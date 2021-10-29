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Новини
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Закарпаття на межі екологічної катастрофи через самовільний демонтаж гілки нафтопроводу "Самара - Західний напрямок". Збитки становлять понад 34 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила керівництво ТОВ "Прикарпаттязахідтранс", що спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, у масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття. Екології регіону завдано збитків на понад 34 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства СБУ, наприкінці 2018 року це підприємство самовільно почало демонтаж резервної гілки нафтопроводу "Самара – Західний напрямок". Зокрема, демонтовано цистерни та майже 33 км трубопроводу. І це без жодної дозвільної документації. З метою отримання надприбутків, ділки приховано "закопували" у ґрунт небезпечні відходи із цистерн. При цьому вони постійно нарощували обсяги небезпечних речовин, що могло спричинити екологічну катастрофу.

Правоохоронці встановили, що внаслідок несанкціонованого демонтажу трубопроводу, залишками паливно-мастильних матеріалів забруднено майже 20 тис. м² земель. Частина із них - поблизу місцевого водозабору.

За висновками експертів, дії зловмисників призвели до тяжких наслідків із забруднення та псування земель. Інженерно-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі збитків на понад 34 млн грн.

Під час обшуків за місцями діяльності підприємців та відокремленого підрозділу нафтобази правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення оборудки.

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Закарпаття на межі екологічної катастрофи через самовільний демонтаж гілки нафтопроводу Самара - Західний напрямок. Збитки становлять понад 34 млн грн, - СБУ 01
Закарпаття на межі екологічної катастрофи через самовільний демонтаж гілки нафтопроводу Самара - Західний напрямок. Збитки становлять понад 34 млн грн, - СБУ 02
Закарпаття на межі екологічної катастрофи через самовільний демонтаж гілки нафтопроводу Самара - Західний напрямок. Збитки становлять понад 34 млн грн, - СБУ 03
Закарпаття на межі екологічної катастрофи через самовільний демонтаж гілки нафтопроводу Самара - Західний напрямок. Збитки становлять понад 34 млн грн, - СБУ 04
Закарпаття на межі екологічної катастрофи через самовільний демонтаж гілки нафтопроводу Самара - Західний напрямок. Збитки становлять понад 34 млн грн, - СБУ 05

Наразі колишньому головному інженеру компанії "Прикарпатзахідтранс" вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Автор: 

