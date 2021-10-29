Закарпаття на межі екологічної катастрофи через самовільний демонтаж гілки нафтопроводу "Самара - Західний напрямок". Збитки становлять понад 34 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила керівництво ТОВ "Прикарпаттязахідтранс", що спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, у масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття. Екології регіону завдано збитків на понад 34 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними досудового слідства СБУ, наприкінці 2018 року це підприємство самовільно почало демонтаж резервної гілки нафтопроводу "Самара – Західний напрямок". Зокрема, демонтовано цистерни та майже 33 км трубопроводу. І це без жодної дозвільної документації. З метою отримання надприбутків, ділки приховано "закопували" у ґрунт небезпечні відходи із цистерн. При цьому вони постійно нарощували обсяги небезпечних речовин, що могло спричинити екологічну катастрофу.
Правоохоронці встановили, що внаслідок несанкціонованого демонтажу трубопроводу, залишками паливно-мастильних матеріалів забруднено майже 20 тис. м² земель. Частина із них - поблизу місцевого водозабору.
За висновками експертів, дії зловмисників призвели до тяжких наслідків із забруднення та псування земель. Інженерно-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі збитків на понад 34 млн грн.
Під час обшуків за місцями діяльності підприємців та відокремленого підрозділу нафтобази правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення оборудки.
Наразі колишньому головному інженеру компанії "Прикарпатзахідтранс" вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
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Тут явно замешан ктото выше.
У нас таке відчуття, що наші "люди" вважають, що хтось з іншої планети приїде і снаведе порядок з цим бидламом. Ні шановні, не прийде, не приїде, живіть тут та дивіться до чого аи свій край доводите. Іце не Медведчук чи інший, це ми з вами. Дивитесь на австрійців, мадяр, поляків..., а вони такі ж самі як і ми, голова, дві руки, тільки вголові щось є, щоб турбуватися за свою оселю,
село/місто, країну
обожаю грамотёёв с их нёдобуквой проклятой, когда они обсёраются
ну че, помогла тёбё твоя "буква"?
А вот по трубам, нефти там отродясь не было и загрязнять ГСМ попросту нечем, а то, что на фото - перемешан грунт с внешней изоляцией, что рассыпалась от времени и демонтажа труб.
Пусть горит синим пламенем, вместе с мусорами