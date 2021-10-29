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Україна закликає розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні. Росія поважає силу і не піде на ескалацію, - Кулеба

Україна закликає розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні. Росія поважає силу і не піде на ескалацію, - Кулеба

Україна виступає за збільшення присутності НАТО у Чорному морі, оскільки Російська Федерація розуміє лише мову сили.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у статті для Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Збільшення присутності НАТО в районі Чорного моря значно знизить напруженість і стабілізує регіон, а не навпаки. Україна давно має справу з росіянами і дуже добре розуміє їхні міркування. Російське керівництво посилюється тільки тоді, коли відчуває слабкість. З російської точки зору немає нічого більш привабливого, ніж нерішучість їх супротивників", - зазначив Кулеба.

На його думку, Росія поважає силу і не піде на ризик ескалації, якщо не впевнена в рішучості іншої сторони.

"Саме тому Україна закликає до розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні і розширення співпраці між НАТО і союзниками, що не входять до НАТО", - додав міністр.

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Він також зазначив, що чим раніше союзники дадуть Кремлю чіткий сигнал про рішучість і єдність, тим краще.

Автор: 

НАТО (6566) росія (66175) Чорне море (1678) Кулеба Дмитро (3604)


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какое вам еще присутствие надо если величайший главнокомандубщий с четой в Одессе инспектирует Привоз?))
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29.10.2021 13:58 Відповісти
Кулєба, ти палиш своє майбутнє дипломата у мафіозному режимі БЄ-ЗЄ!
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29.10.2021 13:58 Відповісти
Как это кацапня не пойдет на эскалацию? Оливки ещё не запрещены и бананы.
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29.10.2021 14:02 Відповісти
проголосуй ВР об обращении к США о статусе основного партнера США в не НАТО,возможно б уже какой-то американский авианосец кинул якоря у берегов Украины,но Кулеба сам агитировал не голосовать
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29.10.2021 14:22 Відповісти
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29.10.2021 16:02 Відповісти
С Кулебой согласен. Добро пожаловать НАТОвским кораблям в наши порты .... Кремлёвская крыса путен, сдохни.
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29.10.2021 14:46 Відповісти
 
 