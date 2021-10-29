У Міноборони підтвердили, що ЗСУ можуть отримати британські ракети Brimstone Sea Spear

Нова ракета Brimstone Sea Spear, яку розробляє британська компанія MBDA UK, може бути поставлена ​​в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили у Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

"Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка у майбутньому, у тому числі, може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялось раніше, британське видання The Times із посиланням на українського дипломата повідомило, що Велика Британія веде переговори з Україною про продаж їй зброї на тлі побоювань щодо можливого використання Російською Федерацією поточної газової кризи в Європі для подальшого захоплення українських територій. Зокрема, йшлося про продаж Британією Україні ракет класу "земля-земля", розроблених MBDA UK, які можуть вражати багато цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, що перебувають на озброєнні ВМС України.

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Як повідомлялося, 15 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив в інтерв’ю одному з українських телеканалів, що половина коштів з кредитних 2,5 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд дол.), які Велика Британія надає Україні, піде на посилення українського флоту. Крім того, Україна придбає для захисту свого узбережжя два бойові протимінні кораблі, ракетне озброєння і сучасні технології. Також планується побудувати дві військово-морські бази - на узбережжі Чорного та Азовського морів.