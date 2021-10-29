В одній із ОТГ на Харківщині щеплено понад 94% дорослого населення першою дозою, і показники захворюваності практично нульові, - Кузін

В Україні є приклади, коли керівництво територіальних громад ефективно проводить кампанію щодо вакцинації проти коронавірусу.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у таких громадах щеплено багато людей і низький рівень захворюваності на COVID-19.

"Така ситуація у Харківській області, наприклад, Липецька громада. Там добре організували процес вакцинації, керівник громади дуже активний, і там щеплено понад 94% дорослого населення однією дозою, і показники захворюваності практично нульові", - повідомив Кузін.

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