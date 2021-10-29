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Новини Коронавірус і карантин
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"Чому Україна задихається?": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять необхідність обов'язкової вакцинації та ефективність боротьби з пандемією

У п'ятницю, 29 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять необхідність обов'язкової вакцинації та ефективність боротьби з пандемією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед тем:

  • Чи потрібно запроваджувати обов’язкову вакцинацію для українців?
  • Чи ефективно українська влада бореться з епідемією?
  • Чи вистачить хворим в Україні кисню?
  • Чи заслуговують на ув'язнення продавці та покупці підроблених сертифікатів про вакцинацію?

Чому Україна задихається? Де українським лікарям брати кисень для хворих на коронавірус? Чому керівництво країни не подбало про кисень заздалегідь? Влада vs фальсифікатори COVID-сертифікатів: чи потрібно саджати у в'язницю продавців та покупців підроблених документів? Та чи варто запроваджувати обов’язкову вакцинацію у країні? На цю гостру тему поворимо у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00.

Гості студії:

ІГОР КУЗІН, заступник міністра охорони здоров'я України;

ЄВГЕНІЙ ЄНІН, перший заступник міністра внутрішніх справ України;

МИХАЙЛО РАДУЦЬКИЙ, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ"; голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;

АРСЕН ЖУМАДІЛОВ, генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України";

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідерка партії Всеукраїнське Об’єднання "Батьківщина";

ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана";

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, Міський голова Києва;

ЄВГЕН КОМАРОВСЬКИЙ, лікар-педіатр, телеведучий;

МАКСИМ СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров'я України (2020-2021);

БОРИС БРИЛЬ, лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів";

ЛЕСЯ ЛІТВІНОВА, Голова благодійної організації "СВОЇ";

ОЛЕКСАНДР ВИШНЯКОВ, директор департаменту регіонального розвитку "Метінвест Холдинг";

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЛЄВ, міський голова Скадовська;

НІКОЛОЗ КІПШИДЗЕ, лікар Міхеіла Саакашвілі.

Вони говорять, а вирішує народ.

Автор: 

карантин (18172) свобода слова (391) Шустер Савік (362) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
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29.10.2021 12:03 Відповісти
+4
Никто не может ввести обязательную вакцинацию, она нарушает все статьи конституции, а менять конституцию можно только путём всеукраинского референдума.
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29.10.2021 12:02 Відповісти
+3
где записаться на 146-ю бустерную дозу вакцины от ковидлы?
у меня без дозы уже ломка начинается.
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29.10.2021 12:00 Відповісти
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Это временно. Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
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29.10.2021 11:55 Відповісти
Украина получила с начала пандемии 24 миллиона доз вакцины - на 12 млн привывок.
Ето 30% от необходимого.
Антваксеры, как вы их называете , виноваты конечно, но они есть во все странах. А в первую очередь виновата криворогая шпана разворовавшая ковид-фонд и потому сознательно провалившая компанию вакцинации.
Так как при активной компании привывок бы не хватило, они и завезли чуток - шоб считалось.
Зато теперь есть крайние.
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29.10.2021 12:13 Відповісти
Вы были бы совершенно правы, если б в Украине был дефицит вакцин. Но его нет.
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29.10.2021 12:21 Відповісти
"дефицита нет" потому что не проводилась активная компания вакцинации как в той же Польше. Завезли пару доз, открыли втихаря пару кабинетов вакцинации и на єтом все, - запилили видосик что проблема решена.
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29.10.2021 12:28 Відповісти
С июня вакцинировали всех желающих, предлагали выезды прямо в офисы и на месте всё делать ФАЙЗЕРОМ! Бесплатно. Все, кто хотел, воспользовались этим предложением.
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29.10.2021 12:30 Відповісти
Файзер появился аж в августе, знаю т.к. мой тесть все его ждал. И надо было вакцинировать не "всех кто хотел", а "всех кого надо", начиная с врачей. Так как делали нормальные страны.
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29.10.2021 12:35 Відповісти
Не ври.

https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
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29.10.2021 12:36 Відповісти
При этом, реально у меня есть знакомые, которые вакцинировались файзером 14 июня. Не блатные и не депутаты.
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29.10.2021 12:37 Відповісти
может повезло, - тесть в Черкасах записался у семейного на файзер, мы были у них в середине июля он все ждал.
Но то неважно. Вакцинация єто не просто штрыкнуть голкой - єто разьяснительная компания, даже с елементами принуждения. Ничего єтого не было до октября.
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29.10.2021 12:46 Відповісти
Реально эти, которые 14-го июня вакцинировались, в пятницу приняли решение, а в понедельник утром уже получили прививку. Вопрос был только в желании.
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29.10.2021 12:47 Відповісти
А почему во Франции или тут в Моршине у 70% "было желание", а в общем по Украине нет?
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29.10.2021 12:51 Відповісти
О! У меня есть знакомые как раз во Франции - антиваксеры на всю голову. Сидят на кацапском телевизоре, слушают шансон
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29.10.2021 12:53 Відповісти
Во-во) Там наличие "антиваксеров на всю голову" не помешало вакцинировать 70% населения. А тут прям беда, - может не в них дело?
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29.10.2021 13:01 Відповісти
Но там их таки меньше
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29.10.2021 13:03 Відповісти
та ладно. где у нас хоть десятая доля того?

