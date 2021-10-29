БМП, БТРи, ПТУРи та безпілотники: РФ звозить на Донбас нові партії озброєння та боєприпасів, - розвідка

Командування ЗС РФ протягом жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони України у Facebook.

За даними української розвідки, до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК після ремонту на території Росії повернуто понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставлено понад 5,5 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52, безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".

Крім того, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території РФ завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.

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