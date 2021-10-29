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Новини Коронавірус і карантин
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Основні симптоми COVID-19 майже не змінилися, але з'явився новий – сильна нудота, що дуже погано, – лікар Дубров

Основні симптоми COVID-19 майже не змінилися, але з'явився новий – сильна нудота, що дуже погано, – лікар Дубров

Багато людей з коронавірусною хворобою почали скаржитися на сильну нудоту, через що хворим важко харчуватися та пити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. Богомольця.

"Це дуже погано, оскільки для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно вживати багато рідини", – зазначив Дубров.

Лікар зазначив, що при цьому більшість основних симптомів COVID-19 майже не змінилися – це кашель, підвищена температура, біль у м'язах, утруднене дихання, втома.

"Під час останньої хвилі менша кількість хворих втрачає нюх та смак, ніж було раніше. Збільшилася кількість людей із розладом шлунково-кишкового тракту. Як правило, такий симптом частіше спостерігається у дітей", - наголосив Дубров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дотримуйтеся соціальної дистанції", - лікар Жиравецький дав рекомендації, як поводитися після вакцинації проти COVID-19

Також лікар розповів, що через штам "Дельта" стан пацієнтів може дуже різко погіршитися і буквально за кілька днів із відносно стабільного перейти до критичного.

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Топ коментарі
+14
мене тошнить з 2019 року.
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29.10.2021 11:37 Відповісти
+2
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29.10.2021 11:44 Відповісти
+2
Сча антиваксеры будут выделяться в толпе обрыгаными манишками
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29.10.2021 11:58 Відповісти
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Похоже кто то руководит развитием Короновируса? Интересно что в конце?
Может пора Америке - начинать зачистку?
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29.10.2021 11:33 Відповісти
Так уже начали.
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29.10.2021 12:10 Відповісти
мене тошнить з 2019 року.
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29.10.2021 11:37 Відповісти
Фокус будет не в развитии коронавируса, а в развитии прививок РНК вакцин, к которым сначала приучат мир, а потом внесут в них непоправимые изменения, которые приведут к утилизации "избыточного населения".
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29.10.2021 11:37 Відповісти
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29.10.2021 11:44 Відповісти
А зачем что то вносить если и Так вакцины от коронавируса до 2020 г.считались невозможными из за АДЕ .что и сейчас видно на практике , по статистике официальный вакцинированных умирает больше (несмотря на брехню в СМИ) чем не уколотых , поэтому и принуждают уколоть как можно больше - уменьшение контрольной группы не уколотых сможет скрыть то что сейчас не получается
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29.10.2021 12:25 Відповісти
Читал китайские брошуры по коронавирусу, там в деталях все описано было еще 2,5 года назад.
Главная суть - не допустить любой нехватки витаминов или микроэлементов для организма.
Коронеавирус когда попадает в организм ищет слабые места. Потому и болеют тяжело те у кого хронические заболевания.
А по поводу тошноты - то у человека идет кашель ,он откашливает и глотает эту слизь , потом из-за этого начинатеся тошнота. Не во всех случаях так ,но у большинства.
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29.10.2021 11:41 Відповісти
Ну таки если читать не брошюры то - нехватка витаминов и микроэлементов называется вторичный иммунодефицит ,а тошнота и расстройство- один из симптомов короновируса и эти симптомы зависят от того как вирус попадает в организм , через слизистую или жкт
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29.10.2021 12:15 Відповісти
Сча антиваксеры будут выделяться в толпе обрыгаными манишками
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29.10.2021 11:58 Відповісти
Який бардак в інфополі.Не дивно,що багато людей бояться вакцинації,начитавшись і наслухавшись різних сташилок.
Дивно те,що до цього часу уряд не приділив жодної уваги просвітницькій діяльності,віддпустивши все на самотік.
Невже важко було зробити щось,накшталт коміксів,де просто і в ілюстраціях донести будову клітини,що таке мРНК,як діє вакцина і т.п.
А що до нових симптомів хвороби,то лікар правий-це погано.Вірус викликає хворобу,коли потрапляє в клітину,він паразит.Для коронавірусу "ворота" в клітину це рецептори АПФ2.Найбільше їх в дихальних шляхах і в шлунково-кишковому тракті.
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29.10.2021 12:51 Відповісти
 
 