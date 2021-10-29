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Новини Боротьба з коронавірусом
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В одній із ОТГ на Харківщині щеплено понад 94% дорослого населення першою дозою, і показники захворюваності практично нульові, - Кузін

В одній із ОТГ на Харківщині щеплено понад 94% дорослого населення першою дозою, і показники захворюваності практично нульові, - Кузін

В Україні є приклади, коли керівництво територіальних громад ефективно проводить кампанію щодо вакцинації проти коронавірусу.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у таких громадах щеплено багато людей і низький рівень захворюваності на COVID-19.

"Така ситуація у Харківській області, наприклад, Липецька громада. Там добре організували процес вакцинації, керівник громади дуже активний, і там щеплено понад 94% дорослого населення однією дозою, і показники захворюваності практично нульові", - повідомив Кузін.

Також читайте: Кузін про спалах коронавірусу в Україні: Найближчі три тижні будуть критичними

Автор: 

вакцина (4419) Харківщина (6054) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
А тупорылые создания не способны понять, что если заболеваемость на нуле, то и смертность тоже? Попробуй эвтаназию, она тебя вылечит.
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29.10.2021 12:23 Відповісти
+6
Ваксонавты сами бред придумывают...и сами же его по инету разносят...маладцы какие..
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29.10.2021 12:32 Відповісти
+4
Значит туда кислорода больше не возить.
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29.10.2021 12:24 Відповісти
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Да что мне та заболеваемость, про смертность лучше пусть расскажет.
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29.10.2021 12:21 Відповісти
А тупорылые создания не способны понять, что если заболеваемость на нуле, то и смертность тоже? Попробуй эвтаназию, она тебя вылечит.
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29.10.2021 12:23 Відповісти
Обращайтесь к д-ру Геворкяну, в Украине ни эвтаназия не узаконена. Этаназия, впрочем, тоже.
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29.10.2021 12:25 Відповісти
А я не говорю тебе идти за эвтаназией в больничку, просто выйди в окошко и тебе сразу полегчает. Только этаж возьми повыше 5го
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29.10.2021 12:29 Відповісти
Не боишься, что упаду например на тебя?Голова всунется меж ребёр, и что дальше?Легче станет?)
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29.10.2021 12:35 Відповісти
Значит залезь в ванную и урони туже же тостер включенный в розетку
Выпей туалетный утенок
петлю на люстру...
способов много
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29.10.2021 12:41 Відповісти
Способов много, но я совершенно не собираюсь ими пользоваться. А вот с коллегами распить сегодня вечерком бутылочку Chivas Rеgal'а очень даже намерен, чего всем и желаю))
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29.10.2021 12:45 Відповісти
Метилового спирта туда плесните грам 50
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29.10.2021 13:08 Відповісти
Незачем, у меня только начальник дурак, а коллеги вполне нормальные.
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29.10.2021 13:10 Відповісти
Raised. не знаю узаконена или нет, но у меня есть яркий пример эвтаназии, за подписью всех необходимых документов, 2013 года.
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29.10.2021 13:09 Відповісти
В Украине?И как , провели оную эвтаназию?
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29.10.2021 14:13 Відповісти
ну да, там заболеть не успевают, сразу помирают
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29.10.2021 12:33 Відповісти
Моршине летом вакцинировано более 75%..
Количество заболевших сейчас - 22 человека и все в легкой форме, в больнице - никого.
Вибори у Моршині минулого року. Там де не має зелених клоунів - там життя
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29.10.2021 12:51 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59062239 https://www.bbc.com/ukrainian/news-59062239

"Моршинське диво". Соцмережі заполонили меми про вакциноване місто
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29.10.2021 12:52 Відповісти
Не дякуй!

