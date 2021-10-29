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Борислав Береза: законопроєкт про столицю від "слуг" провалився на "обговоренні" з киянами

Борислав Береза: законопроєкт про столицю від

Спроба провладної партії обговорити з киянами законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" повністю провалилася. "Слуги народу" не змогли дати аргументованих відповідей на питання громадськості щодо положень цього законопроєкту.

Про це написав у своєму Телеграм-каналі народний депутат VIII скликання Борислав Береза, який був присутній на обговоренні, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійство було влаштовано у Солом'янській РДА, куди прийшли народні депутати від "Слуги народу" Роман Грищук та Віталій Безгін, а також небайдужі кияни. Результатом цього обговорення став повний провал законопроєкту від "Слуг". Спікери від провладної партії не змогли відповісти на більшість питань, які їм ставили кияни, і щоразу відповідали завченими шаблонами", - заявив Береза.

Він також наголошує, що процедуру обговорення законопроєкту було порушено.

"Та й обговорювати проєкт із киянами пізно: адже він уже пройшов голосування у першому читанні та погодження у комітеті. А тепер раптом про нього вирішили поговорити з людьми. Ну, кумедно ж", - написав Береза.

За його словами, представники "Слуги народу" не змогли переконати киян у тому, що законопроєкт повністю відповідає Конституції та законодавству України. Представники громади Києва, зокрема, запитували, чому, незважаючи на рішення Конституційного суду про те, що головою КМДА має бути обраний на виборах мер, "слуги" намагаються протягнути свідомо антиконституційний закон, прагнучи встановити двовладдя у столиці? Чому, якщо "слуги" декларують європейські цінності, вони так грубо порушують висновок Ради Європи про те, що цей закон не відповідає принципам демократії? Чому у законопроєкті не передбачено повернення до бюджету громади 60% податку на доходи фізичних осіб для розвитку Києва? Сьогодні Київ одержує 40%. І чому долю мільйонів киян мають вирішувати кілька клерків з Банкової?

Також читайте: "Правовий нігілізм". Береза розкритикував рішення Зеленського зняти Кличка з посади голови КМДА

Фактично кияни винесли вирок цьому законопроєкту, резюмує Береза.

"Якщо команда Зеленського намагатиметься й надалі продавлювати його в парламенті, це означатиме одне: їй байдужа думка людей, байдужа Конституція та закони, байдуже майбутнє Києва. Їм головне – будь-яким способом досягти своєї меркантильної політичної мети та зробити Київ залежним від центральної влади, керованим та слухняним. А все інше – це лише шум, яким вони маскують свої реальні цілі", - заявив Борислав Береза.

Автор: 

законопроєкт (3624) Київ (19693) Кличко Віталій (3529) Береза Борислав (152) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+16
слуги могли бы киевлян бесплатно постричь, побрить и сфотографировать тут они профессионалы, а "О городе Киеве - столице Украины" должны решать киевляне, а не криворогатая несмешная быдлота.
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29.10.2021 13:03 Відповісти
+8
плесень планомерно поглощает государство. Добралась до Киева.
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29.10.2021 13:06 Відповісти
+6
Живыми хоть ушли?
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29.10.2021 12:57 Відповісти
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"Собака лает, караван идет"
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29.10.2021 12:56 Відповісти
Собаки с банковой пытаются откусить Киев. Не выйдет. Даже понаехавшие и привезенные не помогут.
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29.10.2021 13:48 Відповісти
так они проголосуют его и все. Или что? митинг устроете пока на банковой выходной? эти беспредельщики пойдут на многое ради контроля над бюджетом Киева
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29.10.2021 14:22 Відповісти
Живыми хоть ушли?
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29.10.2021 12:57 Відповісти
"Почему в законопроекте не предусмотрено возвращение в бюджет громады 60% налога на доходы физических лиц для развития Киева? Сегодня Киев получает 40% "

Вот мне любопытно, а почему другие города 100% налога на доходы физических, оставляют себе, а Киев должен большую часть отдавать?
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29.10.2021 12:58 Відповісти
А им это по барабану, всеравно протолкнут. Когда их чье то мнение интересовало.
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29.10.2021 12:58 Відповісти
он, в підтверджує наміри своїх зебілів
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29.10.2021 13:06 Відповісти
Жлоби не будуть у Києві хазяйнувати. Досить! Геть зайду Кличка, Омельченка і т.п...
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29.10.2021 13:02 Відповісти
слуги могли бы киевлян бесплатно постричь, побрить и сфотографировать тут они профессионалы, а "О городе Киеве - столице Украины" должны решать киевляне, а не криворогатая несмешная быдлота.
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29.10.2021 13:03 Відповісти
плесень планомерно поглощает государство. Добралась до Киева.
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29.10.2021 13:06 Відповісти
Дырку от бублика им, а не Киев (можно и пожестче сказать - что и куда).
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29.10.2021 13:50 Відповісти
А шоже такое??? Ни кто не захотел к слугам в крепостные идти???
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29.10.2021 13:14 Відповісти
Не варто "слугам" ставити на один рівень Трускавець і Київ. В Трускавці одні тільки курси, а не вищі освітні заклади.
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29.10.2021 13:14 Відповісти
Паралельно з неприкритим розпилом для Бєні і кумів, фабрикуванням кримінальних справ Зеленський знаходить час на узурпацію влади, хто керує державою в цей час взагалі незрозуміло, і не треба задаватись питанням чому ми в лідерах по смертності від ковід чи найбідніша країна Європи.
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29.10.2021 13:36 Відповісти
бо тупые, настолько что по телеку во время войны выбираем в генералы расмеши комика... это как ожидать от сласаря, умного хорошего парня Васи, качественных стоматологческих услуг...
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29.10.2021 14:25 Відповісти
Если там были исключительно мухосранские "киевляне" типо бляхера - яке їхало, таке здибало.
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29.10.2021 14:49 Відповісти
Хотя бы скрывали, свой русский мир .... и не повторяли его фейки.
Такие фейки ,,русского мира,, , подхваченные ,.патриотами,. в Украине, не дали Порошенко, победить Зеленского.
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29.10.2021 18:17 Відповісти
 
 