https://www.dw.com/ru/vo-francii-mnogotysjachnye-protesty-protiv-kovidnyh-mer/a-59088078 Против "паспортов здоровья" и других мер борьбы с коронавирусом во Франции вышли на улицы около 140 тысяч человек.
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29.10.2021 13:10 Відповісти
На улицы они вышли, а в маркет они хрен зайдут. Там с ними не цацкаются.
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29.10.2021 13:11 Відповісти
У меня есть идея, как отличить настоящих вакцинированных от тех, кто купил сертификат. В определенный момент по мобильным сетям на вживленные чипы вакцинированных дать команду, например, снять штаны. Все, кто замрет без штанов - молодцы, ага. А те, кто будет тыкать в лицо полиции сраные свои бумажки - злостные фальсификаторы! Не благодарите.
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29.10.2021 11:58 Відповісти
Запатентуй в 95-м квартале
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29.10.2021 12:58 Відповісти
Яким же ш тупеньким треба бути. Які чіпи?
Ти хоча б уявляєш, який розвиток повинен бути в науки, щоб за допомогою чіпів керувати організмом? І потужність сигналу, яка б активувала пасивний чіп на відстані в декілька метрів?
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29.10.2021 13:44 Відповісти
Виталя, у тебя всегда с ЧЮ так херово было?
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29.10.2021 13:47 Відповісти
Ну, будем вважати, підколов.
Але з іншого боку дивись, щоб тебе не почав цитувати мудрий нарід .
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29.10.2021 15:57 Відповісти
Він вже й про пласку Землю цитує.
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29.10.2021 16:17 Відповісти
ви у ВР працюєте? Тільки там такі дебільни думки реалізують... чи може ви чорний кардинал, який ********** їх на схожі дурниці?
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01.11.2021 19:03 Відповісти
Все гораздо страшнее. Я рептилоид.
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02.11.2021 08:14 Відповісти
сначала "хоть поржом", а потом задихается. Так бывает
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29.10.2021 11:59 Відповісти
где записаться на 146-ю бустерную дозу вакцины от ковидлы?
у меня без дозы уже ломка начинается.
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29.10.2021 12:00 Відповісти
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29.10.2021 12:03 Відповісти
оцiнив. але бiгати за черговою дозою вакцини не збираюся.
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29.10.2021 12:21 Відповісти
Если б ты даже собрался, я б тебя начал отговаривать. Тебе не стОит вакцинироваться.
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29.10.2021 12:25 Відповісти
припиняйте fratricide; бо саме ти щось розійшовся, в усі боки
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29.10.2021 12:49 Відповісти
"Не хочешь, не ешь" (с)
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29.10.2021 12:51 Відповісти
так у ВР 70% не вакцинованих депутатів. Гарниц приклад. ЦЕ перемога!
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01.11.2021 19:00 Відповісти
Никто не может ввести обязательную вакцинацию, она нарушает все статьи конституции, а менять конституцию можно только путём всеукраинского референдума.
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29.10.2021 12:02 Відповісти
А в Украине и нет принудительной вакцинации. От слова совсем
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29.10.2021 12:03 Відповісти
пффф. А в 2019 році , коли розігнали парламент, на Конституцію дивились?
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29.10.2021 13:35 Відповісти
ви абсолютно праві. Примусової вакцинації немає. Тільки є купа обмежень і більшість з них такі, що люди не можуть вийти на вулицю, піти на роботу і заробити гроші і ще дуже багато. Не забуваємо сплачувати штрафи від 17 до 34 тис. грн. Ми в нашій Україні живемо наче ми чужинці. Ось таке зараз враження.
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01.11.2021 15:58 Відповісти
на запитання
"Почему Украина задыхается?" - проста відповідь: тому що для 73/43%зебілів "акакаяразніца".
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29.10.2021 12:08 Відповісти
Дай Боже зроблять дострокові перевибори у ВР. Бо ще за 3 роки правління слуг вони зітруть Україну з лиця землі(
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01.11.2021 17:28 Відповісти
Ну и компашка соберётся, не понимаю только на кой там мэр Скадовска?Мэр Геническа уже не котируется что ли?
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29.10.2021 12:15 Відповісти
чим тобі херова та компашка? Адже будуть всі твої - зебілоїди. Жодного спікера з опозиції.
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29.10.2021 12:18 Відповісти
Какие мои?Какие зебилоиды?Хоть список осиль (понимаю, что это трудно, но уж постарайся). А компашка ещё та, пауки в банке.
