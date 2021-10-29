БМП, БТРи, ПТУРи та безпілотники: РФ звозить на Донбас нові партії озброєння та боєприпасів, - розвідка
Командування ЗС РФ протягом жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони України у Facebook.
За даними української розвідки, до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК після ремонту на території Росії повернуто понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставлено понад 5,5 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52, безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".
Крім того, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території РФ завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.
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Байрактар ТБ2 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA тур. Bayraktar TB2) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8 турецкий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 ударный оперативно-тактический средневысотный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА . Bayraktar TB2 с 4-я ракетами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления до 150 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:11-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:12-5 [5] . Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет (время реакции будет гораздо меньше, чем у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B авиации , что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь короткое время).
И наши как в отделе статистики работают....
Подсчитали, записали....
Это на нас смерть идёт...
А мы пишем, пишем...
И Байрактар всегда готов...
И когда наступит тот день и та ночь???