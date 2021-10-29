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Новини
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Україна та Туреччина можуть підписати довгоочікувану угоду про вільну торгівлю на початку 2022 року, - Кулеба

Україна та Туреччина можуть підписати довгоочікувану угоду про вільну торгівлю на початку 2022 року, - Кулеба

Україна та Туреччина розглядають засідання Стратегічної ради між Україною та Туреччиною під співголовуванням обох президентів у лютому 2022 року як можливість підписати угоду про вільну торгівлю.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у статті для Atlantic Council, опублікованій у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наступного року Україна та Туреччина святкуватимуть 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. З цієї нагоди ми плануємо провести чергове засідання Стратегічної ради між Україною та Туреччиною під співголовою обох президентів. Наразі готується низка угод та документів до Стратегічної ради у наступного року. Обидві сторони розглядають зустріч у лютому 2022 року як можливість нарешті підписати довгоочікувану турецько-українську угоду про вільну торгівлю після багатьох років переговорів", - написав Кулеба.

За його словами, після набуття чинності ця угода про вільну торгівлю значно зміцнить і так міцні торговельні зв'язки між двома чорноморськими країнами і сприятиме встановленню нових ділових зв'язків.

"В умовах стабільного зростання двосторонньої торгівлі ми також плануємо найближчим часом провести спільну міжурядову торговельно-економічну комісію", – додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі і постійно порушує питання безвізу для українців, - Кулеба

Глава МЗС України також зазначив, що Україна та Туреччина розвивають плани щодо об'єднання зусиль у виробництві українських літаків Антонов.

Під час останньої зустрічі з моїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу у Львові у жовтні 2021 року він висловив інтерес Туреччини до літака Антонов. Антонов та міжнародного експорту", - запевнив міністр.

Кулеба пояснив, що із загостренням кліматичної кризи загроза лісових пожеж у Туреччині та десятках інших країн по всьому світу, мабуть, залишиться поряд із підвищеним попитом на протипожежну авіацію.

"Це робить пропоновану співпрацю у сфері авіаційної промисловості між Туреччиною та Україною стратегічно привабливою. Ми плануємо обговорити цю тему більш детально під час нашої наступної зустрічі міністрів закордонних справ та оборони Квадриги, яка відбудеться у грудні 2021 року в Анкарі", - наголосив він.

Автор: 

Туреччина (3629) ЗВТ (362) Кулеба Дмитро (3604)


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Та вы шо )я тут от счастья не могу чай пить ,что мы с 2022го в Помпиду ,а тут зелень ещё что то наобещать решила...
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29.10.2021 12:47 Відповісти
держи фуйла за *********
и жди болезного кончины
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29.10.2021 12:48 Відповісти
Да пожалейте кацапские пердаки. Это геноцид. ********* в панике.
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29.10.2021 12:50 Відповісти
"*********** помста" Путіна Ердогану може вилізти йому боком (Росія припинила імпорт турецьких ********** після застосування https://gazeta.ua/blog/55971/zsu-vpershe-vikoristali-bayraktar-u-bojovikiv-strah-ta-isterika Bayraktar на Донбасі. - Gazeta.ua). Туреччина може серйозно ускладнити експортний нафтовий трафік РФ з Чорного моря на світовий ринок. Адже все йде через Босфор. А у листопаді-березні погода у цій частині Чорного моря часто псується. І це є підставою для обмеження руху суден з небезпечними вантажами (а танкери з нафтою - це саме вони і є) через протоку. В 2014 і 2019 роках утворювались двотижневі танкерні "затори". А взимку 2003-2004-го очікування проходу Босфора розтягувалось майже на місяць. Ґвалт тоді в Москві стояв страхітливий. Ціна фрахту підскочила чотирикратно! Скажені демереджі!

Тому турки можуть "погратися з погодним чинником" навіть якщо над Босфором буде чисте небо. Влаштувати Путіну чергу танкерів від Босфору до Новоросійська. Сьогодні у свято Дня Республіки, можливо, Ердогану буде не до того, але з часом...

А ще, на відміну від Меркель, яка усі 16 років намагалась максимально надутись російським газом, Ердоган виявився більш розумним і розважливим. Тому він може мінімізувати імпорт газу від Пу, замінивши його азербайджанським. Тим більше торік він цей фокус вже робив. Технологія відпрацьована. - https://gazeta.ua/blog/55990/putinu-vilize-bokom-jogo-mandarinova-pomsta-turechchini
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29.10.2021 19:12 Відповісти
Квартал торгуватиме серіалами?
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29.10.2021 12:52 Відповісти
если вальнуть с байрактара ещё пару гаубиц,то подпишут через неделю))
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29.10.2021 13:17 Відповісти
Спочатку перестрибніть, а потім скажіть "гоп".
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29.10.2021 13:18 Відповісти
 
 