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29.10.2021 12:20 Відповісти
не віднєкуйся, 73/43%-ний. Хоча, для початку - справді, зроби хоча би ще одне, останнє зусилля над списком. Може, і вийде тобі зрозуміти, що ви з одної зеленої шобли
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29.10.2021 12:44 Відповісти
Та у тебя всё зебилы, тотально, один только ты Дартаньян. Под кроватью проверяешь перед сном, вдруг там тоже окопались?
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29.10.2021 12:49 Відповісти
штампуєш, зебіл
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29.10.2021 13:01 Відповісти
з опозиції буде Тимошенко. Її достатньо, щоб ми з вами отримали інформацію про реальне положення справ.
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01.11.2021 15:42 Відповісти
Тимошенко дійсно дає нормальні коментарі, які дуже близьки до правди. Ми може і не розбираємось в політиці, чи в економіці, але ми спілкуємось з реальними живими людьми і бачимо справжнє положення справ. По ТБ не побачиш жодної чесної новини. Тимошенко розказує як є, гірко, неприємно, але розказує. ЦЕ ціню.
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01.11.2021 16:00 Відповісти
Пуделек еще трепыхается? )))
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29.10.2021 12:55 Відповісти
А чого ви так? Його шоу завжди мало популярність і до речі, там завжди казали правду, на відміну від інших шоу. Хай буде і дай Бог щоб він продовжував відкривати людям очі. Його і прибрали через те, що заважав працювати "чесним" політикам.
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01.11.2021 17:27 Відповісти
Особенно "правду" у него полгода назад говорила из зала одна предприримательница, которая через неделю стала учительницей.
Особенно месяц-полтора назад "говорил правду" ган... Гордон, когда заявлял, что Порошенко дал команду сдать Мариуполь.
Сплошная "правда" у етого еврейского пуделя и никаких манипуляций
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01.11.2021 17:40 Відповісти
Так як вплив вакцини на людину ще до кінця не вивчений - "вакцинація" може бути лише добровільною. Антиконституційно і антигуманно змушувати людей приймати участь в медичних експериментах.
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29.10.2021 12:56 Відповісти
Чого не вивчений? Ось зараз цілих 37 пунктів, кому не можна вакцинуватись. Чомусь тільки раніше не було цих пунктів і вакцинували всіх бажаючих без розбору. Шкода лише те, що помирають і вакциновані і не вакциновані однаково. Не в тому річ, не в тооооомуууу річ....
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01.11.2021 15:41 Відповісти
Криками о вакцинации пытаются заглушить предсмертные стоны агонизирующей украинской медицины. Когда уже наконец медработники в Украине начнут получать нормальную, неоднократно обещанную, кстати, зарплату?! И будут ли получать зарплату вообще?! Вот новости только по одной районной больнице: https://www.vizit.ks.ua/medicina/u-genicheskij-likarni-mediki-pracyuyut-na-znos-ta-ne-otrimuyut-zarplatu/ Кому интересно, на том же портале ранее: https://www.vizit.ks.ua/medicina/genicheski-mediki-dosi-ne-otrimali-zarplatu-za-traven/ , https://www.vizit.ks.ua/medicina/genicheski-mediki-************-ne-otrimuvati-zarplati-i-doplati-za-robotu-z-xvorimi-na-koronavirus/ , https://www.vizit.ks.ua/medicina/u-genichesku-mediki-proveli-tixu-akciyu-protestu/ , https://www.vizit.ks.ua/medicina/u-genicheskij-likarni-majzhe-trimisyachni-borgi-z-zarobitno%d1%97-plati-mediki-protestuyut-video/ .
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29.10.2021 13:12 Відповісти
дякуємо Супрун, яка зробила медичну реформу, тим керівникам, які троді були при владі. А тепер пожинаємо плоди праці розуміючих людей.
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01.11.2021 17:14 Відповісти
Якби медики отримували ту зарплатню,яку їм обіцяли, якби влада не провалила медичну реформу - не було б зараз черг на вакцинацію по 5 годин. Ви ж 100% бачили ті фото з інтернету, де люди стоять купою в черзі на вакцинацію. ЧИ не це є розасдником для ковіду??? Клоунада при клоуні і не більше.
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01.11.2021 15:40 Відповісти
Наразі положення всього людства - це виживання в страшних тяжких умовах. І не відомо, як буде далі, є тільки думка, що ще гірше. Політикам зараз потрібно обєднатись заради майбутнього наших дітей. До біса тупаків, які приходять у ВР за грошима. Дайте дорогу тим, хто зможе підтримувати всі напрямки держави в належному рівні. Інакше нам гаплик.
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01.11.2021 16:02 Відповісти
Як би не було - цей жах дуже важко переживати в режимі реального часу. Звідси купа інфолрмації про смерті, на це вже не можливо дивитись. Дуже хочеться, щоб хоч хтось, хто там наверху пояснив хоча б щось і розповів - скільки це ще буде тривати(
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01.11.2021 17:08 Відповісти
 
 