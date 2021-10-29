Адвокат Черняк допомагатиме сім'ї загиблого в ДТП у Харкові Носова: завдання - максимальний термін недоумку-гонщику та притягнення до відповідальності його батьків, - Сапронов

Адвокат Ігор Черняк підписав договір із сім'єю загиблого у ДТП у Харкові Ігоря Носова про надання юридичного супроводу у цій справі. Бізнесмени готові сплатити за проведення всіх необхідних експертиз.

Про це написав у Facebook бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері ми зустрічалися із сином та донькою загиблого Ігоря Носова, Анастасією та Артемом. Говорили понад 2 години. Без лірики і в сухому залишку - один із членів нашої команди, професійний адвокат Ігор Черняк підписав договір з одним із потерпілих, у другого потерпілого. буде інший адвокат, але обидва адвокати працюють разом. Хто ще з адвокатів працюватиме вирішують виключно потерпілі", - розповів він.

"Ми, інші члени групи, Гарік Корогодський, Олександр Давтян, Валерій Дема, Володимир Скоробагач, Масі Наєм, Ігор Когут, Сергій Хорошайлов, Юрій Губанков і я чекаємо на розпорядження за що і де потрібно платити (експертизи, техніка, технічна підтримка, охоронна- будь-яка. Бюджет необмежений. Безумовно необхідна підтримка масмедіа і всього суспільства. Тобто всіх Вас. Ігор озвучить що і коли треба. У процесі з боку державних органів, або інших суб'єктів. Попереду велика, довга, рутинна робота юристів. Завдання - максимальний термін недоумку-гонщику, максимальна компенсація для дітей та сім'ї Ігоря Носова, притягнення до кримінальної відповідальності батьків головного підозрюваного Миколи Харківського. Терпіння, мужності і сил Анастасії та Артему. Це принциповий бій за справедливість. Суспільство проти мерзоти", - резюмував Сапронов.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.