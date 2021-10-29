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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вимкніть соцмережі та увімкніть мозок. Боятися потрібно лише COVID-19, - Зеленський закликав громадян вакцинуватися

Вимкніть соцмережі та увімкніть мозок. Боятися потрібно лише COVID-19, - Зеленський закликав громадян вакцинуватися

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян вакцинуватись від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади.

"Я дуже прошу, щоб ми всі з вами вимкнули соцмережі, саме з цього питання (вакцинації. - Ред.) і включили весь мозок. Потрібно вакцинуватися. Це не страшилки, а це справді єдине рішення. Хочу, щоб ми не боялися страшилок зі ЗМІ та соцмереж, а боялися конкретно цього вірусу", - наголосив президент.

Зеленський заявив, що є статистика, що під час Другої світової війни українські військовослужбовці в середньому втрачали близько 1,5 тис. осіб на добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом Україна вийде на плато із захворюваності на COVID-19, - Шмигаль

"Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо по 700 людей щодня. Ми маємо бути в тонусі, і люди, і чиновники", - додав президент.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24409) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+39
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29.10.2021 14:12 Відповісти
+30
Потерпевшему не нравятся соцсети?

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29.10.2021 14:06 Відповісти
+28
вова офшорный - реально лох))
если его "голо сователи" отключат соцсети/зомбоящик и включат моСх - то увидят, что видосики клована - сплошная "желтая благодать", а реальность - на порядок хуже.
И все это по изза зеЛоха офшорного и его квартальной шоблы, которую зебилы привели к власти)
В общем, выключенный зомбоящик и включенные мозги = равен нулевому рейтингу клована
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29.10.2021 14:14 Відповісти
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Шо значить виключити соцмережі??!!! А гундосіки Найвеличнійвшивого Приниженя як дивитися?
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29.10.2021 14:24 Відповісти
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29.10.2021 14:26 Відповісти
Зе-придурок!
Если отключат интернет и включат мозг, в стране начнется тако-о-о-ое ...
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29.10.2021 14:29 Відповісти
выключайте ящик, там гонят на лоха
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29.10.2021 14:29 Відповісти
Соцсети нужно запретить, они валят рейтинг Зеленского. Только Квартал и 1+1 спасут гиганта мысли. Фу-уу, какое же оно лицемерно манипулятивно лживое.
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29.10.2021 14:30 Відповісти
шёл второй год ковидной войны, во время многолетней войны с оккупантом Мордором, и найвэлычнише из своей наркотической тёплой ванны нарэшти раздуплилось шо "шото тут не так"..
и ведь никто из сценаристов недофюрера не догадался подсказать провереннный дебилами-аниматорами "наратив"(О!), что "надо просто перестать болеть"..
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29.10.2021 14:30 Відповісти
Выключили бы телевизор и включили бы мозг, не выбрали бы этого пдра!
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29.10.2021 14:31 Відповісти
Это как призыв к алкашам "бросьте пить"
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29.10.2021 14:32 Відповісти
І це каже президент,котрий керує державою через свої відосікі?
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29.10.2021 14:32 Відповісти
Про Порошенка згадав у відосіку?
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29.10.2021 14:32 Відповісти
не! зачем ему згадувать!? оно знает что для этого есть ты
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29.10.2021 14:43 Відповісти
пуйло ведь предупреждало что интернет это зло! так что соцсети это только полумеры
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29.10.2021 14:36 Відповісти
Коля, ты просто не в тонусе, или не в анусе - шо имел в виде ********** покрыто соцсетями или просто сетями для вылова азовского бычка.
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29.10.2021 17:07 Відповісти
та тебе из ануса виднее
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29.10.2021 17:36 Відповісти
В анусе мы все с 2019 года. Когда малороса убедили, что он вумный и выберет наконец хорошего парня с народа. И в придачу ещё пучёк воров, сепаров, извращенцев и просто имбецилов в Раду.
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29.10.2021 19:45 Відповісти
Треба було це сказати перед виборами .
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29.10.2021 14:38 Відповісти
Пора менять нелоха на небарыгу.
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29.10.2021 14:39 Відповісти
А трухкина на дорогах боятся не нужно,а лепку в верхсуде за миллионы,может же на голову упасть,а тех кто стрелял в шофера шефира,а того кто убил человека в Сумах,дорогуша,страх вокруг нас.
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29.10.2021 14:43 Відповісти
Ха-ха! Еще пру недель такого звиздеца, и глав ЗЕбил напишет: выключайте "Квартал 95", выключайте "Сватов", и включайте мозг.

