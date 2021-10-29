Вимкніть соцмережі та увімкніть мозок. Боятися потрібно лише COVID-19, - Зеленський закликав громадян вакцинуватися

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян вакцинуватись від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади.

"Я дуже прошу, щоб ми всі з вами вимкнули соцмережі, саме з цього питання (вакцинації. - Ред.) і включили весь мозок. Потрібно вакцинуватися. Це не страшилки, а це справді єдине рішення. Хочу, щоб ми не боялися страшилок зі ЗМІ та соцмереж, а боялися конкретно цього вірусу", - наголосив президент.

Зеленський заявив, що є статистика, що під час Другої світової війни українські військовослужбовці в середньому втрачали близько 1,5 тис. осіб на добу.

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"Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо по 700 людей щодня. Ми маємо бути в тонусі, і люди, і чиновники", - додав президент.