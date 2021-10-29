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В одній із ОТГ на Харківщині щеплено понад 94% дорослого населення першою дозою, і показники захворюваності практично нульові, - Кузін
В Україні є приклади, коли керівництво територіальних громад ефективно проводить кампанію щодо вакцинації проти коронавірусу.
Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у таких громадах щеплено багато людей і низький рівень захворюваності на COVID-19.
"Така ситуація у Харківській області, наприклад, Липецька громада. Там добре організували процес вакцинації, керівник громади дуже активний, і там щеплено понад 94% дорослого населення однією дозою, і показники захворюваності практично нульові", - повідомив Кузін.
Топ коментарі
+7 Антон Есипенко #474204
показати весь коментар29.10.2021 12:23 Відповісти Посилання
+6 Привет
показати весь коментар29.10.2021 12:32 Відповісти Посилання
+4 Eugen Mk
показати весь коментар29.10.2021 12:24 Відповісти Посилання
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Выпей туалетный утенок
петлю на люстру...
способов много
Количество заболевших сейчас - 22 человека и все в легкой форме, в больнице - никого.
Вибори у Моршині минулого року. Там де не має зелених клоунів - там життя
"Моршинське диво". Соцмережі заполонили меми про вакциноване місто
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m/author/
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m/author/
Так что попей еще...пока тебя не попустило...
А то о чем тут мычит товаришЧ кузин...не доказано ни кем...и ни чем не подтверждено...
Только вот ехать и собирать доказательства брехни товаришЧа кузина...у меня желания нет....
Это оно ляпнуло...ему и доказывать....
Тем более оно вроде бы как главный врач...да?? Возможностей масса....
Пусть опубликует статистические данные по всем громадам Украины....мы их посмотрим...сравним....
Ну и извинимся если вдруг что....
Т.е. проблема все таки не в "антиваксерах"? А в "организации процеса"?