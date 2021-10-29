Нацрада запроваджує спецмоніторинг: перевірятиме українські ЗМІ на поширення фейків про COVID-19
Ситуація, що спостерігається Національною радою з поширенням медіа-фейкової інформації про СOVID-19, змусила регуляторний орган запровадити спеціальний моніторинг. Він відстежуватиме появу в ЗМІ таких небезпечних повідомлень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради, про це під час засідання повідомив член Національної ради Максим Онопрієнко.
"В умовах пандемії коронавірусу українське суспільство зіткнулося ще з однією епідемією – розповсюдження фейків, дезінформації та відвертої брехні. Це впливає не тільки на здоров’я людей, а й на безпеку та довіру до держави в цілому. Як наслідок, Україна зазнає непоправних втрат через шкоду здоров’ю громадян та смерті, спричинені пандемією", - йдеться в повідомленні.
Тому Національна рада закликає мовників об’єктивно та неупереджено інформувати населення про пандемію COVID-19 і способи боротьби з нею.
"Ми звертаємося до ліцензіатів з наполегливим проханням ретельно перевіряти джерела інформації, виконувати законодавчі вимоги щодо достовірності та об’єктивності висвітлення подій та не поширювати фейковий контент про коронавірус та вакцинацію", – наголосив Максим Онопрієнко.
"Національна рада вже активізувала офіційний моніторинг телерадіопрограм стосовно поширення дезінформації щодо антиковідних заходів. У разі поширення інформації, яка може погіршити епідеміологічну ситуацію, регулятор застосовуватиме санкції до ліцензіатів на підставі статті 6 та/або 59 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", - додали у відомстві
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Такшта давай перестраивайся, пока не поздно
Знати про проблему Ковіду і знати про ковід -це дуже різні речі )))
першим займаються балаболи,і тому їх часто банять .. )
да его заплюет за это балабольство любой студент мед.вуза !!!
Нацрада запроваджує спецмоніторинг: перевірятиме українські ЗМІ на поширення фейків про COVID-19"- вже і їм до гілляки нгетерпитья? "санаторій" у Жовтих Водах не гумовий, всіх там важко пристроїти!
будет объявлено фейком и провокацией российских спецслужб.
Оруэл_нервно курит в сторонке. Правда-это ложь. Поздравляю! Зелёная пошесть окончательно поставила народ Украины РАКОМ!!!