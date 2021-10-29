Вимкніть соцмережі та увімкніть мозок. Боятися потрібно лише COVID-19, - Зеленський закликав громадян вакцинуватися
Президент України Володимир Зеленський закликав громадян вакцинуватись від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади.
"Я дуже прошу, щоб ми всі з вами вимкнули соцмережі, саме з цього питання (вакцинації. - Ред.) і включили весь мозок. Потрібно вакцинуватися. Це не страшилки, а це справді єдине рішення. Хочу, щоб ми не боялися страшилок зі ЗМІ та соцмереж, а боялися конкретно цього вірусу", - наголосив президент.
Зеленський заявив, що є статистика, що під час Другої світової війни українські військовослужбовці в середньому втрачали близько 1,5 тис. осіб на добу.
"Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо по 700 людей щодня. Ми маємо бути в тонусі, і люди, і чиновники", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если отключат интернет и включат мозг, в стране начнется тако-о-о-ое ...
и ведь никто из сценаристов недофюрера не догадался подсказать провереннный дебилами-аниматорами "наратив"(О!), что "надо просто перестать болеть"..
Вот интересно, его адепты поймут, а простят?
Ти ба, а у 2019-му покладався саме на соцмережі і на те, що у людей мізки були відключені (після серіалу про Голобородька).
ЛІКУЙ ХВОРИХ ЛЮДЕЙ,А НЕ ЗАРАЖАЙ ВАКЦИНОЮ ЗДОРОВИХ !
Багато чого не було б....
Блазню ж тоді хана
При этом министр заявил, что "эта цифра ни о чем".-------а чи не думає він (якщо взагалі він це в змозі робити)-------що ці люди мали протипоказання.---------В усіх інструкціях є--------------Показаня , Протипоказання та Побічна дія. В інструкціях до вакцини такого немає.---------------У мене целіакія. Задуха все життя. Чи можна мені вакцинуватися? Думаю---ні. Фах---провізор.
"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи», - отметил Ляшко, отвечая на вопрос, какая статистика есть на конец октября. Ведь с начала кампании до середины сентября в Украине было 95 смертей среди вакцинированных. Из них 77 не были связаны с вакцинацией, другие еще не проверили."
Правильно. Хай краще вигрібають з бюджету по $4k щомісяця.
Янелох отжигает!
https://ibigdan.livejournal.com/
https://ibigdan.livejournal.com/27481744.html Скрізь вороги
Саме так - диверсія!
І скоїв її, 1 квітня 2019 року, простий, мудрий український нарід на виборчих дільницях! 😠😡
А, якщо додати вагнергейт, офшор95, велике крадівнтво, розгін ВР за 2 хв після присяги...
То для початку ****** лайом обсипати пір'ям і возити на показ (для любителя софітів, це гірше ніж в камері з сексменшинами)
Кстати, говорят, шо и под новым видео его любимые малоросы снова какашками бросаются в Владимира Александрочиво.
В интересное время живем...
А теперь поздно!