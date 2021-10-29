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Найближчим часом Україна вийде на плато із захворюваності на COVID-19, - Шмигаль
За прогнозами Україна найближчим часом має вийти на плато із захворюваності на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади.
"Ми розуміємо, що за прогнозами минулий і цей тиждень, можливо, наступний - це такий пік, де ми очікуємо виходу на плато", - зазначив глава уряду.
Водночас прем'єр наголосив, що вакцинація - це єдиний шлях, яким необхідно рухатися, щоб уникнути пандемії.
Топ коментарі
+4 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар29.10.2021 13:44 Відповісти Посилання
+3 Valery Greff
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+3 юрий П #410481
показати весь коментар29.10.2021 13:50 Відповісти Посилання
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Арнольд Амальрик
ScienceFiles:
«До сих пор разработка вакцин против коронавирусов регулярно терпела неудачу, потому что РНК-вирусы мутируют слишком быстро и часто, а это означает, что и вакцины «мутируют», что в конечном итоге приводит к тому, что они не только становятся неэффективными, но и способствуют заражению коронавирусами.
Уже существуют мутации, которые больше не распознаются вакцинами, в настоящее время представленными на рынке.
Бустерная вакцинация, которая в настоящее время уже проводится в США, скорее всего, не только неэффективна, но и вредна: она не только не предотвращает любую инфекцию / болезнь / смерть от / от SARS-CoV-2 / COVID-19, но и способствует их популяризации.
Другое исследование предоставляет доказательства антителозависимого усиления, происходящего после вакцинации. В конечном счёте достигается итог, противоположный результату, которого должны были достичь вакцины».
хотелось бы спросить у модератора-сколько этому нечто платят за срач,в рублях или в валюте?