Вот интересно, его адепты поймут, а простят?
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29.10.2021 14:45 Відповісти
Будут искать в ютубе разъяснения - как выключить всё дерьмо и при этом как голосовать за любимую бубочку.
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29.10.2021 17:10 Відповісти
На иврите это пишется так - Кисиен мериен тухес. Этот поц поймёт.
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29.10.2021 17:12 Відповісти
Вы действительно думаете, что недоносок-троечник способен выучить иврит или любой другой иностранный язык? Воно и на английском не поймёт.
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29.10.2021 19:40 Відповісти
Вот, что об этом говорит его учительница - https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg

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29.10.2021 21:37 Відповісти
отож - надо было моск закупать вовремя. а сейчас и включать нечего. весь моск "ушол" на "вєлiке крадiвництво"...
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29.10.2021 14:46 Відповісти
Дурачек. Если все выключат соцсети и включат мозг, ты же без работы останешься и не только в политике но и в шоу бизнесе))
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29.10.2021 14:48 Відповісти
Там если мозги включать, то вешать пора, а не без работы
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29.10.2021 16:46 Відповісти
А ну он там уточнил "именно по этому вопросу")) Сам понял что лишнего ляпнул))
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29.10.2021 14:52 Відповісти
Что взять с больного на голову человека.
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29.10.2021 15:17 Відповісти
Зе: "Я дуже прошу, щоб ми всі з вами вимкнули соцмережі і включили мозок."
Ти ба, а у 2019-му покладався саме на соцмережі і на те, що у людей мізки були відключені (після серіалу про Голобородька).

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29.10.2021 14:56 Відповісти


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29.10.2021 17:51 Відповісти
В цій ситуайії Косоворотці краще булоб промовчати, а коли вже щось крякнув, то давай пораду хворим на ковід прикладати до грудей кусок асфальту.
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29.10.2021 15:01 Відповісти
Все вавіндер це ще мінус 10 підтримки антиваксерів , вони тобі цього не пробачать
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29.10.2021 15:02 Відповісти
Взывать к тому чего у электората зели нету ? Ну так себе инициатива 😄
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29.10.2021 15:03 Відповісти
Гроші верни пісюнограй, які вкрав на велике крадівництво!
ЛІКУЙ ХВОРИХ ЛЮДЕЙ,А НЕ ЗАРАЖАЙ ВАКЦИНОЮ ЗДОРОВИХ !
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29.10.2021 15:05 Відповісти
Заразить можно только Спутником 5. И то не Ковидом, а мокшанским сифилисом. Кстати, как паготка в Саратове то?
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29.10.2021 19:37 Відповісти
как может некомпетентный человек призывать делать нечто? какое вообще право имеет? ты биохимик/микробиолог? привились - радуйтесь, счастье наступило. получайте степень профильную и дискутируйте, иначе это выглядит как агитация неандертальцем, что самсунгом удобней гвозди забивать, чем айфоном. или как в совке - вижу очередь, становлюсь, жду, что там дают. югославские сапоги - хорошо, вакцинируют - тоже неплохо. прошу заметить, я не отговариваю вакцинироваться, а даже понимаю, что это неплохой вариант, но не нужно навязывать свое мнение и решение, тем более, не понимая вообще ничего в этой области.
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29.10.2021 15:07 Відповісти
"Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети, именно по этому вопросу (вакцинации. - Ред.) и включили все мозг. Нужно вакцинироваться........ а не лезть в мои оффшоры, думать о тарифах, зарплатах, растущих ценах. Дайте спокойно дограбить страну"
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29.10.2021 15:08 Відповісти
Якби дибілоїди включали свій мозок коли голосують, то можливо і такої пандемії не було б в Україні.
Багато чого не було б....
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29.10.2021 15:14 Відповісти
У Украины три беды. *****, Зеленский и COVID. Вот только не знаю какая из них сейчас главная
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29.10.2021 15:17 Відповісти
Выключите соцсети и включите мозг. Источник:

Блазню ж тоді хана
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29.10.2021 15:23 Відповісти
Як це 1500 у війну на день? Виходить це 600 000 на рік? Тобто 2,5 млн за 4 роки? Там більші ж втрати були.
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29.10.2021 15:31 Відповісти
Пользователи сети,в массе своей не в том возрасте,щоб умереть.Большинство умерших это консерваторы за 60,которые ще совок помнят и черпают инфу из телевизора.Плюс ко всему люди с мизерными пенсиями,которой едва хватает на качественную потребительскую корзину и лекарства,щоб усиливать иммунитет
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29.10.2021 15:40 Відповісти
Знайшла таке-------------''Среди привитых от коронавируса в Украине зафиксировано 119 летальных случаев. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью Украинской правде, опубликованном во вторник, 26 октября.----------"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи", - сказал он.
При этом министр заявил, что "эта цифра ни о чем".-------а чи не думає він (якщо взагалі він це в змозі робити)-------що ці люди мали протипоказання.---------В усіх інструкціях є--------------Показаня , Протипоказання та Побічна дія. В інструкціях до вакцини такого немає.---------------У мене целіакія. Задуха все життя. Чи можна мені вакцинуватися? Думаю---ні. Фах---провізор.
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29.10.2021 15:47 Відповісти
Я бы на вашем месте, нашёл сайт производителя вакцин и задал там ваш вопрос.Определённо есть группы людей с такой болезнью,которые это обсуждают или уже есть ответ,он может быть как положительный так и отрицательный.
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29.10.2021 16:10 Відповісти
От селючина! Выбрала самый сенсационный кусок, остальное как бы неважно. Из этой статьи абзацом ниже:
"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи», - отметил Ляшко, отвечая на вопрос, какая статистика есть на конец октября. Ведь с начала кампании до середины сентября в Украине было 95 смертей среди вакцинированных. Из них 77 не были связаны с вакцинацией, другие еще не проверили."
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29.10.2021 16:41 Відповісти
Зе сильно обкурился похоже. Пусть лучше расскажет почему импортные лекарства ежедневно дорожают при падении курса доллара. Сегодня заболеть - это приговор неимущим.
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29.10.2021 15:45 Відповісти
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29.10.2021 15:47 Відповісти
...жирували за мій рахунок. ©
Правильно. Хай краще вигрібають з бюджету по $4k щомісяця.
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29.10.2021 17:14 Відповісти
Вы не так поняли или недослышали: Воно сказало, что "мої батьки жирували за мій офшорний рахунок".
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29.10.2021 19:33 Відповісти
Президент Зеленский правильно говорит,Молодец!
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29.10.2021 15:49 Відповісти
Воно тебе говорило, что дачу отдаст детям, уберёт кортежи, продаст самолёты, прекратит эпоху кумовства (кстати, как тебе пенсия папы Сраши в 300 штуцеров?), даст по 4000 баксов в месяц каждому учителю и много другой херни. Но по факту не сбрехал только раз: когда сказал, шо он тебе ничего не должен.
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29.10.2021 19:32 Відповісти
какое оно иПанутое.....
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29.10.2021 15:53 Відповісти
у меня знакомые антиваксеры это зебилы представители и адепты партии лехаим полушария и конечно же рпц
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29.10.2021 15:54 Відповісти
совпадение
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29.10.2021 15:55 Відповісти
Сьогодні, щоб оте все не перелічувати пишуть або кажуть одним словом - лаптєногі. Якщо мається на увазі сутність що мешкає за поребриком - скрєпостноє...
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29.10.2021 17:39 Відповісти
Які ж у тебе цікаві друзі. Дивне коло знайомств у тебе. Треба думати, що ти адепт РПЦ в кращому разі. А у мене серед антивакцінатров 5 академікові, 7 докторів медичних наук та 9 вірусології.
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30.10.2021 05:19 Відповісти
а ты дочь ахвицера не ?
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01.11.2021 08:07 Відповісти
Что предвыборная компания в Украине уже началась? Наставления мирового п.?
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29.10.2021 16:00 Відповісти
У этого обдолбыша она ни не прекращалась. Оно только о рейтингах и думает. Тому що "не має часу думати стратегічно". А по факту просто троечник-наркоман. Загрёбший бабло благодаря таким же неучам.
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29.10.2021 19:29 Відповісти
Кстати именно этого и ждет народ от Зеленского и не только в этом вопросе - включи...те мозг и посмотрите вокруг. Страну не узнать после пребывания во власти этих недоумков.
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29.10.2021 16:05 Відповісти
Как всегда самое главное - в конце: "Мы должны быть в тонусе, и люди, и чиновники", - добавил президент."
Янелох отжигает!
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29.10.2021 16:09 Відповісти
Малоросы уже в анусе, почему бы им не быть ещё и в тонусе?
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29.10.2021 19:26 Відповісти
Так понятно. Но только прежде чем вакцинируешься и вакцина "подействует" человек 20 раз заболеет ковидом в больнице ( рассаднике ковида, гриппа, ОРЗ и внутрибольничных вирусов) или в переполненных пунктах вакцинации. ( по сути на данный момент это наиболее опасные места для заражения). Нужно было вводить ограничительные меры и проводить более убедительную агитация с середины мая а не с середины октября.
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29.10.2021 16:26 Відповісти
единственная рабочая агитация для самых умных, которые сидели до последнего - клюнувший петух. И вот как дрель долбит жёпку этих самых умных, поэтому сейчас только толпы, переполненные пункты вакцинации и больницы. Проблему ищите в себе именно по срыву вакцинации.
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29.10.2021 16:34 Відповісти
Не, ленивое туповатое и лоховатое ленивое население себя считает богоподобным, а во всем винит власть. Которая типа наживается на прививках и лечении ковида. Ну и все ж типа бессмертные и неуязвимые, болеть может кто-то кроме них. Потому прививки только если по-другому никак. А то мало ли, может Пфайзер прокисший, Модерна поддельная, дозы колят экономно, жмотят миллилитры вакцин. Ну и главная страшилка: вакцины типа убивают иммунитет, народ массово мрет, жутко болеет, а от ковида они типа не защищают. Откуда инфа? Баба Галя сказала, она точно знает! ))))
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29.10.2021 16:51 Відповісти
Не трогайте Галю. Против вакцин воевало зокрема это глядище - баба Лиза. Чем вызвало, насколько я помню, неистовую эякуляцию адептов Наркоши. Я скажу даже больше про наркодрочеров: есть такие, что считают, что их родственники склеили ласты не от Ковида, а "от чивота другова". Так шо, выперд Нарика если не в "молоко", то в "девятку" максимум. Они жрать хотят и отопление по 5 копеек, а он им про какое-то чипирование.
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29.10.2021 19:24 Відповісти
Ну почему, закрыли бы все и ввели бы требования красной зоны с середине мая и глядишь к середине октября 60 - 65% вакцинировалось бы. Не ну понятно бизнес, туризм,, отдых,, не популярно, рейтинги., Но как говорится это тоже выбор. ( ведь сейчас бегут вакцинироваться не из за болезни.. а из за ограничений и запретов.. вот главный стимул, но не поздновато ли за него вспомнили, вот в чем речь). Извечная тема " Кто виноват, и что делать" ответ в принципе тоже известен " Дураки и дороги" Ну и еще "отсутствие политической воли" ( хотя когда это у нас она была..)
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29.10.2021 16:55 Відповісти
Так а где его найти этот мозг? Мозг выращиваеться десятками лет чтением правильных книг и статей научный специалистов а не 19-ти летних оленей, правильной музыкой, искусством, правильными фильмами, театром, учёбой, тренировками, работой, в том числе и над собой. На одном пиве мозг не вырастет. На марихуяне он, к тому же, сужаеться. А пизно.
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29.10.2021 16:31 Відповісти
Опять "хочу, хочу...". Он серьезно не понимает в чем заключается его работа!
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29.10.2021 16:36 Відповісти

