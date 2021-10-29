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Новини ДТП
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Адвокат Черняк допомагатиме сім'ї загиблого в ДТП у Харкові Носова: завдання - максимальний термін недоумку-гонщику та притягнення до відповідальності його батьків, - Сапронов

Адвокат Черняк допомагатиме сім'ї загиблого в ДТП у Харкові Носова: завдання - максимальний термін недоумку-гонщику та притягнення до відповідальності його батьків, - Сапронов

Адвокат Ігор Черняк підписав договір із сім'єю загиблого у ДТП у Харкові Ігоря Носова про надання юридичного супроводу у цій справі. Бізнесмени готові сплатити за проведення всіх необхідних експертиз.

Про це написав у Facebook бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері ми зустрічалися із сином та донькою загиблого Ігоря Носова, Анастасією та Артемом. Говорили понад 2 години. Без лірики і в сухому залишку - один із членів нашої команди, професійний адвокат Ігор Черняк підписав договір з одним із потерпілих, у другого потерпілого. буде інший адвокат, але обидва адвокати працюють разом. Хто ще з адвокатів працюватиме вирішують виключно потерпілі", - розповів він.

"Ми, інші члени групи, Гарік Корогодський, Олександр Давтян, Валерій Дема, Володимир Скоробагач, Масі Наєм, Ігор Когут, Сергій Хорошайлов, Юрій Губанков і я чекаємо на розпорядження за що і де потрібно платити (експертизи, техніка, технічна підтримка, охоронна- будь-яка. Бюджет необмежений. Безумовно необхідна підтримка масмедіа і всього суспільства. Тобто всіх Вас. Ігор озвучить що і коли треба. У процесі з боку державних органів, або інших суб'єктів. Попереду велика, довга, рутинна робота юристів. Завдання - максимальний термін недоумку-гонщику, максимальна компенсація для дітей та сім'ї Ігоря Носова, притягнення до кримінальної відповідальності батьків головного підозрюваного Миколи Харківського. Терпіння, мужності і сил Анастасії та Артему. Це принциповий бій за справедливість. Суспільство проти мерзоти", - резюмував Сапронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: Батьки 16-річного підозрюваного не вибачилися перед сім'єю загиблого

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.

Автор: 

ДТП (4483) Харків (5721) Черняк (27) Сапронов (6) Найєм Масі (140) Давтян Дмитро (17) Корогодський Гарік (5)


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Топ коментарі
+19
забыли про судью, которая за два выстрела женщине в лицо присудила ему штраф в 500$ и оставила на свободе
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29.10.2021 14:23 Відповісти
+18
эта скотина не недоумок- это циничная мажорная мразь, которая должна сесть и надолго
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29.10.2021 13:58 Відповісти
+14
Несколько судов Линча (на месте) в отношении таких гонщиков заменят сотни адвокатов.
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29.10.2021 14:03 Відповісти
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эта скотина не недоумок- это циничная мажорная мразь, которая должна сесть и надолго
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29.10.2021 13:58 Відповісти
забыли про судью, которая за два выстрела женщине в лицо присудила ему штраф в 500$ и оставила на свободе
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29.10.2021 14:23 Відповісти
и еще 500 судье на карман, а то зарплаты не хватает...
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29.10.2021 14:43 Відповісти
да посмотри кадрі из инете где гаишник уходит с двумястами долларов
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29.10.2021 17:21 Відповісти
Я считаю - что подобных нехер держать в тюрьме, за наш счёт. Смертная казнь нужна...
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29.10.2021 14:58 Відповісти
Интересно все разворачивается...
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29.10.2021 13:59 Відповісти
с зайцевой тоже было много шума, а закончилось компенсацией в 30грн
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29.10.2021 14:45 Відповісти
Несколько судов Линча (на месте) в отношении таких гонщиков заменят сотни адвокатов.
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29.10.2021 14:03 Відповісти
Походу Коля Харьковский спецом учинил аварию, что бы все забыли про вангергейт, офшеры зеленского и простреленную ногу водителя Шерифа
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29.10.2021 14:03 Відповісти
Повторюсь. Там поможет только санитарный отстрел. Обоих особей мужского пола. Это дешевле и лучше для всех.
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29.10.2021 14:04 Відповісти
Харьковский мясной барыга может и не вывезти. Придется дебильноватому отпрыску нары поутюжить.
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29.10.2021 14:04 Відповісти
Папіку теж доведеться присісти. Дав машину неповнолітньому = співучасть, має сидіти полюбому.
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29.10.2021 14:08 Відповісти
мамку не забыть, авто на мамке...
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29.10.2021 14:43 Відповісти
Ну сынок, как говорят, разбил уже как минимум 5 машин, причем не евроблях. А папе это как карманные расходы.
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29.10.2021 14:48 Відповісти
хорошая, годная инициатива. только оно должно было сесть за ранее совершенные преступления, спасибо ментовско-судейской системе
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29.10.2021 14:05 Відповісти
А Сапронов не хочет такую акцию с трухиным провернуть? Бо там никак не определят кто за рулем был.
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29.10.2021 14:10 Відповісти
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29.10.2021 14:10 Відповісти
На кол гниду!
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29.10.2021 14:11 Відповісти
и эти колом должен стать член всех зеков, где будет сидеть колясик
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29.10.2021 14:14 Відповісти
У Стуса теж був безкоштовний адвокат.
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29.10.2021 14:14 Відповісти
Ви што, всє сума сашлі!? Із таково хорошево парня хотітє прєступника здєлать!?
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29.10.2021 14:26 Відповісти
Эту тварь, именно тварь, по другому его не назовёшь, законопатить вместе с папашей - долбодятлом. И так, чтобы вышли больными доходягами после отсидки. Таких дебилов учить нужно только серьезным насилием и лишениями. Иначе до их мозга достучаться не реально.😡😡
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29.10.2021 14:29 Відповісти
Папаша уже журналюгам заявил - меня травят, угрожают убить и т.д. Когда спросили - а вы собираетесь по этому поводу подавать заявление в правоохранительные органы?? Знаете какой ответ - у меня на это нет времени!!! ЗНАЧИТ ****,,,Т КАК ДЫШИТ, ПО НЕМУ САМОМУ ЗОНА ПЛАЧЕТ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ!!!
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29.10.2021 14:42 Відповісти
...меня травят, угрожают убить и т.д.

