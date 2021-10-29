Україна закликає розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні. Росія поважає силу і не піде на ескалацію, - Кулеба

Україна виступає за збільшення присутності НАТО у Чорному морі, оскільки Російська Федерація розуміє лише мову сили.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у статті для Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Збільшення присутності НАТО в районі Чорного моря значно знизить напруженість і стабілізує регіон, а не навпаки. Україна давно має справу з росіянами і дуже добре розуміє їхні міркування. Російське керівництво посилюється тільки тоді, коли відчуває слабкість. З російської точки зору немає нічого більш привабливого, ніж нерішучість їх супротивників", - зазначив Кулеба.

На його думку, Росія поважає силу і не піде на ризик ескалації, якщо не впевнена в рішучості іншої сторони.

"Саме тому Україна закликає до розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні і розширення співпраці між НАТО і союзниками, що не входять до НАТО", - додав міністр.

Також читайте: Чорноморський регіон зберігає стратегічне значення для НАТО: у нас тут два дуже близькі партнери - Грузія та Україна, - Столтенберг

Він також зазначив, що чим раніше союзники дадуть Кремлю чіткий сигнал про рішучість і єдність, тим краще.