COVID-19 б'є рекорди в РФ: за добу померло 1163 особи, виявлено 39 849 нових випадків

У Росії встановлено новий рекорд за кількістю смертей від коронавірусу, за добу померло 1163 особи.

Про це повідомляє оперативний штаб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

28 жовтня від COVID-19 померли 1159 осіб, 27 жовтня - 1123 особи, 26 жовтня - 1106 осіб.

За останню добу виявили 39849 випадків зараження коронавірусом. На день раніше було зареєстровано максимальних за всю пандемію 40 096 випадків COVID-19.

Уточнюється, що 8,6% хворих не мали клінічних проявів коронавірусної інфекції. Минулої доби вилікувалися від хвороби 30 462 пацієнти.

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Лідерами за кількістю заражених коронавірусом за останні 24 години стали Москва (7511), Санкт-Петербург (3452), Московська область (2556). Найменше заражених — у Ненецькому автономному окрузі (18) та Чукотському автономному окрузі (18).

Загалом у Росії з початку пандемії зареєстровано 8432546 випадків зараження коронавірусом. За весь період померло 236 220 осіб, одужало 7 302 515.