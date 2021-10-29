56 років колонії суворого режиму на чотирьох: суд у Росії виніс черговий вирок кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір", - Денісова

Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону в рамках "справи Хізб ут-Тахрір" засудив учасників так званої "третьої бахчисарайської групи" до позбавлення волі на строк від 12 до 17 років.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"56 років позбавлення волі на чотирьох! ... Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров - 17 років, Осман Сейтумеров - 14 років, Рустем Сейтмеметов- 13 років, Амет Сулейманов – 12 років", - написала Денісова у соцмережі Facebook.

Усі четверо обвинувачуються за ст. 205.5 (організація та участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу РФ.

"Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини. Закликаю представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину", - додала Денісова.

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