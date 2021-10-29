Знайдено мертвим російського генерала, який був свідком у справі про вбивство журналіста Дмитра Холодова
У Підмосков'ї наклав на себе руки колишній перший заступник начальника штабу ПДВ генерал-майор у відставці Анатолій Бєлянін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал 112.
Тіло чоловіка знайшли у квартирі в Івантіївці.
Як повідомляє РЕН ТВ, Бєлянін міг звести рахунки з життям через страх перед панкреатитом, запаленням підшлункової залози, від якого страждав останніми роками.
У 1990-х він проходив свідком у резонансній справі про вбивство журналіста Дмитра Холодова.
Топ коментарі
+22 18c49ed2
показати весь коментар29.10.2021 11:29 Відповісти Посилання
+17 Ned Stark
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+14 Маркиз
показати весь коментар29.10.2021 11:39 Відповісти Посилання
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Що????? У нас мабуть в 30% населення панкреатит, в рашці мабуть ще більше... Така страшна хвороба, що ппц!
Вони за ідіотів всіх тримають?
Ахххахахахахааа )) Какие пугливые на рашке генералы . С таким темпом бухания там пол рашки должны самоубиться "от страха панкреатита"
Первый пошел !
Конечно сможете. Если будете знать где копать.
Холст, акрил, 60Х95см.
Картина находится в частной коллекции Невзорова.
- утонул в ванной в монтажной пене
- повесился на аксельбантах
- два раза застрелился из нагана
- напился тосола.... ???
Так я вам, млять, пояню доходчиво!
Когда ваш желудок "переверивает" съеденный вами белок - это этот белок расщепляется нахрен на куски ферментом, который вырабатывает поджелудочная. Только в нормальном состоянии он вырабатывается в неактивном состоянии и активируется в желудке. А при панкреотите он сразу активный и попадает в кровь, вседствие чего он нахрен переваривает стенки сосудов и кровь просто выливается в мясо.
Что сопровождается мучительными болями.
И если не начать современное лечение - смертность 95%.
Приятного аппетита!