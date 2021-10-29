РосЗМІ про застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі: З ними впораються навіть "зенітки" часів Другої світової

Російські ЗМІ коментують застосування турецьких безпілотників Bayraktar українськими воїнами на Донбасі та заявляють, що тепер окупаційні війська збиватимуть усі безпілотники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Газета.ру".

Зазначається, що повітряний удар з турецького безпілотника стався після того, як Кремль прямо вказав Туреччині на те, що передача безпілотних технологій українським воїнам може призвести до ескалації конфлікту на Донбасі.

Доктор військових наук РФ Костянтин Сівков заявив, що російсько-окупаційні війська тепер мають право застосовувати "відповідні заходи у відповідь".

За його словами, тепер російським окупантам нібито доведеться збивати всі безпілотники, які там з'являтимуться або блокуватимуть їхні дії, навіть якщо вони цивільні, оскільки відрізнити безпілотник одного типу від іншого в умовах раптового застосування досить складно.

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Сівков вважає, що збити турецький безпілотник нескладно: "Байрактар" - це досить проста ціль для ураження. Навіть зенітні вогневі засоби часів Другої світової війни у ​​вигляді зенітних автоматичних гармат 37-мм та 85-мм успішно з ними впораються".

Нагадаємо, у зоні ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ робила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, було застосовано Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію розмежування і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Речниця МЗС ФРН заявила, що в Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон". Дипломат наголосила, що, на думку Берліна, це є порушенням Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву в переговорах.