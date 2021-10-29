Україна та Туреччина можуть підписати довгоочікувану угоду про вільну торгівлю на початку 2022 року, - Кулеба

Україна та Туреччина розглядають засідання Стратегічної ради між Україною та Туреччиною під співголовуванням обох президентів у лютому 2022 року як можливість підписати угоду про вільну торгівлю.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у статті для Atlantic Council, опублікованій у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наступного року Україна та Туреччина святкуватимуть 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. З цієї нагоди ми плануємо провести чергове засідання Стратегічної ради між Україною та Туреччиною під співголовою обох президентів. Наразі готується низка угод та документів до Стратегічної ради у наступного року. Обидві сторони розглядають зустріч у лютому 2022 року як можливість нарешті підписати довгоочікувану турецько-українську угоду про вільну торгівлю після багатьох років переговорів", - написав Кулеба.

За його словами, після набуття чинності ця угода про вільну торгівлю значно зміцнить і так міцні торговельні зв'язки між двома чорноморськими країнами і сприятиме встановленню нових ділових зв'язків.

"В умовах стабільного зростання двосторонньої торгівлі ми також плануємо найближчим часом провести спільну міжурядову торговельно-економічну комісію", – додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі і постійно порушує питання безвізу для українців, - Кулеба

Глава МЗС України також зазначив, що Україна та Туреччина розвивають плани щодо об'єднання зусиль у виробництві українських літаків Антонов.

Під час останньої зустрічі з моїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу у Львові у жовтні 2021 року він висловив інтерес Туреччини до літака Антонов. Антонов та міжнародного експорту", - запевнив міністр.

Кулеба пояснив, що із загостренням кліматичної кризи загроза лісових пожеж у Туреччині та десятках інших країн по всьому світу, мабуть, залишиться поряд із підвищеним попитом на протипожежну авіацію.

"Це робить пропоновану співпрацю у сфері авіаційної промисловості між Туреччиною та Україною стратегічно привабливою. Ми плануємо обговорити цю тему більш детально під час нашої наступної зустрічі міністрів закордонних справ та оборони Квадриги, яка відбудеться у грудні 2021 року в Анкарі", - наголосив він.