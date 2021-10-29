Найближчим часом Україна вийде на плато із захворюваності на COVID-19, - Шмигаль

За прогнозами Україна найближчим часом має вийти на плато із захворюваності на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади.

"Ми розуміємо, що за прогнозами минулий і цей тиждень, можливо, наступний - це такий пік, де ми очікуємо виходу на плато", - зазначив глава уряду.

Водночас прем'єр наголосив, що вакцинація - це єдиний шлях, яким необхідно рухатися, щоб уникнути пандемії.

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