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Новини
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Субсидію не отримали майже 200 тис. громадян, які не пройшли верифікацію, - Мінсоцполітики

Субсидію не отримали майже 200 тис. громадян, які не пройшли верифікацію, - Мінсоцполітики

Майже 200 тис. домогосподарств не пройшли верифікацію і не отримали субсидії. Проте вони не втратили на неї права.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики, про це повідомив заступник голови міністерства Віталій Музиченко.

"Приблизно 200 тисяч домогосподарств з 2,5 мільйона, які перевірялися цього року, не пройшли верифікацію. Але це не означає, що вони втратили право на субсидію, адже ситуація може змінюватись. Наприклад, може зменшитися сума заощаджень на депозитному рахунку або ж непрацююча раніше людина працевлаштувалась", – йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра, використання коштів платників податків має бути адресним і всі домогосподарства, які дійсно потребують субсидій, їх отримуватимуть.

Музиченко заявив, що в середньому рівень оплати житлово-комунальних послуг одержувачами субсидій становить майже 98%, тоді як загалом країною цей показник в окремі періоди може становити 87-88%.

Також читайте: Борги із ЖКГ не є перешкодою для отримання субсидії, - Немчінов

Автор: 

субсидія (1073) Міністерство соціальної політики (1275) Музиченко Віталій (13)


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Топ коментарі
+12
Кушайте, зелебобики, не обляпайтесь. Хуже ведь не будет?
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29.10.2021 12:40 Відповісти
+6
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29.10.2021 12:55 Відповісти
+5
Зебіли, це вже зубожіння чи ще ні?))
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29.10.2021 12:42 Відповісти
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Кушайте, зелебобики, не обляпайтесь. Хуже ведь не будет?
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29.10.2021 12:40 Відповісти
Поздно. Вы уже обляпались.
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29.10.2021 13:22 Відповісти
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29.10.2021 13:24 Відповісти
АААА! кого вы нам выбрали, зебилы?!
"Около 200 тысяч домохозяйств из проверявшихся в этом году 2,5 млн не прошли верификацию"
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29.10.2021 12:41 Відповісти
или это Цензор - маладец?
казнить нельзя помиловать.
запятые расставьте по желанию.
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29.10.2021 12:45 Відповісти
Зебіли, це вже зубожіння чи ще ні?))
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29.10.2021 12:42 Відповісти
Для них главное что бы не Порошенко.
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29.10.2021 14:04 Відповісти
Главное шо пенсам данбаса всё платят. Остальные перетопчутся.
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29.10.2021 12:49 Відповісти
пенсы-пенсами. там стаж и всё такое... это ж не субсидия.
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29.10.2021 12:50 Відповісти
Сначала загнали людей в нищету, затем подкинули сенца, чтобы с голоду не умерли, а потом все и забрали. Рехфома, что еще сказать.И радуются, что у обнищавших и кость забрали.
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29.10.2021 12:50 Відповісти
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29.10.2021 12:55 Відповісти
З епохаю дастатку, чувакі.
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29.10.2021 13:02 Відповісти
Так ім і нада зажравшімся парахаботам, хєр їм, а нє новий кас...., чи то пак, субсидію.
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29.10.2021 13:09 Відповісти
Все эти 200 тыс семей всеми семьями а это будет 1 млн уже должны быть на майдане!
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29.10.2021 13:17 Відповісти
Тільки позавчора розмовлял з сусідкою, зняли субсидію, вона до них поперла розбиратись, кажуть отримуєте дохід більше, ніж треба, вона їм каже так нічого ж не змінилось, почали шукати, виявилось, що дочці нарахували середню зарплатню за три місяці замість мінімалки, яку вона отримує, бо то були ТРИ МІСЯЦІ ЛОКДАУНУ, і вона була дома за свій рахунок!! А програма підрахунку субсидії НЕ МАЄ ФУНКЦІЇ враховувати такі речі, як локдаун(!!?). Тепер бігає з бумажками, щоб якось виправити ситуацію, але поки що марно. Отака зараз в країні "зелена субсидія".
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29.10.2021 13:56 Відповісти
10 тыщ депозита чтобы лишить субсидии это издевательство
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29.10.2021 14:01 Відповісти
От сучки зеленые, субсидия ведь была начислена, а чтобы ободрать зебилов провели фейковую верификацию и субсидию поснимали.
Ведь все же это понимают
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29.10.2021 14:03 Відповісти
 
 