:15 Відповісти Посилання
+4 Диды Выпивали
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+3 A San
показати весь коментар29.10.2021 11:13 Відповісти Посилання
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Как https://www.lavanguardia.com/vida/20211022/7810054/gobierno-ordena-devolver-todas-multas-primer-alarma-covid-declarado-inconstitucional.html пишет La Vanguardia, суд пока также изучает, являлись ли конституционными ограничения во время второго локдауна с октября 2020 года до мая 2021-го. За эти месяцы власти выписали еще 220 тысяч штрафов.
Готовьтесь к Марту, как раз к концу этого года новые партии с предельными сроками придут, и в марте можно новую волну гнатьТам легче будет, погонят всех кого летом кололи.