Очень жаль, что только угрожают. Прикопали бы по тихому, сынка лет на 8 в петушиный куток и нормально.
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29.10.2021 15:06 Відповісти
Харьковский ************
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29.10.2021 14:36 Відповісти
Один довиьо ся. Скільки їх всього знаєш?
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29.10.2021 14:40 Відповісти
можу тільки уявити...
"харьков ментовский город"
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29.10.2021 14:44 Відповісти
Панове, якщо ви з ентузіазмом зустріли цю новину шановного пана і його однодумців, то дарма. Насправді це закінчиться нічим, швидше за все, бо там маячить закон про амністію. Це перше. Друге, це те, що, навіть, якщо цього винуватця ДТП і покарають реальним терміном, то ви, панове коментатори, згадайте, скільки ДТП з тяжкими наслідками в країні було і скільки буде і скількох нахабних мажорів відмаже наш самий гуманний в своє. От це і сумно і жахає. А шановним панам дякую і бажаю успіхів, бо такого ще не було.
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29.10.2021 14:39 Відповісти
Самий гуманний в світі
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29.10.2021 14:43 Відповісти
Браво Сапронову и всей группе поддержки! Пусть водитель - убийца впервые в истории Украины получит справедливое наказание за своё умышленное преступление, забравшее жизнь человека... Бог в помощь!
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29.10.2021 14:40 Відповісти
+1000 000 %
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29.10.2021 16:48 Відповісти
что сапронов чист перед законом и налоговой... да и перед людьми ....ПИАР ПИАР И ПИАР
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29.10.2021 17:22 Відповісти
Если этот "пиар" поможет засадить надолго на нары подонка, отморозка, убийцу и этим спасти жизни десятков харьковчан и гостей города, то пусть будет побольше подобного "пиара" в каждом подобном уголовном деле....Спасибо Сапронову и всей группе поддержки правосудия....
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29.10.2021 19:18 Відповісти
где то облегченно вздохнула Зайцева...
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29.10.2021 14:44 Відповісти
Зайцеву уже видели в теплых странах, за неё сидит за баки двойник
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29.10.2021 15:07 Відповісти
адвокат мендесабель и просто мария
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29.10.2021 14:48 Відповісти
Стодолларовых полицаев,которые брали у него взятки, тоже нужно найти,он создают атмосферу безнаказанности и вседозволенности.
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29.10.2021 14:50 Відповісти
группе-респект и довести всё до логического конца...
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29.10.2021 14:58 Відповісти
Так кто все же папаша у этого скота? Неужели на мясника нужны такие ресурсы?
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29.10.2021 15:02 Відповісти
судить долбоящура нужно не в Харькове, там мрази "порешают" легко
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29.10.2021 15:05 Відповісти
расчет адвокатов этого малого засранца прост, как табуретка, через 2 месяца все забудут про бедного мальчика колю, из которого злые дяди хотят сделать преступника, а ведь коля настолько хороший, что даже не помнит, сидел ли он за рулем машины или нет, а раз не помнит, значит и не сидел..., надо отпускать домой, там папа/мама еще машинку подгонят, чтоб дитя утешить, а вы все про какую-то аварию, смерть и ужас..., бедный ребенок же попросил прощения, чего еще надо...
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29.10.2021 15:41 Відповісти
Молодцы. Только таким большим и профессиональным фронтом надо идти против этих распоясавшихся мразей. Полиции тоже мало кто доверяет. Молодой убийца, потерявший землю под ногами. И почему писали ранее, что это непредумышленное убийство. Оно предумышленно хотя бы учитывая скорость 200 км/ час.
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29.10.2021 15:51 Відповісти
В особо резонансных случаях ( как в этом )нужно применять смертную казнь.А адвокаты таких однозначных убийц в судебных заседаниях должны сидеть рядом с ними на скамье подсудимых.Может быть у адвокатов поубавиться рвения защищать мразот. А мразоты, понимая, что останутся без адвокатов, будут вести себя менее наглои вызывающе.Убийство есть убийство.Эта мразь лишила жизни достойного человека и ДАЖЕ НЕ ПОМНИТ ОБ ЭТОМ!!!! Нужно защищать себя и общество всеми доступными и недоступными способами.ВСЕМИ!!!!!!!
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29.10.2021 17:56 Відповісти
Щиро дякую Вам панове адвокати та панове бізнесмени за вашу громадянську позицію!!! Але щось мені там в душі щемить. Чи зможу я так само щиро подякувати українським суддям, які будуть приймати рішення по цій справі?
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29.10.2021 17:58 Відповісти
"Завдання - максимальний термін недоумку-гонщику, максимальна компенсація для дітей та сім'ї Ігоря Носова, притягнення до кримінальної відповідальності батьків головного підозрюваного "
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30.10.2021 20:37 Відповісти
 
 