Знайдено мертвим російського генерала, який був свідком у справі про вбивство журналіста Дмитра Холодова

У Підмосков'ї наклав на себе руки колишній перший заступник начальника штабу ПДВ генерал-майор у відставці Анатолій Бєлянін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал 112.

Тіло чоловіка знайшли у квартирі в Івантіївці.

Як повідомляє РЕН ТВ, Бєлянін міг звести рахунки з життям через страх перед панкреатитом, запаленням підшлункової залози, від якого страждав останніми роками.

У 1990-х він проходив свідком у резонансній справі про вбивство журналіста Дмитра Холодова.

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