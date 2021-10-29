Зеленський просить голів регіонів доповісти про реальну ситуацію з наявністю кисню для хворих на COVID-19

Президент України Володимир Зеленський просить керівників обласних державних адміністрацій доповісти йому про реальну кількість кисню у лікарнях та в якому обсязі він є.

Про це він заявив сьогодні на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливе питання кисню. Наскільки мені відомо, кисню нашого вистачає. На сьогодні лікарні забезпечені. Також ми читаємо та слухаємо у деяких ЗМІ, кажуть, що кисню в Україні немає. Тому я хотів би почути від регіонів, у кого немає, а якщо є, то скажіть, будь ласка, в якому обсязі", - сказав Зеленський на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у п'ятницю в Одесі.

У свою чергу голова Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що, незважаючи на те, що раніше країна впоралася з хвилями COVID-19, на сьогодні в Україні новий виклик - нова хвиля коронавірусу, тому ціль Конгресу - почути поточні проблеми у регіонах.

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"Президент поставив завдання, щоб керівники і уряду, і представники Офісу президента найближчим часом частіше відвідували регіони. Тому я хотів би вас поінформувати, що присутні міністри та керівники найближчими тижнями їздитимуть областями, контролюватимуть ситуацію і на місцях вирішуватимуть питання, які ще залишилися", - зазначив Єрмак.