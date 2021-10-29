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Новини Оборона
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У Міноборони підтвердили, що ЗСУ можуть отримати британські ракети Brimstone Sea Spear

У Міноборони підтвердили, що ЗСУ можуть отримати британські ракети Brimstone Sea Spear

Нова ракета Brimstone Sea Spear, яку розробляє британська компанія MBDA UK, може бути поставлена ​​в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили у Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

"Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка у майбутньому, у тому числі, може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялось раніше, британське видання The Times із посиланням на українського дипломата повідомило, що Велика Британія веде переговори з Україною про продаж їй зброї на тлі побоювань щодо можливого використання Російською Федерацією поточної газової кризи в Європі для подальшого захоплення українських територій. Зокрема, йшлося про продаж Британією Україні ракет класу "земля-земля", розроблених MBDA UK, які можуть вражати багато цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, що перебувають на озброєнні ВМС України.

Також дивіться: Випробування модернізованого РСЗВ "Вільха-М" відбуваються на Одещині: тестують нові ракети зі збільшеною дальністю польоту, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, 15 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив в інтерв’ю одному з українських телеканалів, що половина коштів з кредитних 2,5 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд дол.), які Велика Британія надає Україні, піде на посилення українського флоту. Крім того, Україна придбає для захисту свого узбережжя два бойові протимінні кораблі, ракетне озброєння і сучасні технології. Також планується побудувати дві військово-морські бази - на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Автор: 

Велика Британія (5667) Міноборони (7490) оборона (4834) ракети (4078) ЗСУ (7680)


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Топ коментарі
+14
как уже хочется услышать факт - Украинские военные ПОЛУЧИЛИ! Все в будущем времени......
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29.10.2021 11:54 Відповісти
+11
Дуже добре, що англосакси мають власну політику щодо України, а не так як ************ німаки і жабоїди.
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29.10.2021 12:11 Відповісти
+9
десь у Севастополі напрягся стратегічний чорноморський флот фашистської *********...
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29.10.2021 12:01 Відповісти
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как уже хочется услышать факт - Украинские военные ПОЛУЧИЛИ! Все в будущем времени......
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29.10.2021 11:54 Відповісти
этого достаточно для истерики немытой головы и лошади пржевальского
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29.10.2021 12:06 Відповісти
сожри селедки...может попустит временно.
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29.10.2021 12:08 Відповісти
Первый разорванный рашистский пердачиллло пошел....
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29.10.2021 12:10 Відповісти
***** это ты и твои родители. путлер ***** тебе к ПаРаше.
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29.10.2021 12:11 Відповісти
поменяй флаг на триколор, ущербный
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29.10.2021 12:10 Відповісти
вас тут двое пидеров, чпокайтесь и лабзайтесь....хуйлолюбы ватные.
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29.10.2021 12:12 Відповісти
полирнулся с утра что-ли...
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29.10.2021 12:14 Відповісти
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29.10.2021 11:54 Відповісти
А как же отечественные разработки? Зеля предпочитает кормить английских евреев?
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29.10.2021 11:55 Відповісти
у бритов есть нам тратить время на разработку -зачем
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29.10.2021 11:57 Відповісти
Завтра бриты скажут "мы передумали" и будут "сонечки" от кацапов кукишем отстреливаться. Вот зачем.
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29.10.2021 12:25 Відповісти
Одне іншому не заважає. Це вже готове рішення. Як і Байрактари.
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29.10.2021 12:12 Відповісти
Я не соглашусь. В случае Байрактара у Украины вроде ничего аналогичного небыло. Но как же насчёт "Нептуна"? Насколько я знаю, там или есть или на подходе версия с корабельным базированием. Разрабатывали-разрабатывали, потом пришёл Зеля, всё и просрал. А одно другому очень мешает. Во-первых бюджет не резиновый, во-вторых обычно зоопарк из однотипных ракет не плодят. Если будет решено ставить на корабли импортные ракеты, то это крест на отечественных разработках.
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29.10.2021 12:29 Відповісти
вес ракеты Братишка Юпитера потяжелей а пу с англицкой можно даже на мбк втулить
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29.10.2021 12:41 Відповісти
Ну тогда берём .
Если у зебилов хоть когда нибудь что-то пойдёт дальш обещаний.
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29.10.2021 12:50 Відповісти
подтвердили, что могут получить, а могут не получить. И так каждый день
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29.10.2021 11:57 Відповісти
Це ще один маленький цвях в домовину ПІДАраші.
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29.10.2021 12:08 Відповісти
Ну как побрекзитили, уродцы рашистские ?
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29.10.2021 12:11 Відповісти
не плохая таки ракета дешевле чем маверейк легче уже обкатана по советской технике друзей Куйла и тандемная бч для гриля в курятнике
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29.10.2021 12:01 Відповісти
Ракета Brimstone, розроблена міжнародним консорціумом MBDA UK для збройних сил Великої Британії.
Оснащується активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє з великою точністю вражати рухомі цілі. Крім того, є можливість лазерного наведення.
Бойова частина ракети влаштована по тандемному принципу.
Вартість таких ракет становить понад 100 000 фунтів стерлінгів кожна.
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29.10.2021 12:01 Відповісти
отакую красавицу да в пылающее дупло **********)))) срочно вызовите проктолога в студию 60 минут
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29.10.2021 13:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F1cS8zhweq4
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29.10.2021 14:25 Відповісти
Дайте спробувати одну під Золотим, як рекламу.
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29.10.2021 14:25 Відповісти
десь у Севастополі напрягся стратегічний чорноморський флот фашистської *********...
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29.10.2021 12:01 Відповісти
Дуже добре, що англосакси мають власну політику щодо України, а не так як ************ німаки і жабоїди.
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29.10.2021 12:11 Відповісти
Поэтому бриты и вышли из импотентного ес
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29.10.2021 12:14 Відповісти
тому, шо вони бриті, а франко-германці небриті і не голені
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29.10.2021 12:21 Відповісти
... як ті олені...
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29.10.2021 12:27 Відповісти
щас прилетит очередная "озабоченность" от друзей ху@ла меркель и макрона)))))))))))))
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29.10.2021 12:36 Відповісти
Дограєтесь що ЛДНРівці отримають "Калібри". І буде потім "отвєтка" прилітати в Кіів та Конча-Заспу.
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29.10.2021 12:59 Відповісти
То тобі дуже такого хочеться. Кацапи Бук ховали, неначе котове сало, а про Калібри взагалі мови немає. Ти нам тут ще ЯО пригрози, Тільки відразу ж придумуй, що робитимеш, коли ми не злякаємося.
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29.10.2021 13:34 Відповісти
нечосана у ярості
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29.10.2021 13:01 Відповісти
немецко- французские подельники рашистского оккупанта , могут отказатся от английской овсянки из-за помощи Украине
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29.10.2021 14:01 Відповісти
и на каком складе зЯленский спрячет эти ракеты от Украинской армии?
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29.10.2021 15:25 Відповісти
ЯКА ГАРНА НОВИНА!!!!!
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29.10.2021 16:10 Відповісти
 
 