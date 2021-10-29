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Новини
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Знайдено мертвим російського генерала, який був свідком у справі про вбивство журналіста Дмитра Холодова

Знайдено мертвим російського генерала, який був свідком у справі про вбивство журналіста Дмитра Холодова

У Підмосков'ї наклав на себе руки колишній перший заступник начальника штабу ПДВ генерал-майор у відставці Анатолій Бєлянін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал 112.

Тіло чоловіка знайшли у квартирі в Івантіївці.

Як повідомляє РЕН ТВ, Бєлянін міг звести рахунки з життям через страх перед панкреатитом, запаленням підшлункової залози, від якого страждав останніми роками.

У 1990-х він проходив свідком у резонансній справі про вбивство журналіста Дмитра Холодова.

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Автор: 

армія рф (17889) росія (66175) самогубство (646) свідок (70)


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Топ коментарі
+22
Панкреатит - он в Раше такой, страшнее только кариес
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29.10.2021 11:29 Відповісти
+17
Белянин мог свести счеты с жизнью из-за страха перед панкреатитом, воспалением поджелудочной железы, от которого страдал в последние годы...

Що????? У нас мабуть в 30% населення панкреатит, в рашці мабуть ще більше... Така страшна хвороба, що ппц!

Вони за ідіотів всіх тримають?
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29.10.2021 11:25 Відповісти
+14
https://ibigdan.livejournal.com/27478421.html Семён Скрепецкий "Орда"
Холст, акрил, 60Х95см.


Картина находится в частной коллекции Невзорова.
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29.10.2021 11:39 Відповісти
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Белянин мог свести счеты с жизнью из-за страха перед панкреатитом, воспалением поджелудочной железы, от которого страдал в последние годы...

Що????? У нас мабуть в 30% населення панкреатит, в рашці мабуть ще більше... Така страшна хвороба, що ппц!

Вони за ідіотів всіх тримають?
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29.10.2021 11:25 Відповісти
Панкреатит - он в Раше такой, страшнее только кариес
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29.10.2021 11:29 Відповісти
Скорей всего у него был геморрой мозга
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29.10.2021 11:32 Відповісти
Да спился он. Не понятно почему так и не сказать. Это же скрепно
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29.10.2021 15:25 Відповісти
"Белянин мог свести счеты с жизнью из-за страха перед панкреатитом"

Ахххахахахахааа )) Какие пугливые на рашке генералы . С таким темпом бухания там пол рашки должны самоубиться "от страха панкреатита"
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29.10.2021 11:27 Відповісти
В мене в дитинстві панкреатит трохи був... Ну боліло в боку, ну підтошнювало і все!
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29.10.2021 11:29 Відповісти
Так пусть родаки енарала не переживают. Фюрер репоедов, *****, обещал всем скрепным поносцам, шо когда они подохнут, все будут в раю.
Первый пошел !
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29.10.2021 11:27 Відповісти
Как им не переживать. Это ж будет кацапский рай, из которого все будут пытаться сбежать хотябы в ад, но ангелы на вышках не будут выпускать.
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29.10.2021 11:38 Відповісти
Земля бетоном
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29.10.2021 11:28 Відповісти
Стекловатой
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29.10.2021 11:30 Відповісти
Тонзиллит и остеохондроз- тоже вещи опасные! Много народу накосили...
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29.10.2021 11:28 Відповісти
А гастрит? А сколіоз? А іжжога?
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29.10.2021 11:30 Відповісти
Забув внести до списку мігрень та целлюліт.
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29.10.2021 11:38 Відповісти
А понос? Це ж жесть!
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29.10.2021 14:58 Відповісти
Просто интересуюсь: экипаж Бука, сбившего МН-17 мы еще сможем увидеть? А Петрова с Бошировым? А чучмеков, спалившихся на отравлении Напвального? Им всем тоже в судах выступать, когда кремлевскую босоту за жопку возьмут.
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29.10.2021 11:29 Відповісти
"мы еще сможем увидеть?"

Конечно сможете. Если будете знать где копать.
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29.10.2021 11:35 Відповісти
Побольше таких надо.
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29.10.2021 11:30 Відповісти
Генерал ВДВшник испугался болезни и застрелился. Видимо решил успокоить поджелудочную водочкой, да и бахнул в голову после нескольких стаканов горькой.😀😀😀
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29.10.2021 11:38 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27478421.html Семён Скрепецкий "Орда"
Холст, акрил, 60Х95см.


Картина находится в частной коллекции Невзорова.
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29.10.2021 11:39 Відповісти
У кацапов все просто решается. Нет человека, нет проблемы.
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29.10.2021 11:42 Відповісти
Вариант - совесть замучала, не рассматриваем???
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29.10.2021 11:42 Відповісти
Зачем она ему, карманы оттягивать?
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29.10.2021 11:53 Відповісти
Вот никогда такого не было - и опять...
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29.10.2021 11:46 Відповісти
Интересно, как агенты Пуфашиста его умертвили:
- утонул в ванной в монтажной пене
- повесился на аксельбантах
- два раза застрелился из нагана
- напился тосола.... ???
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29.10.2021 11:50 Відповісти
Та будуть вони там заморочоватися! Дали нюхнути "новічка", не витримав і "застрелився"
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29.10.2021 12:56 Відповісти
Главный свидетель, он же обвиняемый в этом и многих других убийствах пока жив, - путин в.в., намерено не употребляю его кличку, для официоза.
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29.10.2021 11:57 Відповісти
здех максим і уй з нимодною падлою меньше
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29.10.2021 12:21 Відповісти
худ. Скрепин "Пуйло вакцинирует свою дочь "
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29.10.2021 12:28 Відповісти
А ще хронічна діарея у нього не була?
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29.10.2021 12:54 Відповісти
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29.10.2021 13:39 Відповісти
Вы, придурки, знаете, что такое острый панкреотит?
Так я вам, млять, пояню доходчиво!
Когда ваш желудок "переверивает" съеденный вами белок - это этот белок расщепляется нахрен на куски ферментом, который вырабатывает поджелудочная. Только в нормальном состоянии он вырабатывается в неактивном состоянии и активируется в желудке. А при панкреотите он сразу активный и попадает в кровь, вседствие чего он нахрен переваривает стенки сосудов и кровь просто выливается в мясо.
Что сопровождается мучительными болями.
И если не начать современное лечение - смертность 95%.
Приятного аппетита!
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29.10.2021 14:38 Відповісти
В любом случае, очень рад за путинскую мразь. Пусть горит в Аду, чего и кремлёвской крысе желаю....
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29.10.2021 15:17 Відповісти
В принципе есть специальная болячка - острый рецидивирующий алкогольный панкреатит. Если не перейти на пиво - при всех лечениях прогноз мрачный.
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29.10.2021 15:50 Відповісти
 
 