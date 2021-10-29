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Новини Коронавірус і карантин
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Найближчим часом Україна вийде на плато із захворюваності на COVID-19, - Шмигаль

Найближчим часом Україна вийде на плато із захворюваності на COVID-19, - Шмигаль

За прогнозами Україна найближчим часом має вийти на плато із захворюваності на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади.

"Ми розуміємо, що за прогнозами минулий і цей тиждень, можливо, наступний - це такий пік, де ми очікуємо виходу на плато", - зазначив глава уряду.

Водночас прем'єр наголосив, що вакцинація - це єдиний шлях, яким необхідно рухатися, щоб уникнути пандемії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві величезні черги за COVID-вакциною "У мене запис на 9:40, і я досі не потрапила". ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4650) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
это кейс или еще не кейс?)
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29.10.2021 13:44 Відповісти
+3
По мере естественной убыли антиваксеров, это всё может быстро измениться...
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29.10.2021 13:44 Відповісти
+3
мне интересно...есть на цензоре нечто ,называется Valery Greff.
хотелось бы спросить у модератора-сколько этому нечто платят за срач,в рублях или в валюте?
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29.10.2021 13:50 Відповісти
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Хоть в чем то первые.
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29.10.2021 13:42 Відповісти
По мере естественной убыли антиваксеров, это всё может быстро измениться...
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29.10.2021 13:44 Відповісти
Плато буде вище за Індійське і кацопердівське?
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29.10.2021 13:50 Відповісти
Зависит от степени хилости организмов антиваесеров. Скорее всего, всё будет быстро.
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29.10.2021 13:51 Відповісти
"...Господь отличит своих" [Novit enim Dominus qui sunt eius] (c)
Арнольд Амальрик
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29.10.2021 14:00 Відповісти
Главное чтобы среди них не оказался твой ребенок, хотя у таких детей не бывает.
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29.10.2021 15:36 Відповісти
і потече в синє море кров ......льська
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29.10.2021 13:44 Відповісти
это кейс или еще не кейс?)
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29.10.2021 13:44 Відповісти
Это плато ...)))
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29.10.2021 13:47 Відповісти
плато-это равнина на возвышенности. если рассуждать логически,то поднявшись к этому плато на уровне 26000 заболевших,мы так и будем по нему двигаться в этом же ритме. обычно пик заболеваемости должен привести к спаду,то есть к спуску с горы,но у шмЫгла всё через жопу.
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29.10.2021 13:46 Відповісти
https://sciencefiles.org/2021/10/28/umsonst-geimpft-weitere-sars-cov-2-variante-die-impfstoffen-entgeht-entdeckt/ https://sciencefiles.org/2021/10/28/umsonst-geimpft-weitere-sars-cov-2-variante-die-impfstoffen-entgeht-entdeckt/

ScienceFiles:



«До сих пор разработка вакцин против коронавирусов регулярно терпела неудачу, потому что РНК-вирусы мутируют слишком быстро и часто, а это означает, что и вакцины «мутируют», что в конечном итоге приводит к тому, что они не только становятся неэффективными, но и способствуют заражению коронавирусами.



Уже существуют мутации, которые больше не распознаются вакцинами, в настоящее время представленными на рынке.



Бустерная вакцинация, которая в настоящее время уже проводится в США, скорее всего, не только неэффективна, но и вредна: она не только не предотвращает любую инфекцию / болезнь / смерть от / от SARS-CoV-2 / COVID-19, но и способствует их популяризации.



Другое исследование предоставляет доказательства антителозависимого усиления, происходящего после вакцинации. В конечном счёте достигается итог, противоположный результату, которого должны были достичь вакцины».
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29.10.2021 13:49 Відповісти
мне интересно...есть на цензоре нечто ,называется Valery Greff.
хотелось бы спросить у модератора-сколько этому нечто платят за срач,в рублях или в валюте?
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29.10.2021 13:50 Відповісти
Тоже мне это чмо запомнились...
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29.10.2021 14:51 Відповісти
Блин Ну все медиками стали от ЗеНеЛоха до последнего чорта в кабинете министров. Займитесь работай. А То статистами и астрологами выступаете
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29.10.2021 13:50 Відповісти
Ну, плато це "коньок" Ляшка, він його ще в травні 2020 року обіцяв.
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29.10.2021 13:50 Відповісти
Степашка- 2.
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29.10.2021 13:51 Відповісти
Як знатно учора Разумков здавав вову-сцаря з його п"ятничним РНБО-шоуна каналі Ахметки. Як шкварилися вужі й гадюки серпентраію СЛУГ ВОВИ на пательні шоу каналу 24 Україна.
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29.10.2021 13:56 Відповісти
Главный слесарь-гинеколог Украины сделал своё компетентное заключение.
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29.10.2021 15:09 Відповісти
Выйдет ли? Однажды в студенную зимнюю порну я из лесу вышел - да и снова зашел. (Уж прости, Некрасов за словоблудие нонешнее).
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29.10.2021 15:11 Відповісти
Шмыгаль - эксперт эпидемиолог.
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29.10.2021 15:33 Відповісти
 
 