https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m/author/
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29.10.2021 12:57 Відповісти
Весьма сомнительно сравнение.
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29.10.2021 12:57 Відповісти
Взяв і насцяв на антивакцинаторів.
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29.10.2021 12:22 Відповісти
Это была "божья роса" для ваксонавтов..... проверить то то о чем оно говорит нельзя...статистики то по отдельным громадам нет....мели что хочешь...
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29.10.2021 12:26 Відповісти
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29.10.2021 12:31 Відповісти
Ваксонавты сами бред придумывают...и сами же его по инету разносят...маладцы какие..
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29.10.2021 12:32 Відповісти
Проста аналітика щодо "моршинського дива".
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m/author/
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29.10.2021 12:37 Відповісти
Типичная кацапская логика. А как дышал...
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29.10.2021 12:44 Відповісти
Болезный...это ты выложил картинку с бредом...а не я....так что попей водички...и тебя попустит...
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29.10.2021 12:52 Відповісти
Не дёргайся, консерва кацапская. Ты уже вскрылась.
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29.10.2021 12:54 Відповісти
Жги еще придурь....я тебя внимательно слушаю...
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29.10.2021 13:02 Відповісти
Да что тебе говорить, лишнехромосомное. Бесполезно. А какого порохобота из себя корчил...
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29.10.2021 13:12 Відповісти
Я и есть порохобот....в отличии от тебя зебила за осла и его зеленое стадо ни когда не голосовал и не агитировал...
Так что попей еще...пока тебя не попустило...
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29.10.2021 13:18 Відповісти
Порохобот-антиваксер? Ой, как интересно. Рассказывай еще, свинособака.
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29.10.2021 15:27 Відповісти
Кто тебе дурачку сказал что я антиваксер?? Я двумя руками за то что бы вас зебилов укололи...вас как раз 73 процента...ну было во всяком случае...как раз хватит что бы снять все ковидные ограничения....
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29.10.2021 16:06 Відповісти
Опа. А шо такое? Ты уже за вакцинацию? Определись уже как-то, морда рязанская. Или лишняя хромосома мешает?
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29.10.2021 16:14 Відповісти
Я всегда был за вакцинацию зебилов....
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29.10.2021 16:18 Відповісти
***** сегодня молился, шоб ковид тебя не тронул?
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29.10.2021 16:57 Відповісти
Уявляю, що ви в школі відповідали вчителям, коли вони розказували про фізику, хімію, географію, математику - тобто все те що не можна провірити самому.
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29.10.2021 13:52 Відповісти
Я тебе скажу по большому секрету...если ты вдруг не знал...все что преподают в школе уже доказано другими....физиками...химиками...математиками...географами...и .все это имеет подтверждение которые находятся во многих открытых источниках доступных всем...
А то о чем тут мычит товаришЧ кузин...не доказано ни кем...и ни чем не подтверждено...
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29.10.2021 14:03 Відповісти
Ви можете поїхати в Харківську область, в Липецьку громаду, опитати лікарів в райлікарні і самому переконатись, що він говорить правду.
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29.10.2021 14:15 Відповісти
Я много куда могу поехать....если захочу..
Только вот ехать и собирать доказательства брехни товаришЧа кузина...у меня желания нет....
Это оно ляпнуло...ему и доказывать....
Тем более оно вроде бы как главный врач...да?? Возможностей масса....
Пусть опубликует статистические данные по всем громадам Украины....мы их посмотрим...сравним....
Ну и извинимся если вдруг что....
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29.10.2021 14:48 Відповісти
Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель громады очень активный, и там привито более 94% взрослого населения

Т.е. проблема все таки не в "антиваксерах"? А в "организации процеса"?
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29.10.2021 12:24 Відповісти
Значит туда кислорода больше не возить.
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29.10.2021 12:24 Відповісти
А ще ж за Моршин забув.
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29.10.2021 12:26 Відповісти
Может липцевская громада. Есть у нас Липцы. Липецка нет !!!
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29.10.2021 12:28 Відповісти
Эта громада...десяток сел в некоторых менее 50 человек население... больниц соответственно нет...подозреваю что нет даже фельдшерских пунктов...
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29.10.2021 12:36 Відповісти
Ездил. не нашел, просто у них нет больнички, едут в другие районы и портят статистику
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29.10.2021 12:43 Відповісти
 
 