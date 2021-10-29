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БМП, БТРи, ПТУРи та безпілотники: РФ звозить на Донбас нові партії озброєння та боєприпасів, - розвідка

БМП, БТРи, ПТУРи та безпілотники: РФ звозить на Донбас нові партії озброєння та боєприпасів, - розвідка

Командування ЗС РФ протягом жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони України у Facebook.

За даними української розвідки, до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК після ремонту на території Росії повернуто понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставлено понад 5,5 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52, безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".

Крім того, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території РФ завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.

Також читайте: Командування окупаційних військ РФ розгортає на Донбасі польові табори та готує примусовий "призов" на зимові збори. За ухилення - в'язниця, - розвідка

Автор: 

Міноборони (7490) розвідка (3883)


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Топ коментарі
+10
А гдеж озабоченность гансов и жабоедов? Или они только за байрактарами следят.
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29.10.2021 13:42 Відповісти
+8
Прибарахлится тот, за кем останется поле боя. Уже были приколы, когда кацапы свои сожженные танки возили переплавлять, а там внутри жареные буряты невыковыряные внутри. Работяги были в шоке от таких шпрот.
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29.10.2021 13:39 Відповісти
+7
Щоб ви здохли , кляті московіти !😡
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29.10.2021 13:41 Відповісти
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еще с пару десятков беспилотников докупить и можно неплохо на металлоломе прибарахлиться)
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29.10.2021 13:35 Відповісти
Прибарахлится тот, за кем останется поле боя. Уже были приколы, когда кацапы свои сожженные танки возили переплавлять, а там внутри жареные буряты невыковыряные внутри. Работяги были в шоке от таких шпрот.
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29.10.2021 13:39 Відповісти
во время Афгана было что-то похожее на киевском бронетанковом
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29.10.2021 13:41 Відповісти
Отакие у кацапов традиции.
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29.10.2021 13:41 Відповісти
Щоб ви здохли , кляті московіти !😡
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29.10.2021 13:41 Відповісти
Вот тут и работа для Байрактаров. Не зря кацапы так засцали после первого применения.
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29.10.2021 13:42 Відповісти
баайрактары хочуть кушать
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29.10.2021 14:07 Відповісти
А гдеж озабоченность гансов и жабоедов? Или они только за байрактарами следят.
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29.10.2021 13:42 Відповісти
Они будут говорить все что угодно лишь бы угодить ***** ато отключит газ как Молдове и.... Поетому стоит ли нам слушать тех продажных придурков? Украина же не их страна. В свое время они так же легли под Гитлера и даже на него работали лишь бы небылавайны.
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29.10.2021 14:51 Відповісти
Да они могут хоть "звезду смерти" туда притаранить. А васек и ванек не напасешься. Бабы рожать не успевают потому что их муженьков даги шпилят.
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29.10.2021 13:45 Відповісти
Пацаки пишуть:
Байрактар ТБ2 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA тур. Bayraktar TB2) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8 турецкий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 ударный оперативно-тактический средневысотный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА . Bayraktar TB2 с 4-я ракетами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления до 150 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:11-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:12-5 [5] . Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет (время реакции будет гораздо меньше, чем у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B авиации , что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь короткое время).
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29.10.2021 13:52 Відповісти
Постачання гуманітарки для шахтарів і трактористів даунбасу ?
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29.10.2021 14:05 Відповісти
Похоже на то....
И наши как в отделе статистики работают....
Подсчитали, записали....
Это на нас смерть идёт...

А мы пишем, пишем...
И Байрактар всегда готов...
И когда наступит тот день и та ночь???
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29.10.2021 14:13 Відповісти
Немцы не возмущаются стягиванием ********** войск к украинским границам? По мнению гитлеровцев только Украина не имеет права стрелять по врагу? А кремлёвской крысе можно убивать запрещённым оружием украинских воинов и мирное население? Будьте прокляты, дойче-гниды. Пусть исламское государство устроит вам кровавые деньки и миллионы беженцев, которые добьют вашу дойче-клоаку....
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29.10.2021 14:53 Відповісти
Шахтеры ОРДЛО уже в течении почти 8 лет продолжают успешно доставать эрефские танки и гаубицы из затопленных шахт
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29.10.2021 15:24 Відповісти
БТРи та БМПхі гарно палають на марші) і так
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29.10.2021 15:32 Відповісти
Это уже второя партия вооружения из РФ за месяц. Готовится полномасштабное наступление из ОРДЛО, поэтому Украине надо начинать мочить ватных гадов всеми доступными средствами и не обращать внимания на вопли Германии и жабоедов, иначе будут серьезные потери среди украинских военных и мирных жителей
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29.10.2021 15:35 Відповісти
а Украина осмелилась только один байрактар запустить и тут же оплеуху от проститутки - германии получила.....
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29.10.2021 15:47 Відповісти
 
 