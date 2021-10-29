Основні симптоми COVID-19 майже не змінилися, але з'явився новий – сильна нудота, що дуже погано, – лікар Дубров
Багато людей з коронавірусною хворобою почали скаржитися на сильну нудоту, через що хворим важко харчуватися та пити.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. Богомольця.
"Це дуже погано, оскільки для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно вживати багато рідини", – зазначив Дубров.
Лікар зазначив, що при цьому більшість основних симптомів COVID-19 майже не змінилися – це кашель, підвищена температура, біль у м'язах, утруднене дихання, втома.
"Під час останньої хвилі менша кількість хворих втрачає нюх та смак, ніж було раніше. Збільшилася кількість людей із розладом шлунково-кишкового тракту. Як правило, такий симптом частіше спостерігається у дітей", - наголосив Дубров.
Також лікар розповів, що через штам "Дельта" стан пацієнтів може дуже різко погіршитися і буквально за кілька днів із відносно стабільного перейти до критичного.
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Может пора Америке - начинать зачистку?
Главная суть - не допустить любой нехватки витаминов или микроэлементов для организма.
Коронеавирус когда попадает в организм ищет слабые места. Потому и болеют тяжело те у кого хронические заболевания.
А по поводу тошноты - то у человека идет кашель ,он откашливает и глотает эту слизь , потом из-за этого начинатеся тошнота. Не во всех случаях так ,но у большинства.
Дивно те,що до цього часу уряд не приділив жодної уваги просвітницькій діяльності,віддпустивши все на самотік.
Невже важко було зробити щось,накшталт коміксів,де просто і в ілюстраціях донести будову клітини,що таке мРНК,як діє вакцина і т.п.
А що до нових симптомів хвороби,то лікар правий-це погано.Вірус викликає хворобу,коли потрапляє в клітину,він паразит.Для коронавірусу "ворота" в клітину це рецептори АПФ2.Найбільше їх в дихальних шляхах і в шлунково-кишковому тракті.