СБУ (12998) екологія (1357) нафтопровід (366) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+27
Меня в людях удивляет их жажда наживы любым путём. Сейчас хапнуть, а как дальше будет, всё равно. Как дети будут жить, внуки? В Закарпатской области, в Вёл Бычкове меня удивило, что не вывозится мусор. Люди сами должны об этом заботиться. Возле рек с когда то чистейшей водой, горы мусора. Чем занимается местная власть? Они думают, как бы набить карманы. В Австрии так же красиво, как в Карпатах, но отношение к природе другое, люди любят свою землю и везде в горах и лесах порядок. Даже высоко в горах проложена канализация и водопровод. Посели туда наших, так зесерут всё, как дома.
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29.10.2021 13:39 Відповісти
+17
Такое впечатление, что чиновники и власть воруют, а потом когда все разворовали заявляют о "самовольном демонтаже" и СБУ вдруг просыпается, караул, а виновных нет.
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29.10.2021 13:32 Відповісти
+16
Вау! Замітили. Рік тому активісти робили стріми і трубили про злочин. (ГО Доста) в них на сторінці в фейсбук можна найти.
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29.10.2021 13:37 Відповісти
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29.10.2021 13:25 Відповісти
Такое впечатление, что чиновники и власть воруют, а потом когда все разворовали заявляют о "самовольном демонтаже" и СБУ вдруг просыпается, караул, а виновных нет.
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29.10.2021 13:32 Відповісти
Це Мертвячука трубопровід забрали, то він вирішив труби із собою забрати
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29.10.2021 14:01 Відповісти
Судя по состоянию этих труб они предотвратили экологическую катастрофу.... наградить и выдать премию...
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29.10.2021 13:27 Відповісти
Похоже на то. Теми трубами не пользовались ХЗ сколько.... Просто трубы гнили в земле, а эти вытащили их, с них посыпалась гидроизоляция.... Засрали?! - да! (и то сросто срань переместили на поверхность) Экологическая катастрофа?! - думаю нет!
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29.10.2021 13:35 Відповісти
ця як? це що почали викопувать трубопроводи? виходить ділки на місцях знають щось що ми не знаємо? а може це тупо диверсія . Впевнений, що завтра цю новину руськомірні ЗМІ рознесуть по рутубу як чергову зраду і занепад
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29.10.2021 13:30 Відповісти
рускомірні (без "ь" ) , бо Русь тут ні до чого ... З рештою погоджуюсь .
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29.10.2021 13:56 Відповісти
ну да, вместо "ь" еще одну "с".
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29.10.2021 15:12 Відповісти
как можно скрыто демонтировать 33км трубопровода?)
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29.10.2021 13:35 Відповісти
как палку колбасы за пазухой чтоли?
Тут явно замешан ктото выше.
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29.10.2021 13:36 Відповісти
Из-за угла внезапно вышли 1 млн. китайцев
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30.10.2021 06:27 Відповісти
Вау! Замітили. Рік тому активісти робили стріми і трубили про злочин. (ГО Доста) в них на сторінці в фейсбук можна найти.
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29.10.2021 13:37 Відповісти
Вуйки металлобрухт добывали...
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29.10.2021 13:38 Відповісти
Меня в людях удивляет их жажда наживы любым путём. Сейчас хапнуть, а как дальше будет, всё равно. Как дети будут жить, внуки? В Закарпатской области, в Вёл Бычкове меня удивило, что не вывозится мусор. Люди сами должны об этом заботиться. Возле рек с когда то чистейшей водой, горы мусора. Чем занимается местная власть? Они думают, как бы набить карманы. В Австрии так же красиво, как в Карпатах, но отношение к природе другое, люди любят свою землю и везде в горах и лесах порядок. Даже высоко в горах проложена канализация и водопровод. Посели туда наших, так зесерут всё, как дома.
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29.10.2021 13:39 Відповісти
Кугути
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29.10.2021 13:43 Відповісти
За кордоном про таке навіть подумати ніх о не може. Та живуть для себе, наступних поколінь. Оберігають природу, ландшафт, водоймища, ліс тощо. Кожен власник оселі звечора виставляє контейнери (папір, скло, пластик, відходи продуктів і т.п.) в установлене місце, які зранку централізовано забере спецавтомобіль.
У нас таке відчуття, що наші "люди" вважають, що хтось з іншої планети приїде і снаведе порядок з цим бидламом. Ні шановні, не прийде, не приїде, живіть тут та дивіться до чого аи свій край доводите. Іце не Медведчук чи інший, це ми з вами. Дивитесь на австрійців, мадяр, поляків..., а вони такі ж самі як і ми, голова, дві руки, тільки вголові щось є, щоб турбуватися за свою оселю,
село/місто, країну
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29.10.2021 14:19 Відповісти
На мій погляд в цьому винна влада. Люди бачуть, що одним можна все, а іншим тільки горба гнути за копійки. Контроля з боку держави ніякого. Прости дикий капіталізм. Ніхто не питає звідки в кого статки, а ящо хтось і попадається після гучного розголосу, влада тільки робить вигляд, що начеб то реагує, а потім все пАрєшають втіхара коли жара спаде. Плюс до цього і народ бидлячий. От і маємо те що маємо... На жаль...
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29.10.2021 15:16 Відповісти
Покуда вы не поймете, что все должно работать с точностью наоборот, ничего не изменится...
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30.10.2021 06:09 Відповісти
А ти вже пОняв?
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30.10.2021 08:03 Відповісти
А для вас новость, что власть сама не изменится?) Только пинки снизу ее могут заставить изменится)
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30.10.2021 10:14 Відповісти
в Вёл Бычкове\\\\\\\\\\\\


