УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7096 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
937 20

Зеленський просить голів регіонів доповісти про реальну ситуацію з наявністю кисню для хворих на COVID-19

Зеленський просить голів регіонів доповісти про реальну ситуацію з наявністю кисню для хворих на COVID-19

Президент України Володимир Зеленський просить керівників обласних державних адміністрацій доповісти йому про реальну кількість кисню у лікарнях та в якому обсязі він є.

Про це він заявив сьогодні на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливе питання кисню. Наскільки мені відомо, кисню нашого вистачає. На сьогодні лікарні забезпечені. Також ми читаємо та слухаємо у деяких ЗМІ, кажуть, що кисню в Україні немає. Тому я хотів би почути від регіонів, у кого немає, а якщо є, то скажіть, будь ласка, в якому обсязі", - сказав Зеленський на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у п'ятницю в Одесі.

У свою чергу голова Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що, незважаючи на те, що раніше країна впоралася з хвилями COVID-19, на сьогодні в Україні новий виклик - нова хвиля коронавірусу, тому ціль Конгресу - почути поточні проблеми у регіонах.

Також читайте: Збільшення кількості вакцинованих - вихід із колапсу з COVID-19, - Зеленський

"Президент поставив завдання, щоб керівники і уряду, і представники Офісу президента найближчим часом частіше відвідували регіони. Тому я хотів би вас поінформувати, що присутні міністри та керівники найближчими тижнями їздитимуть областями, контролюватимуть ситуацію і на місцях вирішуватимуть питання, які ще залишилися", - зазначив Єрмак.

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) карантин (18172) Єрмак Андрій (1384) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Подонок разворовавший ковидный фонд и страну.
показати весь коментар
29.10.2021 14:03 Відповісти
+4
Кислород есть везде. Но он в атмосфере. Но Зеле какая разница?
показати весь коментар
29.10.2021 14:04 Відповісти
+2
Почалась передвиборна компанія... Що, коли вибори? Що, дострокові?
показати весь коментар
29.10.2021 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подонок разворовавший ковидный фонд и страну.
показати весь коментар
29.10.2021 14:03 Відповісти
Любопытный подонок...
показати весь коментар
29.10.2021 14:04 Відповісти
У ПАДЛЫ ПРОГНОЗИРУЕМО РЕГИОНЫ ВИНОВАТЫ!"
показати весь коментар
29.10.2021 14:25 Відповісти
Кислород есть везде. Но он в атмосфере. Но Зеле какая разница?
показати весь коментар
29.10.2021 14:04 Відповісти
Поди в реанимацию - посоветуй тем, кто под масочкой, дышать атмосферой...
показати весь коментар
29.10.2021 14:05 Відповісти
Я о какая разница, а не о реанимации.
Не хочешь под масочку или потом под травочку- прививайся.
показати весь коментар
29.10.2021 14:09 Відповісти
Так ото ж.
показати весь коментар
29.10.2021 14:10 Відповісти
Проснулось. дней десять не было видно.
показати весь коментар
29.10.2021 14:04 Відповісти
А глави регіонів де візьмуть цю інформацію? Потрібно не просити глав регіонів а ввести жорстку звітність через МОЗ всіх лікарень по кисню, коли підключили балони, скільки штук, скільки на складі, скільки ще замовлено і оплачено, терміни поставок замовленого кисню.
показати весь коментар
29.10.2021 14:04 Відповісти
главное не это, главное чтобы все представили что зеля сидит как бацька, и всех строго так спрашивает...
показати весь коментар
29.10.2021 14:47 Відповісти
Де державний завод кисню, пісюн?
показати весь коментар
29.10.2021 14:09 Відповісти
а патронный завод?
показати весь коментар
29.10.2021 14:48 Відповісти
Ахєть. Кисню немає вже днів 10 якщо не більше, а воно тільки проснулось.
показати весь коментар
29.10.2021 14:11 Відповісти
раньше надо было... думать, а счас что, сколько народу померло...
показати весь коментар
29.10.2021 14:17 Відповісти
Почалась передвиборна компанія... Що, коли вибори? Що, дострокові?
показати весь коментар
29.10.2021 14:21 Відповісти
это он тока щас спрашивает? феерический, мастер спорта
показати весь коментар
29.10.2021 14:44 Відповісти
когда выпадет снег, можно будет спросить про количество газа
показати весь коментар
29.10.2021 14:45 Відповісти
Прямо вижу так - картина маслом - открывают чиновники форточки, тщательно нюхают и вздыхают воздух, с умным видом качают головой ,и идут писать реальный отчёт...
показати весь коментар
29.10.2021 14:49 Відповісти
Оно посетило реальность? Надолго?
показати весь коментар
29.10.2021 15:27 Відповісти
Кому потрібні ті "перевірки"? Реально "перевіряльники" нічим не допоможуть, а тільки відволікатимуть від роботи підготовкою нікому непотрібних звітів та ін. бюрократичної *** ні.
показати весь коментар
29.10.2021 23:42 Відповісти
 
 