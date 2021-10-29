Основні симптоми COVID-19 майже не змінилися, але з'явився новий – сильна нудота, що дуже погано, – лікар Дубров

Багато людей з коронавірусною хворобою почали скаржитися на сильну нудоту, через що хворим важко харчуватися та пити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. Богомольця.

"Це дуже погано, оскільки для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно вживати багато рідини", – зазначив Дубров.

Лікар зазначив, що при цьому більшість основних симптомів COVID-19 майже не змінилися – це кашель, підвищена температура, біль у м'язах, утруднене дихання, втома.

"Під час останньої хвилі менша кількість хворих втрачає нюх та смак, ніж було раніше. Збільшилася кількість людей із розладом шлунково-кишкового тракту. Як правило, такий симптом частіше спостерігається у дітей", - наголосив Дубров.

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Також лікар розповів, що через штам "Дельта" стан пацієнтів може дуже різко погіршитися і буквально за кілька днів із відносно стабільного перейти до критичного.