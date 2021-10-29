УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8017 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 072 32

COVID-19 б'є рекорди в РФ: за добу померло 1163 особи, виявлено 39 849 нових випадків

COVID-19 б'є рекорди в РФ: за добу померло 1163 особи, виявлено 39 849 нових випадків

У Росії встановлено новий рекорд за кількістю смертей від коронавірусу, за добу померло 1163 особи.

Про це повідомляє оперативний штаб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

28 жовтня від COVID-19 померли 1159 осіб, 27 жовтня - 1123 особи, 26 жовтня - 1106 осіб.

За останню добу виявили 39849 випадків зараження коронавірусом. На день раніше було зареєстровано максимальних за всю пандемію 40 096 випадків COVID-19.

Уточнюється, що 8,6% хворих не мали клінічних проявів коронавірусної інфекції. Минулої доби вилікувалися від хвороби 30 462 пацієнти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одній із ОТГ на Харківщині щеплено понад 94% дорослого населення першою дозою, і показники захворюваності практично нульові, - Кузін

Лідерами за кількістю заражених коронавірусом за останні 24 години стали Москва (7511), Санкт-Петербург (3452), Московська область (2556). Найменше заражених — у Ненецькому автономному окрузі (18) та Чукотському автономному окрузі (18).

Загалом у Росії з початку пандемії зареєстровано 8432546 випадків зараження коронавірусом. За весь період померло 236 220 осіб, одужало 7 302 515.

Автор: 

карантин (18172) росія (66175) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
щоб вони там усі повиздихали
показати весь коментар
29.10.2021 12:26 Відповісти
+5
Спутнік допоможе в цьому.
показати весь коментар
29.10.2021 12:28 Відповісти
+5
да и х на них.
показати весь коментар
29.10.2021 12:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щоб вони там усі повиздихали
показати весь коментар
29.10.2021 12:26 Відповісти
Спутнік допоможе в цьому.
показати весь коментар
29.10.2021 12:28 Відповісти
Аналогічно, якось по-азіровськи на їхні проблеми.
показати весь коментар
29.10.2021 12:29 Відповісти
Всем расеянам которые склеили лапти от COVID-19 желаю крепкого здоровья в новой жизни
показати весь коментар
29.10.2021 12:34 Відповісти
да и х на них.
показати весь коментар
29.10.2021 12:28 Відповісти
Пока толстый похудеет, худой сдохнет. Кто еще рекорды бъет, они или мы?
показати весь коментар
29.10.2021 12:29 Відповісти
Уколись "спутником"-узнаешь.
показати весь коментар
29.10.2021 12:31 Відповісти
Ты уже укололся, раз считать разучился их количество смертей к общей численности населения, и наше. А мне и Пфайзера достаточно, Спутником сам колись.
показати весь коментар
29.10.2021 12:37 Відповісти
Чисто математично воно то так. Але є нюанси. за 2020 росстат нарахував в 2 рази більше смертей від ковіду , ніж їхній МОЗ.
показати весь коментар
29.10.2021 13:29 Відповісти
Ты знаешь общую численность населения на козлостане? Только не надо про 140 млн. заливать. Почему-то все про нашу убыль знают,а про кацапскую-тишь да гладь. Это с их-то "статистикой".
показати весь коментар
29.10.2021 12:55 Відповісти
статистика по ковід рашки занижена рази у три....
показати весь коментар
29.10.2021 13:32 Відповісти
Спёрли у буржуев вакцину но всё равно получился шмурдяк)
показати весь коментар
29.10.2021 12:30 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 12:31 Відповісти
"любо"....
чи як там на язьікє
показати весь коментар
29.10.2021 12:34 Відповісти
Ну вот, хоть этот рекорд без допинга. Плюсую.
показати весь коментар
29.10.2021 12:40 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2021 12:41 Відповісти
COVID-19 бьет рекорды у нас! У них населения 125 млн человек плять

Почему гундосик не пишет видосик??????????
Ублюдина
показати весь коментар
29.10.2021 12:42 Відповісти
вот именно - населения...
а у нас - люди,
и людей надо - беречь!
показати весь коментар
29.10.2021 13:11 Відповісти
"В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса, за сутки скончались 1163 человека", - может вы заметили, что информация из России на другие темы местными ***...ми не приветствуется. А вот инфу, по поводу смертей и заражений, они просто обожают. Ведь в сочетании со своей фуфлостатистикой она помогает склонить к ширке экспериментальной жижей свежую партию умственно-отсталого и сцыкливого населения.
показати весь коментар
29.10.2021 12:44 Відповісти
Поработайте немножко мозгами
У кого рекорд в Украине рекорд --- это точно
Умерло более 500 в России 1100 человек
А по населению в россии 3,5 раза больше
Умножте 500на 3,5 сколько получите
Лучше бы привёл примеры что дала вакцинизация
А не брюзжал желчью
показати весь коментар
29.10.2021 12:57 Відповісти
надо учесть, что паРаша сбрехала
уменьшив цифру в 3,5 раза
показати весь коментар
29.10.2021 13:15 Відповісти
Ну ти вже загнув). За 2020 рік розбіжність даних росстату і мозу була лише 100 відсотків.
показати весь коментар
29.10.2021 13:31 Відповісти
статистика говорить,що рази у три....
показати весь коментар
29.10.2021 13:33 Відповісти
Це ті, що агітують в Україні худобу не вакцинуватися. І худоба провірила москавитам. А можете собі уявити яка там реальна картина, бо в такій країні статистика корегується?
показати весь коментар
29.10.2021 13:05 Відповісти
Хрен с кацапоидами. Но если перевести "на тысячу населения" у нас гораздо хуже.. Может "величайший лидер современности" объяснит почему?
показати весь коментар
29.10.2021 13:06 Відповісти
Немаколипоїхавшкодитиодесі.
показати весь коментар
29.10.2021 13:15 Відповісти
Немножко проснулись от сладких речей
Ничему не верьте все можно проверить элементарно
проанализировал путём сравнения или проверки
Данных
показати весь коментар
29.10.2021 13:29 Відповісти
Якщо врахувати що у нас на 30 млн - 600 смертей (20 смертей на 1 млн), у Росії 125 млн - 1200 смертей (9.6 смертей на 1 млн), то Україна за чемпіонів по боротьбі з коронавірусом пробила дніще у два рази глибше ніж кацапи.
показати весь коментар
29.10.2021 13:51 Відповісти
Якщо враховувати що на роісіі президент ***** і ********, то показники можуть бути у рази вищє.
показати весь коментар
29.10.2021 13:56 Відповісти
к сожалению если брать количество жителей в стране то у нас мрет больше
показати весь коментар
29.10.2021 14:22 Відповісти
 
 