"Чому Україна задихається?": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять необхідність обов'язкової вакцинації та ефективність боротьби з пандемією

У п'ятницю, 29 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять необхідність обов'язкової вакцинації та ефективність боротьби з пандемією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед тем:

Чи потрібно запроваджувати обов’язкову вакцинацію для українців?

Чи ефективно українська влада бореться з епідемією?

Чи вистачить хворим в Україні кисню?

Чи заслуговують на ув'язнення продавці та покупці підроблених сертифікатів про вакцинацію?

Чому Україна задихається? Де українським лікарям брати кисень для хворих на коронавірус? Чому керівництво країни не подбало про кисень заздалегідь? Влада vs фальсифікатори COVID-сертифікатів: чи потрібно саджати у в'язницю продавців та покупців підроблених документів? Та чи варто запроваджувати обов’язкову вакцинацію у країні? На цю гостру тему поворимо у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00.

Гості студії:

ІГОР КУЗІН, заступник міністра охорони здоров'я України;

ЄВГЕНІЙ ЄНІН, перший заступник міністра внутрішніх справ України;

МИХАЙЛО РАДУЦЬКИЙ, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ"; голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;

АРСЕН ЖУМАДІЛОВ, генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України";

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідерка партії Всеукраїнське Об’єднання "Батьківщина";

ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана";

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, Міський голова Києва;

ЄВГЕН КОМАРОВСЬКИЙ, лікар-педіатр, телеведучий;

МАКСИМ СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров'я України (2020-2021);

БОРИС БРИЛЬ, лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів";

ЛЕСЯ ЛІТВІНОВА, Голова благодійної організації "СВОЇ";

ОЛЕКСАНДР ВИШНЯКОВ, директор департаменту регіонального розвитку "Метінвест Холдинг";

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЛЄВ, міський голова Скадовська;

НІКОЛОЗ КІПШИДЗЕ, лікар Міхеіла Саакашвілі.

Вони говорять, а вирішує народ.