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Новини Боротьба з коронавірусом
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Нацрада запроваджує спецмоніторинг: перевірятиме українські ЗМІ на поширення фейків про COVID-19

Нацрада запроваджує спецмоніторинг: перевірятиме українські ЗМІ на поширення фейків про COVID-19

Ситуація, що спостерігається Національною радою з поширенням медіа-фейкової інформації про СOVID-19, змусила регуляторний орган запровадити спеціальний моніторинг. Він відстежуватиме появу в ЗМІ таких небезпечних повідомлень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради, про це під час засідання повідомив член Національної ради Максим Онопрієнко.

"В умовах пандемії коронавірусу українське суспільство зіткнулося ще з однією епідемією – розповсюдження фейків, дезінформації та відвертої брехні. Це впливає не тільки на здоров’я людей, а й на безпеку та довіру до держави в цілому. Як наслідок, Україна зазнає непоправних втрат через шкоду здоров’ю громадян та смерті, спричинені пандемією", - йдеться в повідомленні.

Тому Національна рада закликає мовників об’єктивно та неупереджено інформувати населення про пандемію COVID-19 і способи боротьби з нею.

"Ми звертаємося до ліцензіатів з наполегливим проханням ретельно перевіряти джерела інформації, виконувати законодавчі вимоги щодо достовірності та об’єктивності висвітлення подій та не поширювати фейковий контент про коронавірус та вакцинацію", – наголосив Максим Онопрієнко.

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"Національна рада вже активізувала офіційний моніторинг телерадіопрограм стосовно поширення дезінформації щодо антиковідних заходів. У разі поширення інформації, яка може погіршити епідеміологічну ситуацію, регулятор застосовуватиме санкції до ліцензіатів на підставі статті 6 та/або 59 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", - додали у відомстві

Автор: 

Нацрада ТРМ (459) ЗМІ (1367) фейк (749) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
я так понял что ВСЕ что пишут официальные сми о ковиде - это все фейк и передергивание фактов !!! нормальных людей которые хоть что-то знают о проблеме ковида власть закрывает рот и банят безбожно !!! И главный посыл аферо-вакцинаторов - никаких побочек, запретов , противопоказаний и т.д. нет - и ВСЕ (беременные, дети до 5 лет , старики и т.д.) - бегом на укол !!!
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29.10.2021 13:30 Відповісти
+8
Так он цільний міністр охорони здоров'я пургу мете з нього і почніть.
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29.10.2021 13:22 Відповісти
+6
А вот это вот что ляшко рассказывал про переболевших в 11 раз больше риск - проверят иле так оставят?
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29.10.2021 13:21 Відповісти
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А вот это вот что ляшко рассказывал про переболевших в 11 раз больше риск - проверят иле так оставят?
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29.10.2021 13:21 Відповісти
С языка снял, это теперь Ляшко запретят получается?
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29.10.2021 13:23 Відповісти
Скоріше за все тепер перевірять всіх ,хто так не вважає
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29.10.2021 13:39 Відповісти
Так он цільний міністр охорони здоров'я пургу мете з нього і почніть.
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29.10.2021 13:22 Відповісти
Про Моршин и липецкую громаду не забудьте.... проверьте обязательно...
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29.10.2021 13:22 Відповісти
Хе-хе. кацапские тролли-антиваксеры переполошились
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29.10.2021 13:25 Відповісти
А тя валерочка скоро на выход попросят. Вона коцабе признали, что "провал прошлой кампании связан с тем, что она была «слишком агрессивной и негативной»: акцент делался на смерти в случае отказа от вакцинации. Теперь прививки хотят рекламировать с помощью ассоциацией с «полной жизнью»: походом в кино или учёбой."

Такшта давай перестраивайся, пока не поздно
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29.10.2021 13:27 Відповісти
Без валеріка буде сумно... Доволі кумедна істотка.
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29.10.2021 13:30 Відповісти
На таких краще у зоопарку дивитись.
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29.10.2021 13:39 Відповісти
Монополия на правду легко переходит в монополию на фейки. Кто контролирует монополистов?
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29.10.2021 13:25 Відповісти
я так понял что ВСЕ что пишут официальные сми о ковиде - это все фейк и передергивание фактов !!! нормальных людей которые хоть что-то знают о проблеме ковида власть закрывает рот и банят безбожно !!! И главный посыл аферо-вакцинаторов - никаких побочек, запретов , противопоказаний и т.д. нет - и ВСЕ (беременные, дети до 5 лет , старики и т.д.) - бегом на укол !!!
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29.10.2021 13:30 Відповісти
нормальных людей которые хоть что-то знают о проблеме ковида власть закрывает рот и банят безбожно !!

Знати про проблему Ковіду і знати про ковід -це дуже різні речі )))

першим займаються балаболи,і тому їх часто банять .. )
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29.10.2021 13:51 Відповісти
Певло Дура - министр Ляшко говорит (или балаболит) что у тех кто переболел Ковидом иммунитет и антитела слабее в тыщу раз чем у тех кто после вакцины !?
да его заплюет за это балабольство любой студент мед.вуза !!!
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29.10.2021 14:30 Відповісти
Интересно а допустим отчёты департамента общественного здравоохранения Великобритании отнесут к фейкам или нет ? Из нового отчёта- ... вакцина нарушает врождённую способность организма после заражения вырабатывать антитела не только против белка спайка, но и против других частей вируса . В частности , вакцинацированные не вырабатывают антитела к белку нуклеокапсида ,...это значит что вакцинацированные будут гораздо более уязвимы к мутациям...
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29.10.2021 13:31 Відповісти
А кто будет контролировать эту продажную свору из нацсовета? Зеленский, Ермак, Данилов или светоч мысли и оракул правды Ляшко?
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29.10.2021 13:36 Відповісти
"
Нацрада запроваджує спецмоніторинг: перевірятиме українські ЗМІ на поширення фейків про COVID-19"- вже і їм до гілляки нгетерпитья? "санаторій" у Жовтих Водах не гумовий, всіх там важко пристроїти!
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29.10.2021 13:53 Відповісти
Зараз молодь тєлік не дивиться. Ви зайдіть в ФБ і там все пестрить всякими відосиками та картинками проти вакцинації. У нас на роботі є прибиральниця каже не буду вакцинуватись, мовляв он у тєлєХВоні про це кажуть. Питаю, а хто каже. Відповідь мене вбила: Каже, як хто в тіліХВоні кажуть
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29.10.2021 15:20 Відповісти
Запізно схаменулися. Антиваксери вже повністю захопили весь інфопростір зі своєю ворожою маячнею.
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29.10.2021 16:06 Відповісти
Прям как в России! Любая правдивая информация_фейк, и финансирование из за рубежа. Хотя в чем фейк? В том, что с началом вакцинации увеличилось количество смертей по всему миру? Просто страны с передовой медициной, как то сглаживают статистику, а отсталые, с угробленный системой здравоохранения как Украина и Россия, здесь в топ-рейтингах. Если я правильно понял, теперь на цензоре, если люди будут делится своим опытом и рассказывать о негативных случаях вакцинации, то наказывать будут Цензор, а все
будет объявлено фейком и провокацией российских спецслужб.
Оруэл_нервно курит в сторонке. Правда-это ложь. Поздравляю! Зелёная пошесть окончательно поставила народ Украины РАКОМ!!!
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29.10.2021 21:04 Відповісти
 
 