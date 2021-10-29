Субсидію не отримали майже 200 тис. громадян, які не пройшли верифікацію, - Мінсоцполітики

Майже 200 тис. домогосподарств не пройшли верифікацію і не отримали субсидії. Проте вони не втратили на неї права.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики, про це повідомив заступник голови міністерства Віталій Музиченко.

"Приблизно 200 тисяч домогосподарств з 2,5 мільйона, які перевірялися цього року, не пройшли верифікацію. Але це не означає, що вони втратили право на субсидію, адже ситуація може змінюватись. Наприклад, може зменшитися сума заощаджень на депозитному рахунку або ж непрацююча раніше людина працевлаштувалась", – йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра, використання коштів платників податків має бути адресним і всі домогосподарства, які дійсно потребують субсидій, їх отримуватимуть.

Музиченко заявив, що в середньому рівень оплати житлово-комунальних послуг одержувачами субсидій становить майже 98%, тоді як загалом країною цей показник в окремі періоди може становити 87-88%.

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