https://ibigdan.livejournal.com/




https://ibigdan.livejournal.com/27481744.html Скрізь вороги



Саме так - диверсія!
І скоїв її, 1 квітня 2019 року, простий, мудрий український нарід на виборчих дільницях! 😠😡
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29.10.2021 16:37 Відповісти
"Мы должны быть в тонусе, и люди, и чиновники" - хм, чиновников уже официально перестали людьми считать?
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29.10.2021 16:59 Відповісти
Воно ж не мог сказать "и смерды, и чиновники". Хотя зря. Если бы он назвал своих дрочеров "быдлом", его рейтинг бы не снизился.
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29.10.2021 19:18 Відповісти
Поц, какие соцсети - у тебя за все нарушения Конституции Украины - три сожжения на костре - как еврейскую ведьму.
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29.10.2021 17:15 Відповісти
Він за 5 хвилин наговорив на 120 років ув'язнення - Тупицький.
А, якщо додати вагнергейт, офшор95, велике крадівнтво, розгін ВР за 2 хв після присяги...
То для початку ****** лайом обсипати пір'ям і возити на показ (для любителя софітів, це гірше ніж в камері з сексменшинами)
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29.10.2021 17:43 Відповісти
що воно тупе меле?
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29.10.2021 17:19 Відповісти
Тю, конченый. Был бы у них мозг, Воно бы сейчас до сих пор "в кабаре ногами дрыгало", а у Украины был бы президент. Он бы ещё подошёл к тёще и попросил показать ему девственную плеву.
Кстати, говорят, шо и под новым видео его любимые малоросы снова какашками бросаются в Владимира Александрочиво.
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29.10.2021 19:16 Відповісти
Чувак, пришедший к власти исключительно потому, что его электорат тупое тв-зомби пупризывает зомби не быть зомби.
В интересное время живем...
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29.10.2021 19:25 Відповісти
Себе коли что угодно, от людей отстань
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29.10.2021 20:12 Відповісти
Отключать соцсети и включать мозг нужно было в 19 году на выборах...
А теперь поздно!
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29.10.2021 21:08 Відповісти
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