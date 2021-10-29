Борислав Береза: законопроєкт про столицю від "слуг" провалився на "обговоренні" з киянами

Спроба провладної партії обговорити з киянами законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" повністю провалилася. "Слуги народу" не змогли дати аргументованих відповідей на питання громадськості щодо положень цього законопроєкту.

Про це написав у своєму Телеграм-каналі народний депутат VIII скликання Борислав Береза, який був присутній на обговоренні, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійство було влаштовано у Солом'янській РДА, куди прийшли народні депутати від "Слуги народу" Роман Грищук та Віталій Безгін, а також небайдужі кияни. Результатом цього обговорення став повний провал законопроєкту від "Слуг". Спікери від провладної партії не змогли відповісти на більшість питань, які їм ставили кияни, і щоразу відповідали завченими шаблонами", - заявив Береза.

Він також наголошує, що процедуру обговорення законопроєкту було порушено.

"Та й обговорювати проєкт із киянами пізно: адже він уже пройшов голосування у першому читанні та погодження у комітеті. А тепер раптом про нього вирішили поговорити з людьми. Ну, кумедно ж", - написав Береза.

За його словами, представники "Слуги народу" не змогли переконати киян у тому, що законопроєкт повністю відповідає Конституції та законодавству України. Представники громади Києва, зокрема, запитували, чому, незважаючи на рішення Конституційного суду про те, що головою КМДА має бути обраний на виборах мер, "слуги" намагаються протягнути свідомо антиконституційний закон, прагнучи встановити двовладдя у столиці? Чому, якщо "слуги" декларують європейські цінності, вони так грубо порушують висновок Ради Європи про те, що цей закон не відповідає принципам демократії? Чому у законопроєкті не передбачено повернення до бюджету громади 60% податку на доходи фізичних осіб для розвитку Києва? Сьогодні Київ одержує 40%. І чому долю мільйонів киян мають вирішувати кілька клерків з Банкової?

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Фактично кияни винесли вирок цьому законопроєкту, резюмує Береза.

"Якщо команда Зеленського намагатиметься й надалі продавлювати його в парламенті, це означатиме одне: їй байдужа думка людей, байдужа Конституція та закони, байдуже майбутнє Києва. Їм головне – будь-яким способом досягти своєї меркантильної політичної мети та зробити Київ залежним від центральної влади, керованим та слухняним. А все інше – це лише шум, яким вони маскують свої реальні цілі", - заявив Борислав Береза.