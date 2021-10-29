COVID-19 б'є рекорди в РФ: за добу померло 1163 особи, виявлено 39 849 нових випадків
У Росії встановлено новий рекорд за кількістю смертей від коронавірусу, за добу померло 1163 особи.
Про це повідомляє оперативний штаб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
28 жовтня від COVID-19 померли 1159 осіб, 27 жовтня - 1123 особи, 26 жовтня - 1106 осіб.
За останню добу виявили 39849 випадків зараження коронавірусом. На день раніше було зареєстровано максимальних за всю пандемію 40 096 випадків COVID-19.
Уточнюється, що 8,6% хворих не мали клінічних проявів коронавірусної інфекції. Минулої доби вилікувалися від хвороби 30 462 пацієнти.
Лідерами за кількістю заражених коронавірусом за останні 24 години стали Москва (7511), Санкт-Петербург (3452), Московська область (2556). Найменше заражених — у Ненецькому автономному окрузі (18) та Чукотському автономному окрузі (18).
Загалом у Росії з початку пандемії зареєстровано 8432546 випадків зараження коронавірусом. За весь період померло 236 220 осіб, одужало 7 302 515.
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чи як там на язьікє
Почему гундосик не пишет видосик??????????
Ублюдина
а у нас - люди,
и людей надо - беречь!
У кого рекорд в Украине рекорд --- это точно
Умерло более 500 в России 1100 человек
А по населению в россии 3,5 раза больше
Умножте 500на 3,5 сколько получите
Лучше бы привёл примеры что дала вакцинизация
А не брюзжал желчью
уменьшив цифру в 3,5 раза
Ничему не верьте все можно проверить элементарно
проанализировал путём сравнения или проверки
Данных