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РосЗМІ про застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі: З ними впораються навіть "зенітки" часів Другої світової

РосЗМІ про застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі: З ними впораються навіть

Російські ЗМІ коментують застосування турецьких безпілотників Bayraktar українськими воїнами на Донбасі та заявляють, що тепер окупаційні війська збиватимуть усі безпілотники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Газета.ру".

Зазначається, що повітряний удар з турецького безпілотника стався після того, як Кремль прямо вказав Туреччині на те, що передача безпілотних технологій українським воїнам може призвести до ескалації конфлікту на Донбасі.

Доктор військових наук РФ Костянтин Сівков заявив, що російсько-окупаційні війська тепер мають право застосовувати "відповідні заходи у відповідь".

За його словами, тепер російським окупантам нібито доведеться збивати всі безпілотники, які там з'являтимуться або блокуватимуть їхні дії, навіть якщо вони цивільні, оскільки відрізнити безпілотник одного типу від іншого в умовах раптового застосування досить складно.

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Сівков вважає, що збити турецький безпілотник нескладно: "Байрактар" - це досить проста ціль для ураження. Навіть зенітні вогневі засоби часів Другої світової війни у ​​вигляді зенітних автоматичних гармат 37-мм та 85-мм успішно з ними впораються".

Нагадаємо, у зоні ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ робила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, було застосовано Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію розмежування і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Речниця МЗС ФРН заявила, що в Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон". Дипломат наголосила, що, на думку Берліна, це є порушенням Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву в переговорах.

Автор: 

росія (66175) Туреччина (3629) Донбас (22358) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+122
Армяне подтверждают!
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29.10.2021 11:40 Відповісти
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29.10.2021 11:45 Відповісти
+51
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29.10.2021 11:46 Відповісти
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Такое шапкозакидательство от рф Украину устраивает.
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29.10.2021 12:37 Відповісти
Ну то якщо зенітки, які були на озброєнні за часів Другої світової війни збивають ці безпілотники, то чому відмовилися від турецьких цитрусових?
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29.10.2021 12:39 Відповісти
Только там нет зенитных пушек.
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29.10.2021 12:46 Відповісти
"Кремль напрямую указал Турции на то, что передача беспилотных технологий украинским воинам может якобы привести к эскалации конфликта на Донбассе." Источник: https://censor.net/ru/n3296507
Пора всем странам понять: что существование выгребной ямы-404, приносит эскалации конфликтов, во всём мире!!!
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29.10.2021 12:52 Відповісти
Лектор у колгоспі вимови мова:
- З погляду логічної градації ми не можемо заперечувати ілюзію пародоксальності, оскільки життя алегоричне та сповнене субординації і кожен індивід захищає свою тенденцію. А як ви думаєте, товариші колгоспники?
Встає колгоспник, гній із валянка стопнув і відповідає:
- Так воно так, бо не може того бути, якби не було б ніяк. І не тому, що воно взагалі, а тому, що, коли воно що, тоді воно і будь ласка.
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29.10.2021 13:10 Відповісти
Карабах показал все вяличие кацапского железа, потому и пищат. Ждем новых вылетов наших пташек за новыми целями.
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29.10.2021 13:11 Відповісти
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29.10.2021 13:18 Відповісти
Удар с Байрактара по рашистскому комплексу РЛС "Панцирь" в Ливии
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29.10.2021 13:32 Відповісти
Поки діють мінські угоди ми можем використовувати лише ракети малого калібру МАМ-С (70 мм), а в них мала бойова частина і так вибухати техніка не буде.
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29.10.2021 13:53 Відповісти
Мне кажется это одиночная пиар-акция. После которой Байрактары надолго замуруют в ангарах. Потому что если собьют его это нанесет огромный репутационный ущерб не только Украине, но и Турции. Противник без сомнения начнет охоту за ними.
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29.10.2021 13:48 Відповісти
Вопрос скорее сколько расхерячивает металолома один дрон пока его собьют. Например если пиндануть какую-то РЛС кацапскую, и с видео, так сразу окупился в 100 раз.
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29.10.2021 13:58 Відповісти
Это не обычная война. А война на публику, где медийная составляющая гораздо важнее всего остального.
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29.10.2021 14:08 Відповісти
Отой дохтур усіх навук савіков, чи як там бува не "науковий" брат нашого всесвітньо відомого киндидидта також усіх навук киви?
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29.10.2021 13:52 Відповісти
Собрался стрелять - стреляй, а не болтай
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29.10.2021 13:55 Відповісти
как обычно рашисткие лживые твари.Будь такое возможно , к чему бы фрицы с жабоедами.да и сами рашисты подымали вой на весь мир?
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29.10.2021 14:05 Відповісти
Понты ганяют. То те то эти. Нет что бы по щам кацапне ****** нормально!
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29.10.2021 14:40 Відповісти
Ну на Мосфильме и не такое снимут.
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29.10.2021 15:00 Відповісти
а Ары в нагорном карабахе тоже из зениток палили?
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29.10.2021 15:21 Відповісти
Пусть они их сначала обнаружат,идиоты.
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29.10.2021 16:42 Відповісти
Хотя киношку запилить могут.
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29.10.2021 16:43 Відповісти
Хафтар и его 200-е ихтамнеты не дадут соврать, ахаха
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29.10.2021 18:20 Відповісти
Вася Рибніков: "https://uainfo.org/blognews/1635514682-kak-molodye-respubliki-donbassa-legko-unichtozhayut-ukrainskie.html Зловещий налет полчищ туркофашистских дронов "Байрактар" на школу для русскоязычных детей-инвалидов великой отечественной войны с задержками в развитии в селе Гранитном Донецкой области обернулся не только концом международной ************ мафии, но и небывалым подъемом боевого духа среди мирных ополченцев Новороссии ."
Читати повністю за ссиллю
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30.10.2021 00:50 Відповісти
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