обожаю грамотёёв с их нёдобуквой проклятой, когда они обсёраются
ну че, помогла тёбё твоя "буква"?
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29.10.2021 19:06 Відповісти
Юрасик, спасибо, что обратил внимание. Не все такие грамотные как ты. Завидую.
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30.10.2021 07:11 Відповісти
Западенцы- патриоты ****, не то шо сепарняс Востока
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29.10.2021 13:43 Відповісти
потухни кацап
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29.10.2021 14:38 Відповісти
Почему коты зарывают после себя в землю? Они знают правило- не срать там, где охотишься. Для этих уродов даже такое элементарное правило отсутствует.
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29.10.2021 13:44 Відповісти
Насрать, насрать, и смыться, чем еще заниматься?
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29.10.2021 13:50 Відповісти
Халатность не подходит, он же умышленно это делал. А не доглядел что оно там развалилось!
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29.10.2021 13:50 Відповісти
Два коментаря по суті... І страждання кацапського мозку від словосполучення Західна Україна, фантомні болі за дидофф?
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29.10.2021 13:51 Відповісти
Захєрова буде дуже рада, та й ***** одобряє.
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29.10.2021 14:00 Відповісти
Судя по виду его давно надо было демонтировать.
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29.10.2021 14:01 Відповісти
да как они посмели проверять бизнес..., бизнес - это ж святое..., ну и что, что людей травят, ведь не жалуются, ну и что продают всякую опасную херню под видом приличных товаров, ну и что, что загрязняют реки, воздух, рубят леса и превращают страну в свалки и пустыню, это же бизнес, люди делают деньги и платят налоги..., ну или не платят, какая разница...
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29.10.2021 14:07 Відповісти
Ай я яй,а часом не при "сивочолому" відбувався цей бардак?
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29.10.2021 14:37 Відповісти
вилізла курва Бенедіктова?
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29.10.2021 14:45 Відповісти
та ні,то Гонтарєва запалює дачу))
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29.10.2021 15:01 Відповісти
ТАК,что ???Оказывается у Медведчука забрали и национализировали 400 км. не существующего, демонтированного неффффффффтепровода и газапровода и цистерны из пол конденсата газа?????Так , что же тогда выиграло государство Укрианы!! Только пиар СБУ и Зеленского!!?? А сколько зеленой вони и пмара было вогруг этого вопроса!!
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29.10.2021 15:05 Відповісти
Закарпатье-одна большая хата, если в одном углу кто-чхнув, вся хата знает. Шо там закапывали отходы знали все с первого дня. Просто, тот кум, тот сват, тот зять, а с тим на полюванні горілку п'ємо... СБУ дождалось, когда все закопали, проснулась и давай пиарицца.
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29.10.2021 15:35 Відповісти
Який працьовитий нарід ! Як говорив Іван Марчук : неймовірна жадібність і безпринципність ********* Україну !
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29.10.2021 16:54 Відповісти
"остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель" , судя из заголовка.
А вот по трубам, нефти там отродясь не было и загрязнять ГСМ попросту нечем, а то, что на фото - перемешан грунт с внешней изоляцией, что рассыпалась от времени и демонтажа труб.
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29.10.2021 18:12 Відповісти
Да... посадют всё-таки вахтёра лет на восемь
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30.10.2021 10:27 Відповісти
Обвинувачують тільки у забрудненні довкілля, а чому немає обвинувачення про руйнацію трубопроводу? Чи це не кримінал?
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30.10.2021 10:37 Відповісти
Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель. Часть из них - вблизи местного водозабора. Источник:
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30.10.2021 20:44 Відповісти
СБУ постійно у таких ситуаціях кал жує😁
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31.10.2021 10:32 Відповісти
Так и надо, всё равнно это земля мусоров и зеленского,
Пусть горит синим пламенем, вместе с мусорами
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01.11.2021 01:55 Відповісти
 
 